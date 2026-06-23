Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23/6: Mbappe giúp ĐT Pháp thắng dễ ĐT Iraq
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23/6: Mbappe ghi 2 bàn giúp ĐT Pháp thắng dễ ĐT Iraq với tỷ số 3-0 ở trận đấu kéo dài đến 4 tiếng.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23/6: Mbappe ghi 2 bàn giúp ĐT Pháp thắng dễ ĐT Iraq với tỷ số 3-0 ở trận đấu kéo dài đến 4 tiếng.
Ngôi sao của Les Bleus ghi cú đúp ở các phút 14 và 54. Trong khi đó, Dembele đã có bàn thắng còn lại ở phút 66 để hoàn tất chiến thắng 3-0 cho thầy trò HLV Deschamps.
Điểm đáng chú ý nhất của trận đấu này là việc màn so tài giữa 2 đội đã phải kéo dài đến 4 tiếng. Sau khi trận đấu kết thúc hiệp 1, 2 đội đã phải chờ đợi 2 tiếng để bắt đầu hiệp 2 do cơn mưa lớn tại Philadenphia.
Với chiến thắng này, ĐT Pháp đã chính thức giành quyền vào vòng 32 đội.
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Lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026 đang đi đến hồi kết và cục diện các bảng đấu đang dần rõ ràng. Ở bảng I, Pháp và Na Uy tỏ ra vượt trội hơn các đối thủ và nếu họ cùng có chiến thắng ở lượt trận thứ hai để dắt tay nhau vào vòng 32 đội thì đó cũng sẽ không phải là điều gì đó quá bất ngờ.
Ở lượt trận này, ĐT Pháp sẽ chạm trán đại diện châu Á - ĐT Iraq. Tại lượt trận đầu tiên, Les Bleus dù phải gặp đối thủ mạnh hơn Iraq là Senegal nhưng vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-1. Trong khi đó, Iraq dù rất cố gắng và đã để lại đôi chút dấu ấn nhưng cuối cùng vẫn phải nhận trận thua 1-4 trước Na Uy.
Điều đó nói lên khoảng cách trình độ giữa đôi bên trong trận đấu tới và một trận thắng, thậm chí thắng đậm cho ĐT Pháp là điều được nhiều người dự đoán.
Trước Senegal, Pháp không thực sự áp đảo trong hiệp một, nhưng chỉ cần tăng tốc sau giờ nghỉ, Les Bleus lập tức tạo ra sự khác biệt bằng chất lượng cá nhân vượt trội. Kylian Mbappe ghi cú đúp, Michael Olise liên tục khuấy đảo hai biên, còn tuyến giữa của Didier Deschamps kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.
Với cú đúp trong trận ra quân, Mbappe đã ghi được 14 bàn thắng, chỉ còn kém kỷ lục mà Messi và Muller đang nắm giữ đúng 2 bàn (tính đến trước lượt trận thứ hai World Cup 2026).
Trong bối cảnh Messi cũng đang có phong độ cao, Mbappe sẽ càng thêm khát khao để săn kỷ lục với người đàn anh, người đồng đội cũ. Ở tình cảnh như vậy, Iraq sẽ là đối thủ ưa thích để Mbappe có thể "cày" bàn thắng và hướng tới những kỷ lục.
Với Iraq, đội bóng này thật sự quá thiếu may mắn ở World Cup 2026. Trong lần trở lại với giải đấu lớn nhất thế giới sau 40 năm, đại diện châu Á phải cùng bảng với những đối thủ quá sức là Na Uy, Pháp và Senegal. Nhìn đối thủ nào, Iraq cũng rất khó có cửa để thắng dù họ vẫn luôn thi đấu hết khả năng.
Iraq muốn gây bất ngờ trước Pháp, họ cần một màn trình diễn hoàn hảo về chiến thuật lẫn thể lực. Đó là yêu cầu rất khó thực hiện khi khoảng cách trình độ giữa hai đội là quá lớn.
Vì thế, sẽ không ngạc nhiên nếu Mbappe tiếp tục ghi bàn và ĐT Pháp tiếp tục chiến thắng. Khi đó, Mbappe cùng các đồng đội ở Les Blues sẽ chính thức tiễn Iraq rời khỏi World Cup 2026.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Iraq giao bóng trước.
4' Tốc độ trong những phút đầu chưa quá cao. ĐT Pháp cũng chưa đẩy đội hình dồn ép ĐT Iraq.
6' Mbappe đi bóng tốc độ và khiến Amir Al Ammari phải ngáng chân. Tiền vệ của Iraq ngay lập tức phải nhận thẻ vàng.
11' Iraq đang chơi khá tốt với chủ trương bố trí đội hình thấp và chờ đợi vào các pha phản công với những tình huống phất bóng dài cho Aymen Hussein và Ibrahim Bayesh.
14' VÀO OOO!!! Không cần tấn công quá dồn dập, ĐT Pháp vẫn có bàn mở tỷ số. Mbappe nhận bóng từ Olise ở chếch bên góc phải rồi tung cú cứa lòng chân trái đơn giản nhưng đẳng cấp, không cho thủ môn Basil của Iraq có bất cứ cơ hội nào để cản phá.
20' Sau khi có bàn thắng, ĐT Pháp hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi. Dù không phải là những pha tấn công dồn dập nhưng Les Bleus không cho Iraq có bất cứ cơ hội lên bóng nào. Trái bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Iraq.
29' Sau những pha bóng dài không hiệu quả, Iraq đang cố gắng xây dựng lối chơi bằng những tình huống ban bật ngắn bên phần sân nhà trước khi hướng trái bóng ra biên để nỗ lực tìm kiếm những quả phạt góc.
33' Các cầu thủ Pháp thực hiện khá nhiều pha bật tường một hai ở trung lộ nhưng hàng thủ Iraq đã chơi tập trung để hóa giải.
38' ĐT Pháp duy trì cách đá quen thuộc, không quá dồn dập và chỉ đột ngột đẩy cao tốc độ khi có thời cơ. Thầy trò HLV Deschamps đang làm chủ trận đấu dù chỉ dẫn trước với cách biệt 1 bàn.
42' Trời bất ngờ đổ mưa lớn trên sân Lincoln Financial Field, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng trận đấu.
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0.
Giờ khởi đầu hiệp 2 được lùi lại đôi chút do trời mưa lớn trên sân Lincoln Financial Field.
Sau gần 2 tiếng tạm hoãn vì trời mưa, trận đấu chuẩn bị trở lại với hiệp 2.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
49' ĐT Pháp khởi đầu hiệp 2 với tốc độ rất cao. Les Bleus đang thi đấu khác hẳn so với những gì đã thể hiện cuối hiệp 1.
53' Dembele nỗ lực đẩy bóng bên cánh phải trước khi tạt vào trong nhưng anh đã để bóng đi hết đường biên ngang.
54' VÀO OOO!!! Thủ môn Basil mắc sai lầm sơ đẳng khi đỡ bóng không tốt từ đường chuyền của đồng đội. Dembele chớp thời cơ đoạt bóng rồi chuyền cho Mbappe dễ dàng hoàn tất cú đúp.
58' Mbappe "nhảy múa" rồi chuyền bóng cho Olise. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành Iraq.
64' ĐT Pháp đang thi đấu rất ung dung. Iraq dù cố gắng nhưng sau khi Aymen Hussein rời sân, đội bóng này không còn tiền đạo đủ sức gây khó cho hàng thủ Pháp.
66' VÀO OOO !!! Olise có tình huống đi bóng ở trung lộ trước khi chọc khe thông minh cho Dembele băng xuống dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 3-0.
73' Iraq có pha tấn công hiếm hoi trong hiệp 2 nhưng nhanh chóng bị hàng thủ Pháp hóa giải.
75' Cầu thủ Iraq treo bóng vào cho Al Hamadi. Cầu thủ này nỗ lực dứt điểm trong tư thế với, đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Maignan.
80' Mbappe ngã trong vòng cấm Iraq nhưng trọng tài đã không xác định đó là quả phạt đền cho Pháp.
85' Thế trận đã an bài. Vấn đề còn lại là liệu ĐT Pháp có thể ghi thêm bàn thắng hay không.
90' Mbappe có liên tiếp những cơ hội để hoàn tất cú hat-trick nhưng anh đã không thể thành công. Trận đấu sẽ có 2 phút bù giờ.
Hết giờ !!! ĐT Pháp giành chiến thắng 3-0 trước ĐT Iraq.
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