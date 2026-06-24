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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24-6: CR7 đi vào lịch sử, Bồ Đào Nha thắng áp đảo

Thứ Tư, 02:06, 24/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24-6: CR7 đi vào lịch sử, Bồ Đào Nha thắng áp đảo Uzbekistan trên sân vận động Houston ở bang Texas, Mỹ.

02:14

Chưa đầy một ngày sau khi Messi lập cú đúp vào lưới ĐT Áo và đi vào lịch sử, CR7 đã đáp lời với hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan, qua đó trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kì World Cup liên tiếp tham dự. 

Cách CR7 chiếm trọn spotlight trong trận Bồ Đào Nha tiếp đón Uzbekistan đầy thuyết phục. Sau bàn mở tỷ số ở phút thứ 6, Ronaldo nhường quyền đá phạt cho Nuno Mendes để số 25 của Bồ Đào Nha tạo nên một siêu phẩm đá phạt đẹp mắt ở phút 17. 

ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 1
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 2
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 3
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 4
Ảnh: Reuters

Khi hiệp một chỉ còn ít phút sẽ khép lại, CR7 có pha lập công thứ hai giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 3 bàn trong hiệp một. 

ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 5
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 6
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 7
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 8
Ảnh: Reuters

Khoảng thời gian hiệp hai chứng kiến thế trận áp đảo của các cầu thủ Bồ Đào Nha dù thi đấu khá thong dong trên sân Houston. Nếu may mắn hơn, CR7 đã có thể lập hat-trick khi có tới 3 cơ hội đối mặt, 2 pha dứt điểm cận thành trong hiệp hai nhưng không thể ghi bàn.

Mặc dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa sau tình huống phản lưới nhà của Khusanov cùng pha lập công của Rafael Leão ở phút 87.

ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 9
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 10
Ảnh: Reuters

Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành thắng lợi áp đảo 5-0 trước Uzbekistan ở bảng K World Cup 2026, trong ngày Ronaldo lập cú đúp, đồng thời đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kì World Cup liên tiếp tham dự.

11:53

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ramos.

Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.

11:54
12:00

Sau cú sảy chân đáng thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân, Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu với Uzbekistan trong tình thế không còn nhiều lựa chọn. Một đội bóng được xem là ứng viên vô địch không thể tiếp tục đánh rơi điểm số nếu muốn duy trì vị thế của mình tại World Cup 2026. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò Roberto Martinez, nhưng đây cũng là thời điểm để Selecao chứng minh bản lĩnh của một tập thể sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao hàng đầu giải đấu.

Trên lý thuyết, khoảng cách giữa hai đội là rất lớn. Bồ Đào Nha vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao lẫn số lượng ngôi sao đang đạt phong độ cao. Bộ khung vừa vô địch Champions League của PSG với Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves và Goncalo Ramos mang đến sự cơ động, tốc độ cùng khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội. Bên cạnh đó, Bruno Fernandes vẫn là bộ não sáng tạo bậc nhất giải đấu với khả năng tung ra những đường chuyền có thể thay đổi cục diện chỉ trong khoảnh khắc.

Tuy nhiên, trận hòa CHDC Congo đã chỉ ra vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha lúc này: sự thiếu đột biến trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Khi đối thủ lùi sâu phòng ngự, tốc độ luân chuyển bóng của họ chưa đủ nhanh để tạo ra khoảng trống. Đó là lý do HLV Martinez cần đưa ra quyết định dũng cảm liên quan đến Cristiano Ronaldo.

Ronaldo vẫn là huyền thoại sống của Bồ Đào Nha, nhưng ở tuổi 41, anh không còn mang đến cường độ hoạt động và khả năng pressing như trước. Trước một Uzbekistan chắc chắn sẽ dựng khối phòng ngự thấp và chờ phản công, Bồ Đào Nha cần những cầu thủ giàu tốc độ, di chuyển linh hoạt và liên tục hoán đổi vị trí trên hàng công. Để Ronaldo trên băng ghế dự bị có thể là lựa chọn hợp lý nhằm giúp lối chơi trở nên biến hóa hơn.

Dù vậy, Uzbekistan không phải đối thủ dễ bị xem thường. Đội bóng của Fabio Cannavaro đã gây nhiều khó khăn cho Colombia nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật, khả năng tranh chấp mạnh mẽ ở tuyến giữa và những pha phản công sắc bén của Shomurodov, Fayzullaev hay Masharipov. Họ sẽ tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận thực dụng để tìm kiếm bất ngờ.

12:01
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12:02
 

 

22:49
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Các CĐV Bồ Đào Nha tạo nên bầu không khí đầy sôi đông bên trong và cả bên ngoài sân Houston ở bang Texas, Mỹ (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
22:55

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Dias, Veiga, Cancelo, Mendes; Fernandes, Neves, Vitinha; Ronaldo, João Félix, Neto. 

Dự bị: Sá, Rui Silva, Semedo, Araújo, Dalot, Inácio, Samú Costa, Nunes, Bernardo Silva, Neves, Ramos, Trincão, Leão, Guedes, Conceição.

Uzbekistan: Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov, Odiljon Xamrobekov, Sherzod Nasrullaev, Eldor Shomurodov, Abdulla Abdullaev, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev, Behruzjon Karimov.

Dự bị: Utkir Yusupov, Khojiakbar Alijonov, Farrukh Sayfiev, Akmal Mozgovoy, Jamshid Iskanderov, Ruslanbek Jiyanov, Oston Urunov, Umar Eshmurodov, Botirali Ergashev, Dostonbek Khamdamov, Azizbek Amonov, Igor Sergeev, Sherzod Esanov, Avazbek Ulmasaliyev, Jakhongir Urozov.

22:56
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Ronaldo cùng các đồng đội có mặt ở sân Houston từ rất sớm (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
00:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Bồ Đào Nha ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, trong khi các cầu thủ Uzbekistan mặc áo trắng - quần xanh và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.

00:03

2': Nguy hiểm !!! Vitinha xâm nhập vòng cấm trước khi trả về tuyến hai cho Bruno đi bóng qua sự truy cản của hậu vệ đối phương và dứt điểm chân trái đưa bóng chạm người một cầu thủ Uzbekistan đi vọt xà ngang thủ môn Nematov.

00:05

4': Không vào !!! Nuno Mendes bứt tốc bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi căng ngang dọn cỗ vào vòng cấm cho Ronaldo nhưng CR7 lại dứt điểm chân phải cận thành hụt bóng hết sức đáng tiếc. 

00:06
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Các cầu thủ Uzbekistan lùi sâu chống đỡ sức ép liên tục từ các cầu thủ Bồ Đào Nha sau tiếng còi khai cuộc (Ảnh: Reuters)
00:08

6': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! João Cancelo bứt tốc bên cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi căng ngang để CR7 di chuyển băng cắt và dứt điểm chân phải cận thành tung lưới thủ môn Nematov, mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha !!!

Ronaldo đã trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn ở World Cup ở độ tuổi, và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn ở 6 kì World Cup liên tiếp. 

00:17

17': VÀOOOOOOOOOOOOO !!! Ronaldo nhường lại quyền đá phạt cho Nuno Mendes từ chấm đá phạt trực tiếp ngay sát mép vòng cấm để số 25 của Bồ Đào Nha sút chân trái hiểm hóc tung lưới thủ môn Nematov bên phía Uzbekistan, nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha !!!

00:21
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Bàn thắng giúp CR7 đi vào lịch sử với tư cách chân sút ghi bàn ở 6 kì World Cup liên tiếp tham dự (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
00:31

29': VÀOOOOOOO !!! João Cancelo để mất bóng trước vòng cấm đội nhà từ sự truy cản của Fayzullayev, tạo điều kiện cho G'aniev tung ra cú sút chân phải đầy uy lực, găm bóng vào góc cao bên phải khung thành thủ môn Diogo Costa, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Uzbekistan trước Bồ Đào Nha !!! 

Tuy nhiên, trọng tài quyết định thổi phạt lỗi của Fayzullayev và không công nhận bàn thắng cho Uzbekistan.

00:37

37': Trong những phút sau giờ nghỉ tiếp nước, Bồ Đào Nha đang để Uzbekistan kiểm soát bóng nhiều hơn và thoải mái lên bóng hơn.

00:38
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Nuno Mendes nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha trước Uzbekistan (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
00:40

39': SIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!! Bruno chọc khe tinh tế để Ronaldo thoát xuống, xâm nhập vòng cấm trước khi hạ gục thủ môn Nematov trong thế đối mặt bằng cú sút chân phải đưa bóng chìm vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Bồ Đào Nha trước Uzbekistan !!!

00:42

42': Đối mặt !!! João Félix thoát xuống đối mặt với thủ môn Nematov nhưng lại dứt điểm chân trái từ góc hẹp đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Uzbekistan.

00:44
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Màn ăn mừng SIUUUUUU quen thuộc của CR7 (Ảnh: Reuters)
00:48

45'+2: Nguy hiểm !!! Pha dàn xếp tấn công trung lộ ăn ý của các cầu thủ Uzbekistan tạo điều kiện cho Khamrobekov thoải mái tung ra cú dứt điểm chân phải ngay trước vòng cấm Bồ Đào Nha nhưng Renato Veiga đã chơi lăn xả, lấy thân mình chắn bóng cho khung thành thủ môn Diogo Costa.

00:52

45'+6: Cứu thua xuất thần !!! João Cancelo thoát xuống ở cánh phải trước khi căng ngang dọn cỗ để Ronaldo bấm bóng kĩ thuật bằng chân phải trong thế đối mặt với thủ môn Nematov nhưng Khusanov đã kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi cứu thua cho Uzbekistan.

00:53

45'+7: Hết hiệp một !!! Bồ Đào Nha tạm dẫn trước Uzbekistan với tỷ số 3-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Houston ở bang Texas, Mỹ nhờ cú đúp của Ronaldo (6', 39') và pha lập công của Nuno Mendes (17').

00:55
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Siêu phẩm bị từ chối của G'aniev (Ảnh: Reuters)
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Màn ăn mừng hụt của Uzbekistan và G'aniev (Ảnh: Reuters)
01:09

46': Hiệp hai bắt đầu !!! Bồ Đào Nha rút João Cancelo và Pedro ra nghỉ và đưa vào sân Semedo, Francisco Conceição. Trong khi đó, Uzbekistan cũng có liền 2 sự thay đổi người.

01:12

47': Sút xa !!! João Félix cướp được bóng trước vòng cấm Uzbekistan và xoay người dứt điểm chân phải đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Nematov.

01:14
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CR7 chiếm trọn spotlight trong hiệp một (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Tình huống suýt chút nữa CR7 có hat-trick khi đã dứt điểm tinh tế loại bỏ thủ môn Nematov nhưng một hậu vệ Uzbekistan đã kịp lùi về phá bóng trước vạch vôi (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
01:17

52': Cơ hội !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ Uzbekistan. Fayzullayev đột phá ở cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Uzbekistan trước khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chân phải trong vòng vây 2 hậu vệ Bồ Đào Nha nhưng bóng đi quá nhẹ và nằm gọn trong tay thủ môn Diogo Costa.

01:20

55': Dứt điểm !!! Shukurov tung ra cú sút chân trái đầy uy lực ngoài vòng cấm đưa bóng chạm chân hậu vệ Bồ Đào Nha đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Diogo Costa.

 

01:20
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Ảnh: Reuters
01:25

58': KHÔNG VÀOOOOOO !!! Ronaldo trả vờ đá phạt và chạy thẳng vào vòng cấm để Bruno bấm bóng kĩ thuật cho CR7 thoát xuống dứt điểm chân phải trong thế đối mặt với thủ môn đối phương nhưng Nematov đã cản phá thành công, cứu thua cho Uzbekistan. 

VÀOOOOOO !!! Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Bruno căng ngang từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Bồ Đào Nha tạo nên một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Uzbekistan và bogns trúng mặt Khusanov khiến thủ môn Nematov dù bay người hết cỡ để chạm bóng cũng không thể cứu thua. Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 4-0 nhờ bàn phản lưới nhà của hậu vệ Uzbekistan ở phút 60 !!!

01:38

73': Nguy hiểm !!! Nuno Mendes cắt bóng trong chân cầu thủ Uzbekistan trước khi phối hợp cùng João Félix để thoát xuống xâm nhập vòng cấm và căng ngang dọn cỗ cho CR7 nhưng pha chạm bóng chân trái của tiền đạo Bồ Đào Nha lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Nematov.

Ngay sau đó, Ronaldo bắt bài thủ môn Nematov và cướp bóng trong chân đối phương trước khi xoay người dứt điểm chân trái trong vòng cấm khiến Nematov phải bay người đấm bóng cứu thua, sửa sai cho chính bản thân mình.

01:42

78': Dứt điểm !!! Shomurodov thoải mái xoay người volley chân phải trong vòng cấm Bồ Đào Nha đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Diogo Costa.

01:44
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Shomurodov bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Uzbekistan (Ảnh: Reuters)
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Tình huống phối hợp đá phạt rất hay của các cầu thủ Bồ Đào Nha suýt chút nữa giúp CR7 có hat-trick vào lưới Uzbekistan (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 46
Pha phản lưới của nhà Khusanov (Ảnh: Reuters)
01:48

84': Sút xa !!! Bruno ra chân rất nhanh bằng chân phải từ ngoài vòng cấm găm bóng chìm vào góc xa khiến thủ môn Nematov vất vả đấm bóng cứu thua cho Uzbekistan.

01:52

87': VÀOOOOOOOO !!! Semedo bứt tốc ở cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi căng ngang để Rafael Leão băng vào thoải mái dứt điểm chân phải tung nóc lưới khung thành thủ môn Nematov bên phía Uzbekistan, nâng tỷ số lên 5-0 cho Selecao !!!

01:53
ket qua world cup 2026 hom nay 24-6 cr7 di vao lich su, bo Dao nha thang ap dao hinh anh 47
Ảnh: Reuters
01:58

90'+3: Cơ hội !!! Bồ Đào Nha triển khai đá phạt rất nhanh để Trincão băng vào vòng cấm dứt điểm chân trái khi không bị cầu thủ đối phương theo kèm, đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Nematov bên phía Uzbekistan.

02:00

90'+5: KHÔNG VÀOOOOO !!! Nuno Mendes căng ngang vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Bồ Đào Nha để Ronaldo băng vào đệm bóng cận thành bằng chân phải nhưng CR7 vào hơi chậm một nhịp và chỉ đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Nematov bên phía Uzbekistan.

02:00
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Ảnh: Reuters
02:01

90'+6: HẾT GIỜ !!! Bồ Đào Nha giành thắng lợi với tỷ số 5-0 trước Uzbekistan tại bảng K World Cup 2026 trong ngày CR7 lập cú đúp trên sân Houston ở bang Texas, Mỹ.

Kết quả Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Sau những gì diễn ra ở lượt trận đầu tiên khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa, áp lực với tập thể của đội bóng châu Âu và cá nhân Ronaldo lúc này đang rất lớn. Bản thân CR7 dù đá toàn bộ 90 phút trận đấu đó những hầu như đã "biến mất" trước hàng thủ thiên về sức mạnh của đại diện châu Phi.

Ronaldo càng trở thành tâm điểm của truyền thông khi Messi, ngôi sao vẫn luôn được so sánh với CR7, đã tỏa sáng rực rỡ với hat-trick trong trận mở màn.

Phong độ tệ hại của CR7 càng trở thành chủ đề nóng mà bất cứ đơn vị truyền thông nào cũng muốn khai thác. rất nhiều cầu thủ khác của ĐT Bồ Đào Nha đã bị hỏi về những gì liên quan đến Ronaldo và các gương mặt này dường như cũng không thoải mái khi phải trả lời những câu hỏi này.

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Điều đó cho thấy, phong độ chưa tốt của CR7 đang có ảnh hưởng tiêu cực đến thế nào với ĐT Bồ Đào Nha và hơn lúc nào hết siêu sao 41 tuổi cần tỏa sáng ngay lập tức ở trận đấu tiếp theo để giúp đội bóng đến từ bán đảo Iberia hướng đến chiến thắng. Chỉ có như vậy, những sức ép, những chỉ trích mới tạm chấm dứt và hành trình của ĐT Bồ Đào Nha mới có thể tạm thời suôn sẻ.

Và về lý thuyết, đối thủ tiếp theo của ĐT Bồ Đào Nha - Uzbekistan cũng là vừa sức để Ronaldo có thể tỏa sáng, tìm lại niềm vui với những bàn thắng.

Đại diện Trung Á khởi đầu World Cup 2026 không tệ với những phút thi đấu sòng phẳng với Colombia trước khi chịu thua 1-3 vì kinh nghiệm và bản lĩnh chưa đủ. Thầy trò HLV Cannavaro đã phần nào thể hiện được khả năng và sự nỗ lực nhưng kinh nghiệm thi đấu ở World Cup không phải ngày một, ngày hai mà có.

Do đó, việc Ronaldo tỏa sáng lúc này hay không sẽ chỉ còn phụ thuộc phần lớn ở chính bản thân anh. Nếu không thể có được những màn trình diễn khả quan hay cụ thể là các bàn thắng, CR7 sẽ chỉ thực sự chứng tỏ mình đã quá già và không còn phù hợp với những trận đấu đỉnh cao.

Ngược lại, nếu vượt qua được "nút thắt" này, Ronaldo chắc chắn sẽ sở hữu sự tự tin lớn để hướng tới danh hiệu World Cup 2026 cùng các đồng đội xuất sắc mà không phải lúc nào anh cũng có được khi thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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