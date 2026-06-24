Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24-6: CR7 đi vào lịch sử, Bồ Đào Nha thắng áp đảo

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Chưa đầy một ngày sau khi Messi lập cú đúp vào lưới ĐT Áo và đi vào lịch sử, CR7 đã đáp lời với hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan, qua đó trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kì World Cup liên tiếp tham dự.

Cách CR7 chiếm trọn spotlight trong trận Bồ Đào Nha tiếp đón Uzbekistan đầy thuyết phục. Sau bàn mở tỷ số ở phút thứ 6, Ronaldo nhường quyền đá phạt cho Nuno Mendes để số 25 của Bồ Đào Nha tạo nên một siêu phẩm đá phạt đẹp mắt ở phút 17.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Khi hiệp một chỉ còn ít phút sẽ khép lại, CR7 có pha lập công thứ hai giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 3 bàn trong hiệp một.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Khoảng thời gian hiệp hai chứng kiến thế trận áp đảo của các cầu thủ Bồ Đào Nha dù thi đấu khá thong dong trên sân Houston. Nếu may mắn hơn, CR7 đã có thể lập hat-trick khi có tới 3 cơ hội đối mặt, 2 pha dứt điểm cận thành trong hiệp hai nhưng không thể ghi bàn.

Mặc dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa sau tình huống phản lưới nhà của Khusanov cùng pha lập công của Rafael Leão ở phút 87.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành thắng lợi áp đảo 5-0 trước Uzbekistan ở bảng K World Cup 2026, trong ngày Ronaldo lập cú đúp, đồng thời đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kì World Cup liên tiếp tham dự.