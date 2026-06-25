English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: ĐT Bosnia đứng trước cơ hội lịch sử

Thứ Năm, 04:06, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Bosnia giành chiến thắng để níu giữ hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Bosnia giành chiến thắng để níu giữ hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

04:02

ĐT Bosnia nhập cuộc chủ động và liên tục tạo ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm. Đến phút 29, Alajbegovic đi bóng lắt léo rồi dứt điểm rất căng vào góc gần mang về bàn mở tỉ số cho ĐT Bosnia.

Chỉ 5 phút sau, ĐT Bosnia có bàn nhân đôi cách biệt khi từ tình huống nhả lại bóng một chạm của Dzeko trong vòng cấm, bóng đập vào người Sultan Albrake đổi hướng bay vào lưới ở góc gần. Dzeko sau đó có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng đập cột dọc đầy đáng tiếc.

Đến phút 42, Alhaydos dứt điểm cận thành mang về bàn rút ngắn cách biệt cho ĐT Qatar. Dù rất nỗ lực tấn công trong hiệp hai nhưng đến phút 82, ĐT Qatar phải nhận thêm bàn thua khi Mahmic có pha ra chân nhanh mang về bàn thắng thứ ba cho ĐT Bosnia.

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Bosnia 3-1 Qatar. Với kết quả này, ĐT Bosnia có cơ hội lớn để lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp tại World Cup khi nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 2
09:33

Trận đấu giữa Bosnia vs Qatar được đánh giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội tại bảng B World Cup 2026. Hai đội chưa từng gặp nhau tại World Cup đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng để có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng.

ĐT Bosnia & Herzegovina hoà ĐT Canada trong trận mở màn với tỉ số 1-1, nhưng sau đó để thua ĐT Thuỵ Sĩ với tỉ số 1-4. ĐT Qatar cũng mở màn bằng trận hoà 1-1 khi gặp ĐT Thuỵ Sĩ, sau đó thua đậm ĐT Canada với tỉ số 0-6.

Đội giành chiến thắng trong màn so tài này có cơ hội để vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhì bảng B, trong trường hợp trận đấu còn lại giữa ĐT Canada và ĐT Thuỵ Sĩ không kết thúc với tỉ số hoà. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

09:34
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 4
09:36

 

01:08

Các cổ động viên đến sân từ sớm tạo nên bầu không khí sôi động (Ảnh: Reuters)

ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 6
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 8
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 10
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 12
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 14
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 16
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 18
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 20
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 22
01:10
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 23
Đội hình xuất phát trận đấu Bosnia vs Qatar.
01:40

Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 25
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 27
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 29
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 31
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 33
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 35
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 37
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 39
02:00

Trận đấu bắt đầu! ĐT Bosnia là đội giao bóng trước.

02:02

2': Nguy hiểm! Demirovic có pha ra chân dứt điểm chéo góc rất nhanh từ sát vòng cấm địa khiến thủ thành Abunada phải bay người đẩy bóng cứu thua cho ĐT Qatar.

02:03

3': Không vào! Sunjic tung ra cú sút từ sát vòng cấm khiến thủ thành Abunada một lần nữa phải bay người đẩy bóng cứu thua cho ĐT Qatar.

02:08

8': Không được! Akram Afif có pha treo bóng không tốt trong tình huống đá phạt góc, để lỡ một cơ hội cố định của ĐT Qatar.

02:10
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 40
Ảnh: Reuters
02:14

13': Không được! ĐT Qatar có pha phản công nhanh nhưng Akram Afif không đủ tốc độ khiến Sunjic kịp thời tác động khiến Afif không thể tung ra cú dứt điểm trong thế đối mặt.

02:17

17': Sút xa! Basic sau một nhịp quay người loại bỏ cầu thủ phòng ngự Qatar đã tung ra cú dứt điểm ngay nhưng bóng đi cao so với khung thành.

02:24

23': Không được! ĐT Bosnia được đá phạt ở vị trí chính diện sát vòng cấm. Alajbegovic quyết định sút ngay nhưng bóng đập trúng hàng rào phòng ngự ĐT Qatar bật ra. 

 

02:25
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 41
Ảnh: Reuters
02:25

24': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.

02:26

26': Cầu thủ hai đội trở lại thi đấu.

02:28

28': Không được! ĐT Bosnia được đá phạt ở vị trí cánh trái theo hướng tấn công gần khu vực vòng cấm. Từ quả tạt của đồng đội, Katic bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.

02:30

29': VÀOOOOOOO !!!!! Alajbegovic nhận bóng ở trung lộ rồi đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Qatar, sau đó tung ra cú sút rất căng về cột gần khiến thủ thành Abunada không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Bosnia 1-0 Qatar.

02:33
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 42
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 43
Alajbegovic ghi bàn mở tỉ số đẹp mắt (Ảnh: Reuters)
02:34

33': Nguy hiểm! Basic tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng cầu thủ phòng ngự Qatar đã kịp thời đổ người chặn bóng cứu thua.

02:36

34': VÀOOOOOO !!!!! Từ pha tạt bóng của đồng đội, Dzeko dứt điểm một chạm khiến bóng đập vào người Sultan Albrake đổi hướng bay vào lưới ở góc gần. Tỉ số trận đấu là Bosnia 2-0 Qatar.

02:39

38': Không vào! Dzeko di chuyển khôn ngoan để phá bẫy việt vị rồi nhận bóng trong vòng cấm nhưng ở pha dứt điểm đối mặt thủ môn, bóng lại đập cột dọc khung thành ĐT Qatar.

02:41
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 44
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 45
Dzeko góp công lớn vào bàn thắng thứ hai của ĐT Bosnia (Ảnh: Reuters)
02:43

42': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống căng ngang của đồng đội, Alhaydos băng vào đệm bóng cận thành mang về bàn thắng cho ĐT Qatar. Tỉ số của trận đấu là Bosnia 2-1 Qatar.

02:45

45': Sút xa! Khoukhi tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

02:46

45': Bù giờ! Hiệp một của trận đấu có 5 phút bù giờ.

02:49

45+3': Bóng đập cột dọc! Akram Afif có đường kiến tạo thuận lợi nhưng trong pha đối mặt thủ môn, Pedro Miguel tung ra cú sút sệt rất căng về góc xa nhưng bóng lại đập cột dọc khung thành ĐT Bosnia bật ra đầy đáng tiếc.

 

02:51

Hiệp một trận đấu khép lại! Tỉ số của trận đấu đang là Bosnia 2-1 Qatar.

02:52
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 46
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 47
Alhaydos ghi bàn rút ngắn cách biệt cho ĐT Qatar (Ảnh: Reuters)
03:07

Hiệp hai bắt đầu!

03:12

49': Không được! Alajbegovic treo bóng vào vòng cấm ĐT Qatar nhưng hơi sâu khiến thủ thành Abunada dễ dàng bắt gọn.

03:14

51': Nguy hiểm! Demirovic chuyền bóng bằng đầu trong vòng cấm nhưng hơi mạnh khiến Dzeko không thể tung ra cú dứt điểm cận thành, bóng đi hết đường biên ngang.

03:18

55': Thay người! Cầu thủ ghi bàn rút ngắn cách biệt cho ĐT Qatar, Alhaydos rời sân bất đắc dĩ do chấn thương, vào sân thay người là Alganehi.

03:19
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 48
Ảnh: Reuters
03:20

57': Nguy hiểm! Akram Afif xâm nhập vòng cấm nhận bóng rồi dứt điểm về góc gần khung thành ĐT Bosnia. Tuy nhiên, bóng lại đi ra ngoài khung thành.

03:22

60': Sút xa! Akram Afif tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành ĐT Bosnia.

03:28

66': Không được! ĐT Bosnia được đá phạt ở vị trí gần biên ngang, bóng được treo vào nhưng pha đánh đầu chuyền lại trong vòng cấm không thành công. 

03:30
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 49
Akram Afif có những cơ hội dứt điểm đáng chú ý (Ảnh: Reuters)
03:31

69': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.

03:34

72': Hai đội trở lại thi đấu.

03:38

76': Không được! Bajraktarevic đi bóng từ biên phải theo hướng tấn công của ĐT Bosnia vào trung lộ rồi dứt điểm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.

03:42

79': Không vào! Bajraktarevic đi bóng lắt léo từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm ngay ngoài vòng cấm nhưng thủ thành của ĐT Qatar đã đấm bóng cứu thua.

03:43
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 50
Ảnh: Reuters
03:45

80': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Mahmic băng vào dứt điểm rất nhanh khiến thủ thành Abunada dù đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho ĐT Qatar. Tỉ số của trận đấu là Bosnia 3-1 Qatar.

03:47

85': Không được! Dù cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng ĐT Qatar thi đấu khá bế tắc trước lối chơi chắc chắn của ĐT Bosnia.

03:49

86': Không được! Từ pha đá phạt với điểm đặt bóng ở gần biên ngang, bóng được trả ngược về trước vòng cấm để Alganehi băng vào dứt điểm ngay nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành ĐT Bosnia.

03:51
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 51
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 25 6 Dt bosnia dung truoc co hoi lich su hinh anh 52
Mahmic ghi bàn thứ ba cho ĐT Bosnia (Ảnh: Reuters)
03:52

90': Bù giờ! Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

03:55

90+3': Không được! ĐT Qatar có những pha treo bóng vào vòng cầm nhưng không tạo ra nguy hiểm khi các cầu thủ phòng ngự Bosnia đều hoá giải thành công.

03:56

90+4': Sút xa! Pedro Miguel tung ra cú sút xa rất căng khiến thủ thành của ĐT Bosnia đẩy bóng cứu thua.

03:58

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Bosnia 3-1 Qatar.

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ronaldo lên tiếng sau khi lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup
Ronaldo lên tiếng sau khi lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup

VOV.VN - Sau khi thiết lập hàng loạt kỷ lục, Ronaldo đã lên tiếng về mục tiêu trong thời gian sắp tới cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Ronaldo lên tiếng sau khi lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup

Ronaldo lên tiếng sau khi lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup

VOV.VN - Sau khi thiết lập hàng loạt kỷ lục, Ronaldo đã lên tiếng về mục tiêu trong thời gian sắp tới cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Colombia thắng CHDC Congo để giành vé đi tiếp
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Colombia thắng CHDC Congo để giành vé đi tiếp

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Colombia thắng CHDC Congo 1-0, qua đó chính thức giành vé đi tiếp.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Colombia thắng CHDC Congo để giành vé đi tiếp

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Colombia thắng CHDC Congo để giành vé đi tiếp

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Colombia thắng CHDC Congo 1-0, qua đó chính thức giành vé đi tiếp.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bosnia vs Qatar bảng B World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bosnia vs Qatar bảng B World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bosnia vs Qatar thuộc khuôn khổ bảng B World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 25/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bosnia vs Qatar bảng B World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bosnia vs Qatar bảng B World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bosnia vs Qatar thuộc khuôn khổ bảng B World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 25/6.

Nhận định Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026: Niềm vui cho đại diện châu Phi
Nhận định Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026: Niềm vui cho đại diện châu Phi

VOV.VN - Nhận định Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 25/6/2026.

Nhận định Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026: Niềm vui cho đại diện châu Phi

Nhận định Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026: Niềm vui cho đại diện châu Phi

VOV.VN - Nhận định Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 25/6/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Canada thuộc khuôn khổ bảng B World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 25/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Thụy Sĩ vs Canada thuộc khuôn khổ bảng B World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 25/6.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế