Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: ĐT Bosnia đứng trước cơ hội lịch sử
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Bosnia giành chiến thắng để níu giữ hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2026.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Bosnia giành chiến thắng để níu giữ hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2026.
ĐT Bosnia nhập cuộc chủ động và liên tục tạo ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm. Đến phút 29, Alajbegovic đi bóng lắt léo rồi dứt điểm rất căng vào góc gần mang về bàn mở tỉ số cho ĐT Bosnia.
Chỉ 5 phút sau, ĐT Bosnia có bàn nhân đôi cách biệt khi từ tình huống nhả lại bóng một chạm của Dzeko trong vòng cấm, bóng đập vào người Sultan Albrake đổi hướng bay vào lưới ở góc gần. Dzeko sau đó có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng đập cột dọc đầy đáng tiếc.
Đến phút 42, Alhaydos dứt điểm cận thành mang về bàn rút ngắn cách biệt cho ĐT Qatar. Dù rất nỗ lực tấn công trong hiệp hai nhưng đến phút 82, ĐT Qatar phải nhận thêm bàn thua khi Mahmic có pha ra chân nhanh mang về bàn thắng thứ ba cho ĐT Bosnia.
Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Bosnia 3-1 Qatar. Với kết quả này, ĐT Bosnia có cơ hội lớn để lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp tại World Cup khi nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Trận đấu giữa Bosnia vs Qatar được đánh giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội tại bảng B World Cup 2026. Hai đội chưa từng gặp nhau tại World Cup đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng để có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng.
ĐT Bosnia & Herzegovina hoà ĐT Canada trong trận mở màn với tỉ số 1-1, nhưng sau đó để thua ĐT Thuỵ Sĩ với tỉ số 1-4. ĐT Qatar cũng mở màn bằng trận hoà 1-1 khi gặp ĐT Thuỵ Sĩ, sau đó thua đậm ĐT Canada với tỉ số 0-6.
Đội giành chiến thắng trong màn so tài này có cơ hội để vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhì bảng B, trong trường hợp trận đấu còn lại giữa ĐT Canada và ĐT Thuỵ Sĩ không kết thúc với tỉ số hoà. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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Các cổ động viên đến sân từ sớm tạo nên bầu không khí sôi động (Ảnh: Reuters)
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
Trận đấu bắt đầu! ĐT Bosnia là đội giao bóng trước.
2': Nguy hiểm! Demirovic có pha ra chân dứt điểm chéo góc rất nhanh từ sát vòng cấm địa khiến thủ thành Abunada phải bay người đẩy bóng cứu thua cho ĐT Qatar.
3': Không vào! Sunjic tung ra cú sút từ sát vòng cấm khiến thủ thành Abunada một lần nữa phải bay người đẩy bóng cứu thua cho ĐT Qatar.
8': Không được! Akram Afif có pha treo bóng không tốt trong tình huống đá phạt góc, để lỡ một cơ hội cố định của ĐT Qatar.
13': Không được! ĐT Qatar có pha phản công nhanh nhưng Akram Afif không đủ tốc độ khiến Sunjic kịp thời tác động khiến Afif không thể tung ra cú dứt điểm trong thế đối mặt.
17': Sút xa! Basic sau một nhịp quay người loại bỏ cầu thủ phòng ngự Qatar đã tung ra cú dứt điểm ngay nhưng bóng đi cao so với khung thành.
23': Không được! ĐT Bosnia được đá phạt ở vị trí chính diện sát vòng cấm. Alajbegovic quyết định sút ngay nhưng bóng đập trúng hàng rào phòng ngự ĐT Qatar bật ra.
24': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
26': Cầu thủ hai đội trở lại thi đấu.
28': Không được! ĐT Bosnia được đá phạt ở vị trí cánh trái theo hướng tấn công gần khu vực vòng cấm. Từ quả tạt của đồng đội, Katic bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.
29': VÀOOOOOOO !!!!! Alajbegovic nhận bóng ở trung lộ rồi đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Qatar, sau đó tung ra cú sút rất căng về cột gần khiến thủ thành Abunada không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Bosnia 1-0 Qatar.
33': Nguy hiểm! Basic tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng cầu thủ phòng ngự Qatar đã kịp thời đổ người chặn bóng cứu thua.
34': VÀOOOOOO !!!!! Từ pha tạt bóng của đồng đội, Dzeko dứt điểm một chạm khiến bóng đập vào người Sultan Albrake đổi hướng bay vào lưới ở góc gần. Tỉ số trận đấu là Bosnia 2-0 Qatar.
38': Không vào! Dzeko di chuyển khôn ngoan để phá bẫy việt vị rồi nhận bóng trong vòng cấm nhưng ở pha dứt điểm đối mặt thủ môn, bóng lại đập cột dọc khung thành ĐT Qatar.
42': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống căng ngang của đồng đội, Alhaydos băng vào đệm bóng cận thành mang về bàn thắng cho ĐT Qatar. Tỉ số của trận đấu là Bosnia 2-1 Qatar.
45': Sút xa! Khoukhi tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.
45': Bù giờ! Hiệp một của trận đấu có 5 phút bù giờ.
45+3': Bóng đập cột dọc! Akram Afif có đường kiến tạo thuận lợi nhưng trong pha đối mặt thủ môn, Pedro Miguel tung ra cú sút sệt rất căng về góc xa nhưng bóng lại đập cột dọc khung thành ĐT Bosnia bật ra đầy đáng tiếc.
Hiệp một trận đấu khép lại! Tỉ số của trận đấu đang là Bosnia 2-1 Qatar.
Hiệp hai bắt đầu!
49': Không được! Alajbegovic treo bóng vào vòng cấm ĐT Qatar nhưng hơi sâu khiến thủ thành Abunada dễ dàng bắt gọn.
51': Nguy hiểm! Demirovic chuyền bóng bằng đầu trong vòng cấm nhưng hơi mạnh khiến Dzeko không thể tung ra cú dứt điểm cận thành, bóng đi hết đường biên ngang.
55': Thay người! Cầu thủ ghi bàn rút ngắn cách biệt cho ĐT Qatar, Alhaydos rời sân bất đắc dĩ do chấn thương, vào sân thay người là Alganehi.
57': Nguy hiểm! Akram Afif xâm nhập vòng cấm nhận bóng rồi dứt điểm về góc gần khung thành ĐT Bosnia. Tuy nhiên, bóng lại đi ra ngoài khung thành.
60': Sút xa! Akram Afif tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành ĐT Bosnia.
66': Không được! ĐT Bosnia được đá phạt ở vị trí gần biên ngang, bóng được treo vào nhưng pha đánh đầu chuyền lại trong vòng cấm không thành công.
69': Quãng nghỉ! Cầu thủ hai đội tạm nghỉ để tiếp nước.
72': Hai đội trở lại thi đấu.
76': Không được! Bajraktarevic đi bóng từ biên phải theo hướng tấn công của ĐT Bosnia vào trung lộ rồi dứt điểm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.
79': Không vào! Bajraktarevic đi bóng lắt léo từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm ngay ngoài vòng cấm nhưng thủ thành của ĐT Qatar đã đấm bóng cứu thua.
80': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Mahmic băng vào dứt điểm rất nhanh khiến thủ thành Abunada dù đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho ĐT Qatar. Tỉ số của trận đấu là Bosnia 3-1 Qatar.
85': Không được! Dù cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng ĐT Qatar thi đấu khá bế tắc trước lối chơi chắc chắn của ĐT Bosnia.
86': Không được! Từ pha đá phạt với điểm đặt bóng ở gần biên ngang, bóng được trả ngược về trước vòng cấm để Alganehi băng vào dứt điểm ngay nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành ĐT Bosnia.
90': Bù giờ! Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
90+3': Không được! ĐT Qatar có những pha treo bóng vào vòng cầm nhưng không tạo ra nguy hiểm khi các cầu thủ phòng ngự Bosnia đều hoá giải thành công.
90+4': Sút xa! Pedro Miguel tung ra cú sút xa rất căng khiến thủ thành của ĐT Bosnia đẩy bóng cứu thua.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Bosnia 3-1 Qatar.
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