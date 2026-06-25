Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: ĐT Bosnia đứng trước cơ hội lịch sử

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ĐT Bosnia nhập cuộc chủ động và liên tục tạo ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm. Đến phút 29, Alajbegovic đi bóng lắt léo rồi dứt điểm rất căng vào góc gần mang về bàn mở tỉ số cho ĐT Bosnia.

Chỉ 5 phút sau, ĐT Bosnia có bàn nhân đôi cách biệt khi từ tình huống nhả lại bóng một chạm của Dzeko trong vòng cấm, bóng đập vào người Sultan Albrake đổi hướng bay vào lưới ở góc gần. Dzeko sau đó có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng đập cột dọc đầy đáng tiếc.

Đến phút 42, Alhaydos dứt điểm cận thành mang về bàn rút ngắn cách biệt cho ĐT Qatar. Dù rất nỗ lực tấn công trong hiệp hai nhưng đến phút 82, ĐT Qatar phải nhận thêm bàn thua khi Mahmic có pha ra chân nhanh mang về bàn thắng thứ ba cho ĐT Bosnia.

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Bosnia 3-1 Qatar. Với kết quả này, ĐT Bosnia có cơ hội lớn để lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp tại World Cup khi nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.