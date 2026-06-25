Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Neymar tái xuất, Brazil thắng đậm Scotland

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Neymar và Vinicius là 2 nhân vật chính trong chiến thắng của Brazil trước Scotland. (Ảnh: Reuters)

Brazil sớm mở tỷ số ngay phút thứ 7 khi Vinicius trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự Scotland. Bàn thắng sớm giúp Brazil thi đấu thoải mái, trong khi Scotland tỏ ra lúng túng.

Phút 22, Vinicius cướp bóng trước vòng cấm rồi chọc thủng lưới đối phương. Tuy nhiên, VAR can thiệp và trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định Vinicius đã phạm lỗi với Hendry.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Brazil nhân đôi cách biệt. Vinicius đánh đầu tung lưới Scotland sau quả tạt như đặt của Bruno Guimaraes.

Sang hiệp 2, Brazil tiếp tục thi đấu hưng phấn và ấn định tỷ số 3-0. Matheus Cunha thoải mái dứt điểm vào khung thành rộng mở sau khi hàng thủ Scotland rối loạn vì pha phối hợp đậm chất nghệ sĩ của Brazil ở phút 60.

Trong quãng thời gian cuối trận, Neymar có màn chào sân World Cup 2026 khi vào thay người. Đây cũng là màn tái xuất của Neymar trong màu áo Brazil sau 981 ngày.

Chiến thắng 3-0 trước Scotland giúp Brazil tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách đội đứng đầu bảng C. Sau 3 lượt trận, Brazil có cùng 7 điểm như Morocco nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua (6 so với 3).

Vinicius mở tỷ số cho Brazil ngay phút thứ 7. (Ảnh: Reuters)

Vinicius dễ dàng ghi bàn sau sai lầm của hàng phòng ngự Scotland. (Ảnh: Reuters)

Vinicius nhân đôi cách biệt cho Brazil ở phút 45+3. (Ảnh: Reuters)

Vinicius đánh đầu tung lưới Scotland. (Ảnh: Reuters)

Cunha ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil sau pha phối hợp mãn nhãn ở phút 60. (Ảnh: Reuters)

Cunha cũng là người rời sân nhường chỗ cho Neymar ở phút 76. (Ảnh: Reuters)