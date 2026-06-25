Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Neymar tái xuất, Brazil thắng đậm Scotland
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Brazil thắng Scotland 3-0 khi Neymar trở lại thi đấu ở lượt trận cuối bảng C.
Brazil sớm mở tỷ số ngay phút thứ 7 khi Vinicius trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự Scotland. Bàn thắng sớm giúp Brazil thi đấu thoải mái, trong khi Scotland tỏ ra lúng túng.
Phút 22, Vinicius cướp bóng trước vòng cấm rồi chọc thủng lưới đối phương. Tuy nhiên, VAR can thiệp và trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định Vinicius đã phạm lỗi với Hendry.
Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Brazil nhân đôi cách biệt. Vinicius đánh đầu tung lưới Scotland sau quả tạt như đặt của Bruno Guimaraes.
Sang hiệp 2, Brazil tiếp tục thi đấu hưng phấn và ấn định tỷ số 3-0. Matheus Cunha thoải mái dứt điểm vào khung thành rộng mở sau khi hàng thủ Scotland rối loạn vì pha phối hợp đậm chất nghệ sĩ của Brazil ở phút 60.
Trong quãng thời gian cuối trận, Neymar có màn chào sân World Cup 2026 khi vào thay người. Đây cũng là màn tái xuất của Neymar trong màu áo Brazil sau 981 ngày.
Chiến thắng 3-0 trước Scotland giúp Brazil tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách đội đứng đầu bảng C. Sau 3 lượt trận, Brazil có cùng 7 điểm như Morocco nhưng hơn hiệu số bàn thắng – bàn thua (6 so với 3).
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Scotland sẽ đối đầu với Brazil ở lượt trận cuối bảng C lúc 5h ngày 25/6 trên sân vận động Hard Rock, Mỹ.
Hiện tại, Brazil đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm sau khi hòa Morocco 1-1 và thắng Haiti 3-0. Scotland đang đứng thứ 3 tại bảng C sau khi thắng Haiti 1-0 và thua Morocco 0-1.
Brazil chỉ cần hòa là sẽ giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Trong khi đó, Scotland buộc phải thắng để tự quyết định số phận.
Giữa bối cảnh Scotland buộc phải thắng còn Brazil luôn được kỳ vọng sẽ trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt, cuộc đọ sức trên sân Hard Rock hứa hẹn sẽ diễn ra gay cấn và có thể sẽ chứng kiến nhiều bàn thắng.
Theo tính toán của Opta, cơ hội chiến thắng của Brazil ở trận này là 69,6% còn cơ hội chiến thắng của Scotland chỉ là 12,2%. Khả năng xảy ra kết quả hòa là 18/2%.
Brazil hiện cũng đang có thành tích bất bại trước Scotland khi đã thắng 8 và hòa 2 ở những lần gặp nhau trong quá khứ. Như vậy, Scotland sẽ phải làm nên chiến thắng lịch sử trước Brazil nếu muốn chắc chắn vượt qua vòng bảng World Cup 2026.
Đội hình xuất phát:
Scotland: Gunn, Patterson, McKenna, Hendry, Robertson, Doak, McLean, Ferguson, McGinn, McTominay, Shankland.
Dự bị: Kelly, Gordon, Hickey, Hanley, Tierney, Fletcher, Dykes, Adams, Christie, Stewart, Souttar, Hyam, Hirst, Ralston, Curtis.
Brazil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Guimaraes, Casemiro, Lucas Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius Junior.
Dự bị: Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibanez, Ederson Silva, Fabinho, dos Santos Danilo, Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Martinelli, Thiago.
Trận đấu bắt đầu!!! Scotland giao bóng
5': Cầu thủ Brazil thử vận may!!! Casemiro tung cú sút từ cự ly khoảng 40m nhưng trái bóng bị cầu thủ Scotland chặn lại.
7': VÀO!!! Brazil 1-0 Scotland
Hàng phòng ngự Scotland mắc sai lầm tai hại khi phối hợp triển khai bóng. Rayan ập vào gây áp lực và đưa bóng tới chân Vinicius ở vị trí trống trải. Vinicius dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho Brazil.
12': Brazil thi đấu hưng phấn!!! Đội bóng áo vàng liên tiếp tạo ra 2 pha dứt điểm của Bruno Guimaraes và Cunha. Tiếc rằng trái bóng đều đi chệch mục tiêu.
18': Sức ép nghẹt thở!!! Brazil phối hợp nhịp nhàng để đưa trái bóng áp sát vòng cấm đối phương. Vinicius đột phá dũng mãnh khiến hậu vệ Scotland vất vả phá bóng chịu phạt góc.
19': Dứt điểm ngẫu hứng!!! Vinicius thực hiện cú đá trivela đưa bóng đi chệch mục tiêu.
22': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Vinicius cướp bóng từ chân Hendry rồi sút tung lưới Scotland. Ban đầu trọng tài công nhận bàn thắng, nhưng sau đó VAR can thiệp và trọng tài xác định Vinicius đã phạm lỗi với Hendry.
28': Cơ hội của Scotland!!! McKenna bật cao đánh đầu chệch mục tiêu sau quả tạt của McGinn.
33': Scotland lên tinh thần!!! Đại diện châu Âu liên tục đẩy cao đội hình và kiếm về những quả phạt góc. Tuy nhiên, Scotland chưa thể làm khó Brazil từ những tình huống cố định.
38': Brazil đáp trả!!! Rayan tung cú sút chệch cột dọc sau pha phối hợp khoáng đạt của đội bóng Nam Mỹ.
41': KHÔNG VÀO!!! Quan sát thấy thủ môn Scotland lên cao, Cunha lập tức tung cú dứt điểm thay vì phối hợp với đồng đội. Tuy nhiên, trái bóng đi chệch cột dọc.
45': BRAZIL SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Vinicius căng ngang khó chịu, Cunha ập vào dứt điểm nhưng các hậu vệ Scotland đã chơi lăn xả để cứu thua.
45'+3: VÀO!!! Brazil 2-0 Scotland
Vinicius đánh đầu tung lưới Scotland sau quả tạt như đặt từ cánh phải của Bruno Guimaraes.
45'+6: KHÔNG VÀO!!! Rayan xử lý khéo léo trong vòng cấm Scotland nhưng không thắng được thủ môn Gunn ở pha đối mặt.
Hiệp 1 kết thúc!!! Brazil bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Scotland 2-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Brazil giao bóng
46': Scotland thay người sau giờ nghỉ!!! Tierney thế chỗ Robertson bên cánh trái.
49': Cơ hội của Scotland!!! Tierney thực hiện quả tạt từ cánh trái. McTominay đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Alisson.
51': VINICIUS SUÝT LẬP HAT-TRICK!!! Paqueta chọc khe xé toang hàng thủ Scotland, Vinicius thoát xuống dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Gunn.
56': Đáng tiếc!!! Brazil phối hợp ngẫu hứng ở trung lộ. Vinicius chờ đợi cú giật gót để băng lên dứt điểm nhưng đồng đội lại bỏ bóng. Vinicius cố gắng bứt tốc đuổi theo trái bóng nhưng không kịp.
60': VÀO!!! Brazil 3-0 Scotland
Brazil nới rộng cách biệt sau pha phối hợp như đá tập. Bruno Guimaraes nhảy múa giữa vòng cấm Scotland rồi chuyền bóng cho Cunha dứt điểm vào khung thành rộng mở.
63': Scotland cố gắng vùng lên!!! Danilo lĩnh thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở rìa vòng cấm. Ferguson thực hiện cú sút phạt hướng thẳng vào khung thành nhưng thủ môn Alisson đã chơi cảnh giác.
64': Vẫn chưa có bàn thắng cho Scotland!!! Tierney treo bóng, McTominay dứt điểm, nhưng thủ môn Alisson một lần nữa cản phá thành công.
67': Brazil thay người!!! Fabinho, Martinelli vào sân thế chỗ Casemiro, Paqueta.
72': Nỗ lực bất thành!!! Scotland liên tiếp có 2 pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng đều không thành công.
76': NEYMAR VÀO SÂN!!! Siêu sao của Brazil có màn chào sân World Cup 2026 khi vào thế chỗ Cunha.
79': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Gunn cản phá cú dứt điểm góc hẹp của Vinicius.
81': "Thần đồng" Endrick vào sân!!! Brazil đưa Endrick, Alex Sandro vào thế chỗ Rayan, Douglas Santos. Trong khi đó, Scotland rút Patterson, Doak rời sân nhường chỗ cho Christie, Ralston.
85': Nguy hiểm!!! Gabriel ngả người dứt điểm trong tình huống phạt góc nhưng hậu vệ Scotland lăn xả chắn bóng.
90': Dấu ấn của Neymar!!! Christie phạm lỗi với Neymar bên cánh trái và phải lĩnh thẻ vàng. Sau khi bóng nảy ra từ tình huống đá phạt, Neymar tung cú sút nhưng không thắng được thủ môn Gunn.
90'+5: Scotland vẫn chưa thể ghi bàn!!! Thủ môn Alisson cứu thua xuất thần trước pha dứt điểm cận thành cảu McTominay.
Hết giờ!!! Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Scotland ở lượt trận cuối bảng C.
Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026
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