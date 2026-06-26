Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26-6: Thổ Nhĩ Kỳ ngược dòng cảm xúc thắng Mỹ
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26-6: Thổ Nhĩ Kỳ ngược dòng cảm xúc giành chiến thắng 3-2 trước Mỹ ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 trên sân vận động SoFi tại Los Angeles, Mỹ.
Màn so tài giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ đã diễn ra đầy kịch tính ngay từ những phút đầu với tốc độ cao và nhiều pha ăn miếng trả miếng. Đại diện Bắc Mỹ sớm tạo lợi thế khi tận dụng tốt tình huống cố định để mở tỉ số chỉ sau 3 phút bóng lăn.
Bàn thắng sớm giúp Mỹ chơi hưng phấn và liên tục gây sức ép khiến hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng nhanh chóng lấy lại thế trận và tìm được bàn gỡ nhờ pha dứt điểm lạnh lùng của Arda Güler.
Thế trận sau đó trở nên cân bằng với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến và tốc độ trận đấu được duy trì ở mức cao. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng tốt cơ hội để vươn lên dẫn 2-1 nhờ pha lập công cận thành của Orkun Kökçü.
Sang hiệp 2, Mỹ dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nhanh chóng đạt được mục tiêu với pha dứt điểm chính xác của Berhalter ở phút 49. Tỉ số 2-2 khiến trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn khi cả hai đội đều sẵn sàng chơi tấn công để tìm chiến thắng.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Mỹ là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tạo sức ép, đặc biệt với sự xuất hiện của Pulisic trên hàng công. Tuy vậy, thủ môn Çakır cùng hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi tập trung để hóa giải hàng loạt cơ hội nguy hiểm.
Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Thổ Nhĩ Kỳ chủ động chơi chặt chẽ và chờ đợi thời cơ từ các pha phản công. Sự kiên nhẫn của họ được đền đáp ở phút bù giờ khi Ayhan tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.
Bàn thắng muộn này khiến Mỹ không còn đủ thời gian để lật ngược tình thế dù đã dồn toàn lực tấn công. Chung cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 và khép lại hành trình tại World Cup 2026 với màn trình diễn đầy cảm xúc.