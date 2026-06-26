Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26-6: Thổ Nhĩ Kỳ ngược dòng cảm xúc thắng Mỹ

17:08

Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ đối đầu ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026

Cuộc đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 mang hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Một bên là đội chủ nhà đang thăng hoa và đã chắc vé đi tiếp, bên kia là đại diện châu Âu đã sớm bị loại nhưng vẫn còn danh dự để cứu vãn.

Trên sân SoFi tại Los Angeles, trận đấu này không còn ý nghĩa về điểm số với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lại là cơ hội cuối để họ tránh một chiến dịch thất vọng toàn diện. Trong khi đó, Mỹ hướng đến một cột mốc lịch sử với mục tiêu toàn thắng tại vòng bảng.

Thổ Nhĩ Kỳ không còn gì để mất

Thổ Nhĩ Kỳ bước vào World Cup 2026 với không ít kỳ vọng, nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Hai thất bại liên tiếp trước Australia và Paraguay đã đẩy họ xuống đáy bảng và chấm dứt mọi cơ hội đi tiếp.

Điều đáng lo hơn không chỉ là kết quả, mà còn nằm ở cách đội bóng này thể hiện trên sân. Thổ Nhĩ Kỳ thiếu sự sắc bén trong tấn công và thường xuyên mất kiểm soát ở những thời điểm quyết định.

Ảnh: Reuters

Thống kê cho thấy nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ trải qua chuỗi ba trận không ghi bàn là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là kịch bản đáng quên, nhất là với một đội bóng từng được kỳ vọng là “ngựa ô” của giải.

HLV Vincenzo Montella vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán hàng công. Dù sở hữu những cái tên chất lượng như Arda Guler hay Hakan Calhanoglu, đội bóng này vẫn thiếu sự kết nối cần thiết để tạo ra khác biệt.

Sự trở lại của Kenan Yildiz có thể mang đến chút hy vọng về mặt tinh thần. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn đội đang xuống tinh thần, một cá nhân khó có thể xoay chuyển cục diện.

Dẫu vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn một mục tiêu rõ ràng là tránh rời giải với thành tích toàn thua. Trận đấu với Mỹ vì thế mang ý nghĩa như một “trận chung kết danh dự” với họ.

Mỹ hướng đến chuỗi 3 trận toàn thắng

Bên kia chiến tuyến, Mỹ đang trải qua một trong những kỳ World Cup ấn tượng nhất lịch sử của họ. Hai chiến thắng liên tiếp trước Paraguay và Australia giúp đội đồng chủ nhà sớm giành vé vào vòng knock-out.

Mỹ gây ấn tượng mạnh với lối chơi chủ động và giàu năng lượng. Họ nằm trong nhóm đội có số lần pressing cường độ cao nhiều nhất giải, cho thấy sự thay đổi rõ rệt về tư duy chiến thuật.

Ảnh: Reuters

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, Mỹ không còn là đội bóng chơi phản công đơn thuần như trước. Thay vào đó, họ kiểm soát thế trận tốt hơn và liên tục gây áp lực lên phần sân đối phương.

Việc ghi bàn trong 15 phút đầu ở cả hai trận đã qua cho thấy sự nhập cuộc đầy tự tin của đội chủ nhà. Đây cũng là yếu tố khiến họ thường xuyên chiếm lợi thế sớm và dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn.

Dù có thể xoay tua đội hình ở trận này, chất lượng chiều sâu của Mỹ vẫn được đảm bảo. Những cái tên dự bị như Folarin Balogun hay các cầu thủ trẻ đều sẵn sàng tạo ra khác biệt khi được trao cơ hội.

Christian Pulisic nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi để giữ sức cho vòng knock-out. Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu vắng ngôi sao lớn nhất, Mỹ vẫn đủ khả năng duy trì sức mạnh nhờ hệ thống vận hành ổn định.

Yếu tố sân nhà tiếp tục là lợi thế lớn cho đội bóng xứ cờ hoa. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Los Angeles sẽ tiếp thêm động lực để Mỹ hướng đến một chiến thắng tiếp theo.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Về mặt chiến thuật, Mỹ có thể không dâng quá cao đội hình nhưng vẫn duy trì áp lực cần thiết. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải chơi cởi mở hơn nếu muốn tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Điều này có thể tạo ra một trận đấu giàu tốc độ và cơ hội, đặc biệt khi cả hai đội không còn nhiều ràng buộc về chiến thuật. Tuy nhiên, sự khác biệt về phong độ và tâm lý nhiều khả năng sẽ quyết định kết quả.

Xét trên mọi khía cạnh, Mỹ đang nắm lợi thế rõ ràng từ lực lượng, phong độ đến sự tự tin. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ khó tránh khỏi một kết thúc buồn nếu không cải thiện được hiệu suất thi đấu.