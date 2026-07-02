Kết quả World Cup 2026 hôm nay 2/7: Mỹ thắng Bosnia trong thế thiếu người
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 2/7, Mỹ thắng Bosnia 2-0 dù phải thi đấu thiếu người trong hiệp 2 để tiến vào vòng 16 đội gặp Bỉ.
Mỹ thi đấu lấn lướt Bosnia sau tiếng còi khai cuộc trên sân Levi's. Nếu may mắn hơn Balogun đã có bàn mở tỷ số ở phút 31, nhưng trọng tài xác định tiền đạo Mỹ đã việt vị.
Dẫu vậy, Balogun và các cầu thủ Mỹ không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 45, Balogun chớp thời cơ dứt điểm trong vòng cấm Bosnia để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.
Khi thế trận trên sân đang nghiêng về phía Mỹ thì bất ngờ xảy ra ở phút 63. Trọng tài tham khảo VAR và rút thẻ đỏ với Balogun sau tình huống đạp vào chân Muharemovic.
Được chơi hơn người, Bosnia tràn lên ép sân nhưng lại tỏ ra thiếu ý tưởng tấn công. Ngược lại, Mỹ chơi phòng ngự lỳ lợm và tỏ ra sắc sảo mỗi khi phản công.
Phút 82, Tillman đá phạt điệu nghệ để ấn định chiến thắng 2-0 cho Mỹ. Thậm chí, trước đó Mỹ còn có tình huống đưa bóng vào lưới ở phút 79 nhưng bàn thắng không được công nhận vì Pulisic đã việt vị.
Vượt qua Bosnia, Mỹ tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026 gặp Bỉ. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Mỹ và Bỉ sẽ diễn ra lúc 7h ngày 7/7.
Trận đấu giữa đội đồng chủ nhà Mỹ và Bosnia & Herzegovina sẽ diễn ra vào lúc 7h00 sáng ngày 2/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Levi's.
Siêu máy tính Opta đánh giá đội tuyển Mỹ vượt trội hoàn toàn trước đối thủ ở vòng 1/16 World Cup 2026. Đội đồng chủ nhà nắm giữ tới 67,5% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút và sở hữu 76,6% cơ hội đoạt vé đi tiếp. Trong khi đó, tỷ lệ thắng trận của Bosnia & Herzegovina chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn 14,3%.
Tuyển Mỹ thể hiện phong độ hủy diệt ở vòng bảng khi lần lượt đè bẹp Paraguay 4-1 và hạ gục Australia 2-0 để sớm độc chiếm ngôi nhất bảng. Việc hoàn thành mục tiêu sớm giúp HLV Mauricio Pochettino chủ động xoay tua đội hình ở lượt trận cuối nhằm giữ sức cho các trụ cột.
Hàng công của Mỹ càng thêm đáng gờm khi ngôi sao Christian Pulisic chính thức tái xuất sau chấn thương, kết hợp cùng phong độ cao của tiền đạo Folarin Balogun. Chân sút Balogun đã bỏ túi 2 bàn thắng cùng 1 tình huống buộc đối phương phản lưới nhà từ đầu giải.
Ở chiều ngược lại, Bosnia & Herzegovina có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng knock-out World Cup sau khi lách qua khe cửa hẹp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù vậy, lối chơi của đại diện châu Âu chưa mang lại nhiều sự thuyết phục. Họ chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức thấp 0,68 trong trận thắng Qatar 3-1. Đáng chú ý, Bosnia & Herzegovina chưa từng giữ sạch lưới sau 6 trận đã đấu tại các kỳ World Cup – một kỷ lục buồn của giải đấu.
Vũ khí nguy hiểm nhất của Bosnia nằm ở lợi thế thể hình và khả năng không chiến mạnh mẽ. Đại diện châu Âu sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu năm nay và đã cụ thể hóa thành 3 bàn thắng từ các tình huống phạt góc.
Tuy nhiên, việc phải đối đầu với một tuyển Mỹ đồng đều, đang có phong độ ổn định lại thêm lợi thế sân nhà sẽ là thử thách cực đại cho Bosnia. Thống kê lịch sử cũng đứng về phía đội chủ nhà khi Mỹ bất bại trong cả 3 lần đụng độ trước đây (thắng 2, hòa 1).
Đội hình xuất phát:
Mỹ: Freese; Ream, Richards, Freeman; Robinson, Dest; Tillman, McKennie, Adams, Pulisic; Balogun
Bosnia: Vasilj; Muharemovic, Radeljić, Katić; Kolasinac, Basić, Gigovic, Dedić; Alajbegović, Demirović; Dzeko
Trận đấu bắt đầu!!! Bosnia giao bóng
4': Cơ hội đầu tiên!!! Pulisic đột phá trung lộ rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng đập chân hậu vệ Bosnia đi ra ngoài.
9': Nỗ lực bất thành!!! Tillman dốc bóng đầy quyết tâm vào vòng cấm Bosnia nhưng trung vệ Muharemovic xuất hiện đúng lúc để ngăn chặn.
11': Bosnia liên tiếp uy hiếp khung thành!!! Dzeko làm tường cho Demirovic băng lên tung cú dứt điểm uy lực nhưng không thắng được thủ môn Freese. Ngay sau đó, Alajbegovic có pha đá phạt góc hướng thẳng vào khung thành nhưng thủ môn Freese một lần nữa cứu thua cho Mỹ.
15': Đáng tiếc!!! Balogun dứt điểm chệch cột dọc Bosnia sau đường căng ngang của Robinson.
17': Trận đấu bị gián đoạn!!! Thủ môn Vasilj va chạm mạnh với Robinson và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế.
22': Bosnia không phải thay người bất đắc dĩ!!! Thủ môn Vasilj vẫn có thể tiếp tục thi đấu dù bên ngoài sân thủ môn dự bị của Bosnia đã khởi động.
28': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Balogun ngã trong vòng cấm Bosnia nhưng trọng tài lập tức xua tay.
31': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Balogun sút tung lưới Bosnia nhưng trọng tài xác định tiền đạo Mỹ đã việt vị.
38': Bosnia thử thách hàng phòng ngự Mỹ!!! Đội bóng châu Âu liên tiếp thực hiện những đường chuyền dài khiến thủ môn Freese và các trung vệ Mỹ vất vả ngăn chặn.
42': Nguy hiểm!!! Balogun dứt điểm chệch cột dọc trong pha phối hợp đá phạt của Mỹ.
45': VÀO!!! Mỹ 1-0 Bosnia
Hàng thủ Bosnia rối loạn sau khi đường chuyền của Tillman đập chân hậu vệ đổi hướng, Balogun đón bóng rồi tung cú dứt điểm chuẩn xác để mở tỷ số cho Mỹ.
45'+6: KHUNG THÀNH BOSNIA RUNG CHUYỂN!!! Balogun băng vào dứt điểm dội xà ngang sau pha đánh đầu mớm bóng của Dest.
Hiệp 1 kết thúc!!! Mỹ nắm lợi thế dẫn trước Bosnia 1-0 khi bước vào giờ nghỉ.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Mỹ giao bóng
48': Nguy hiểm!!! Mỹ thực hiện pha phối hợp đá phạt góc khó chịu khiến thủ môn Vasilj vất vả bay người đấm bóng.
51': Bosnia thay người!!! Dzeko, Gigovic, Sunjic rời sân nhường chỗ cho Bajraktarevic, Mahmic, Tahirovic.
56': Cầu thủ Bosnia thử vận may!!! Katic tung cú sút xa táo bạo nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang.
63': THẺ ĐỎ!!! Trọng tài tham khảo VAR và quyết định truất quyền thi đấu của Balogun sau tình huống đạp vào chân Muharemovic.
65': Bosnia lập tức có cơ hội sau khi được chơi hơn người!!! Demirovic xoay người dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Freese.
71': Bosnia ép sân!!! Thế trận xoay chiều sau khi đội bóng châu Âu được chơi hơn người. Mỹ tập trung tối đa cho mặt trận phòng ngự, thi đấu chậm rãi và không dốc sức vào những đợt phản công.
76': Mỹ thoát hiểm!!! Alajbegovic có pha dứt điểm bất thành.
79': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Pulisic đá bồi tung lưới Bosnia sau khi thủ môn cản phá cú sút của Tillman. Tuy nhiên, trọng tài xác định Pulisic đã việt vị.
80': HLV Bosnia lĩnh thẻ vàng!!! HLV Barbarez nhận án phạt sau khi tranh cãi với trọng tài.
82': VÀO!!! Mỹ 2-0 Bosnia
Tillman đá phạt thành bàn điệu nghệ, nhân đôi cách biệt cho Mỹ.
87': Mỹ thay người!!! Pepi, Berhalter vào thay Pulisic, Dest.
90': Bosnia bế tắc!!! Dù được chơi hơn người và đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng Bosnia lại tỏ ra thiếu ý tưởng tấn công trước hệ thống phòng ngự dày đặc của Mỹ.
90'+5: Mỹ phản đòn!!! Đội chủ nhà tự tin phối hợp rồi tung đường chuyền vượt tuyến cho Pepi đua tốc độ. Bóng nảy ra và Freeman băng lên tung cú sút vọt xà ngang.
90'+8: KHÔNG VÀO!!! Mahmic tung cú sút xa quyết đoán đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
90'+9: Nỗ lực bất thành!!! Mahmic đột phá trung lộ rồi tung cú sút chệch mục tiêu. Cầu thủ Bosnia liên tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội trong vòng 1 phút.
Trận đấu kết thúc!!! Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Bosnia dù phải thi đấu trong thế thiếu người ở hiệp 2.
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