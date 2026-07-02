Kết quả World Cup 2026 hôm nay 2/7: Mỹ thắng Bosnia trong thế thiếu người

09:19

Mỹ thi đấu lấn lướt Bosnia sau tiếng còi khai cuộc trên sân Levi's. Nếu may mắn hơn Balogun đã có bàn mở tỷ số ở phút 31, nhưng trọng tài xác định tiền đạo Mỹ đã việt vị.

Dẫu vậy, Balogun và các cầu thủ Mỹ không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 45, Balogun chớp thời cơ dứt điểm trong vòng cấm Bosnia để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Khi thế trận trên sân đang nghiêng về phía Mỹ thì bất ngờ xảy ra ở phút 63. Trọng tài tham khảo VAR và rút thẻ đỏ với Balogun sau tình huống đạp vào chân Muharemovic.

Được chơi hơn người, Bosnia tràn lên ép sân nhưng lại tỏ ra thiếu ý tưởng tấn công. Ngược lại, Mỹ chơi phòng ngự lỳ lợm và tỏ ra sắc sảo mỗi khi phản công.

Phút 82, Tillman đá phạt điệu nghệ để ấn định chiến thắng 2-0 cho Mỹ. Thậm chí, trước đó Mỹ còn có tình huống đưa bóng vào lưới ở phút 79 nhưng bàn thắng không được công nhận vì Pulisic đã việt vị.

Vượt qua Bosnia, Mỹ tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026 gặp Bỉ. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Mỹ và Bỉ sẽ diễn ra lúc 7h ngày 7/7.

Balogun mở tỷ số cho Mỹ sau pha xử lý mẫu mực trong vòng cấm Bosnia. (Ảnh: Reuters)

Balogun tung cú dứt điểm thành bàn ở phút 45. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Balogun bất ngờ lĩnh thẻ đỏ ở phút 63 sau tình huống đạp vào chân Muharemovic. (Ảnh: Reuters)

Dù phải chơi thiếu người, Mỹ vẫn ấn định chiến thắng 2-0 trước Bosnia nhờ công của Tillman ở phút 82. (Ảnh: Reuters)

Tillman đá phạt tung lưới Bosnia. (Ảnh: Reuters)

HLV Pochettino và các cầu thủ Mỹ ăn mừng cuồng nhiệt khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. (Ảnh: Reuters)