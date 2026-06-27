Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Iraq thua “bàn tay nhỏ” trước Senegal
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6, Iraq thua 0-5 trước Senegal trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.
Đội tuyển Senegal đã phô diễn sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trước đội tuyển Iraq, qua đó nắm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đại diện châu Phi hoàn toàn làm chủ thế trận từ những phút đầu tiên và tận dụng triệt để lợi thế thi đấu hơn người để tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương.
Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 4, Diarra đã mở tỷ số cho Senegal bằng một pha bật cao đánh đầu chuẩn xác sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải. Khó khăn tiếp tục bủa vây Iraq khi trung vệ Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 13 do phạm lỗi ngăn cản trái phép Sadio Mane xâm nhập vòng cấm. Dù phải chơi thiếu người, đại diện Tây Á vẫn nỗ lực lùi sâu đội hình phòng ngự, duy trì sự tập trung và cản phá thành công nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của đối phương trong phần còn lại của hiệp một.
Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Iraq đã hoàn toàn sụp đổ trong hiệp hai khi Senegal gia tăng nhịp độ tấn công. Phút 56, tận dụng sai lầm mất tập trung của tuyến dưới đối phương, Lamine Camara thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ismaila Sarr băng vào dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt. Chỉ ba phút sau, cầu thủ vào sân thay người Pape Gueye tỏa sáng với một cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Iraq để nâng tỷ số lên 3-0.
Chưa muốn dừng lại ở đó, Senegal tiếp tục tổ chức những pha lên bóng dồn dập ở cả hai hành lang cánh lẫn trung lộ. Phút 71, hàng thủ Iraq lúng túng phá bóng không dứt khoát trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Pape Gueye tung cú sút bồi căng như kẻ chỉ, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Bữa tiệc bàn thắng của đội bóng châu Phi khép lại ở phút 82, khi Iliman Ndiaye tung cú sút xa sấm sét đánh bại thủ môn đội bạn, ấn định tỷ số chung cuộc 5-0. Xuyên suốt thời gian thi đấu, các ngôi sao tấn công của Senegal liên tục vây hãm khung thành đối phương và hoàn toàn đè bẹp mọi nỗ lực phản kháng của đại diện đến từ châu Á.
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Cuộc đối đầu giữa Senegal và Iraq ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 mang ý nghĩa sống còn với cả hai đội. Sau hai thất bại liên tiếp trước Pháp và Na Uy, cả Senegal lẫn Iraq đều chưa có điểm nào và buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Senegal đang nắm lợi thế nhất định khi xếp trên Iraq nhờ hiệu số tốt hơn (-3 so với -6). Đại diện châu Phi để thua Pháp 1-3 ở trận ra quân trước khi gục ngã 2-3 trước Na Uy trong trận cầu giàu cảm xúc. Dù chưa có điểm, màn trình diễn của thầy trò HLV Pape Thiaw vẫn mang lại tín hiệu tích cực, đặc biệt ở mặt trận tấn công.
Với trung bình 8,5 cơ hội mỗi trận và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1, Senegal cho thấy khả năng tạo đột biến khá tốt. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo đang trở thành điểm yếu lớn khi họ đã thủng lưới tới 6 bàn chỉ sau 2 trận. Trong bối cảnh cần một chiến thắng đậm để tăng khả năng cạnh tranh vé vớt, Senegal nhiều khả năng sẽ chơi tấn công ngay từ đầu.
Bên kia chiến tuyến, Iraq rơi vào thế khó hơn rất nhiều. Đại diện Tây Á thua Na Uy 1-4 và tiếp tục nhận thất bại 0-3 trước Pháp, khiến hiệu số tụt xuống -6. Không chỉ cần thắng Senegal, Iraq còn phải tạo ra cách biệt lớn và chờ đợi những kết quả thuận lợi từ các bảng khác.
Phong độ của Iraq cũng không mấy khả quan khi họ toàn thua 4 trận gần nhất. Dù vậy, đội bóng của HLV Graham Arnold vẫn đặt hy vọng vào bộ ba tấn công Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi và Mohanad Ali.
Đây là lần đầu tiên Senegal và Iraq gặp nhau ở một giải đấu chính thức. Với chất lượng đội hình, tốc độ và kinh nghiệm, Senegal được đánh giá nhỉnh hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng để níu hy vọng đi tiếp.
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Một số hình ảnh trước trận (Ảnh: Reuters).
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Iraq phản công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng của Ali Jasim cho đồng đội lại không tốt. Hai đội đang nhập cuộc khá thận trọng.
3': PHẠT GÓC !!! Senegal được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, cơ hội đến với Idrissa Gueye, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này bóng đập chân hậu vệ Iraq đi hết đường biên ngang.
4': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, hàng thủ Iraq phòng ngự không tốt, cơ hội ghi bàn đến với Diarra, cầu thủ này đánh đầu chuẩn xác ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ của bảng I, Pháp đã có bàn vượt lên dẫn trước 1-0 do công của Dembele.
8': Sau khi bị thủng lưới trước, Iraq dâng đội hình lên cao, đá pressing tầm cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng đại diện châu Á chưa gây được khó khăn cho hàng thủ Senegal.
10': THẺ VÀNG !!! Rebin Sulaka phạm lỗi ngăn cản Mane đi bóng xâm nhập vòng cấm, trọng tài rút thẻ vàng với cầu thủ Iraq. Tuy nhiên, trọng tài đang tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.
13': THẺ ĐỎ !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định xóa thẻ vàng và truất quyền thi đấu của Rebin Sulaka. Một bất lợi quá lớn dành cho đại diện Tây Á.
14': CỨU THUA !!! Thủ thành Basil Ahmed bay người cứu thua xuất sắc từ tình huống sút phạt của Sadio Mane. Sau pha cứu thua này, thủ môn của Iraq đã bị đau và phải nhờ sự hỗ trợ của nhân viên y tế.
17': KHÔNG VÀO !!! Ismaila Sarr có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng cú vung chân của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà.
18': THẺ VÀNG !!! Abdoulaye Seck nhận thẻ vàng vì phạm lỗi đẩy sau với Ali Al-Hamadi trong pha phản công của Iraq.
20': SÚT PHẠT !!! Ali Jasim sút phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này sút bóng không qua được hàng rào. Ở pha đá phạt góc sau đó, Iraq cũng không làm khó được hàng thủ của Senegal. Ở trận đấu cùng giờ, Pháp đang dẫn 2-1 trước Na Uy.
23': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ 3 phút tiếp nước giữa hiệp 1.
26': Do được chơi hơn người nên Senegal đang kiểm soát bóng vượt trội so với Iraq, nhưng đại diện châu Phi vẫn chưa tìm kiếm được bàn thắng thứ hai vào lưới đối phương.
31': KHÔNG ĐƯỢC !!! Iraq phản công nhanh, bóng được phát dài cho Merchas Doski bứt tốc, nhưng hậu vệ của Senegal đã ập vào cắt bóng thành công.
35': PHẠT GÓC !!! Senegal đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm Iraq, nhưng thủ môn Basil Ahmed đã kịp thời đấm bóng giải nguy.
37': KHÔNG ĐƯỢC !!! Senegal tấn công trung lộ, Ismaila Sarr nhận bóng trước vòng cấm địa, nhưng đường chuyền sau cùng của cầu thủ này cho Sadio Mane lại quá mạnh nên đã bị hậu vệ Iraq phá bóng thành công.
40': PHẢN CÔNG !!! Senegal phản công nhanh, Ismaila Sarr chuyền bóng cho Sadio Mane, nhưng cựu cầu thủ Liverpool đã có đường căng ngang không tốt nên đã bị hậu vệ Iraq cắt bóng thành công.
41': PHẠT GÓC !!! Iraq đá phạt góc bên cánh trái, nhưng không gây được khó khăn cho hàng thủ Senegal. Mặc dù chơi thiếu người, nhưng Iraq đang gây ra nhiều khó khăn cho đối phương trong 10 phút gần nhất.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 9 phút bù giờ.
45+1': KHÔNG VÀO !!! Sadio Mane đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Iraq.
45+5': PHẠT GÓC !!! Iraq đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Mory Diaw đã đoán đúng điểm rơi vào ôm gọn.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Senegal tạm dẫn 1-0 Iraq.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': KHÔNG ĐƯỢC !!! Senegal tấn công bên cánh trái, Sadio Mane đi bóng xuống đáy biên, nhưng cú đẩy bóng hơi dài ở nhịp cuối khiến tiền đạo này không thể thực hiện đường căng ngang vào trong.
50': Senegal lên bóng nhanh bên cánh phải, Ibrahim Mbaye đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm địa, nhưng không vượt qua được hậu vệ của Iraq. Mặc dù được chơi hơn người, nhưng Senegal không áp đảo được thế trận trước đại diện của châu Á.
51': KHÔNG VÀO !!! Sadio Mane có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của Iraq, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài đáng tiếc.
53': SÚT XA !!! Ali Jasim đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa Senegal và tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng không thắng được thủ môn Mory Diaw.
54': KHÔNG VÀO !!! Senegal phản công nhanh, cơ hội ghi bàn đến với Ismaila Sarr trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm chéo góc lại không thắng được thủ môn đối phương.
56': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ Iraq mắc sai lầm, cơ hội ghi bàn đến với Ismaila Sarr, tiền đạo này dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Lamine Camara.
59': VÀO VÀO VÀO !!! Cầu thủ vào sân thay người Pape Gueye tung cú dứt điểm rất hay từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ môn Iraq dù đổ người hết cỡ cũng không thể cứu thua.
61': ĐÁ PHẠT !!! Iraq đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng pha treo bóng sau đó của đại diện châu Á không làm khó được hàng phòng ngự của Senegal.
65': Sau khi có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0, Senegal đang thi đấu rất tự tin. Đội bóng này muốn ghi thêm bàn thắng để gia tăng hiệu số nhằm tìm kiếm vé đi tiếp theo suất của đội thứ ba có thành tích tốt nhất.
68': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ 3 phút tiếp nước.
71': VÀO VÀO VÀO !!! Senegal tấn công bên cánh trái, bóng được luân chuyển vào vòng cấm địa, hàng thủ Iraq phá bóng không tốt, cơ hội đến với Pape Gueye, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0.
74': KHÔNG VÀO !!! Krepin Diatta có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú sút căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Iraq.
78': PHẠT GÓC !!! Senegal phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm của Iraq, nhưng cú đánh đầu cuối cùng lại không thắng được thủ môn đối phương.
81': THẺ VÀNG !!! Pape Gueye nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ Iraq khi ngăn tình huống phản công của đối phương.
82': VÀO VÀO VÀO !!! Senegal tấn công trung lộ, cơ hội đến với Iliman Ndiaye, cầu thủ này sút xa rất căng đánh bại thủ môn Iraq, ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0.
87': Dù đã ghi 5 bàn thắng, nhưng Senegal chưa muốn dừng lại, đại diện châu Phi vẫn đang tấn công dồn dập về phía khung thành của Iraq.
90': KHÔNG ĐƯỢC !!! Senegal phản công, nhưng Assane Diao đẩy bóng quá dài nên đã bị hậu vệ đối phương truy cản thành công.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 6 phút đá bù giờ.
HẾT GIỜ !!! Senegal giành chiến thắng 5-0 trước Iraq.
Trực tiếp Senegal vs Iraq trong khuôn khổ bảng I World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 27/6 theo giờ Việt Nam.
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