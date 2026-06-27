Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Iraq thua “bàn tay nhỏ” trước Senegal

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Đội tuyển Senegal đã phô diễn sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trước đội tuyển Iraq, qua đó nắm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đại diện châu Phi hoàn toàn làm chủ thế trận từ những phút đầu tiên và tận dụng triệt để lợi thế thi đấu hơn người để tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 4, Diarra đã mở tỷ số cho Senegal bằng một pha bật cao đánh đầu chuẩn xác sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải. Khó khăn tiếp tục bủa vây Iraq khi trung vệ Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 13 do phạm lỗi ngăn cản trái phép Sadio Mane xâm nhập vòng cấm. Dù phải chơi thiếu người, đại diện Tây Á vẫn nỗ lực lùi sâu đội hình phòng ngự, duy trì sự tập trung và cản phá thành công nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của đối phương trong phần còn lại của hiệp một.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Iraq đã hoàn toàn sụp đổ trong hiệp hai khi Senegal gia tăng nhịp độ tấn công. Phút 56, tận dụng sai lầm mất tập trung của tuyến dưới đối phương, Lamine Camara thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ismaila Sarr băng vào dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt. Chỉ ba phút sau, cầu thủ vào sân thay người Pape Gueye tỏa sáng với một cú sút xa hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Iraq để nâng tỷ số lên 3-0.

Chưa muốn dừng lại ở đó, Senegal tiếp tục tổ chức những pha lên bóng dồn dập ở cả hai hành lang cánh lẫn trung lộ. Phút 71, hàng thủ Iraq lúng túng phá bóng không dứt khoát trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Pape Gueye tung cú sút bồi căng như kẻ chỉ, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Bữa tiệc bàn thắng của đội bóng châu Phi khép lại ở phút 82, khi Iliman Ndiaye tung cú sút xa sấm sét đánh bại thủ môn đội bạn, ấn định tỷ số chung cuộc 5-0. Xuyên suốt thời gian thi đấu, các ngôi sao tấn công của Senegal liên tục vây hãm khung thành đối phương và hoàn toàn đè bẹp mọi nỗ lực phản kháng của đại diện đến từ châu Á.