Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28-6: CR7 mờ nhạt, Bồ Đào Nha hòa hú vía Colombia

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Bước vào trận đấu phận định ngôi đầu bảng K World Cup 2026, cả Colombia và Bồ Đào Nha đều đẩy cao đội hình chơi đôi công quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trong ngày Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt trên sân, Bồ Đào Nha gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Vargas bên phía Colombia.

Trong khi đó, Colombia là đội bóng chơi ấn tượng hơn trong phần lớn thời gian thi đấu. Nếu may mắn hơn, Arias đã có thể mở tỷ số từ phút 22 với cú sút hiểm hóc găm bóng chìm vào góc xa khung thành Bồ Đào Nha nhưng Rúben Dias đã kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi cứu thua.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Hiệp hai cũng là khoảng thời gian Colombia chơi ấn tượng hơn và liên tục uy hiếp khung thành Bồ Đào Nha nhưng thủ môn Diogo Costa trong ngày thi đấu xuất thần đã có không dưới 7 tình huống cứu thua giúp đại diện châu Âu giữ sạch lưới.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Phút 90'+1, Sánchez đã đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi trước đó của cầu thủ Colombia.

Chung cuộc Colombia hòa Bồ Đào Nha không bàn thắng trong ngày CR7 chơi mờ nhạt.