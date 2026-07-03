Kết quả World Cup 2026 hôm nay 3/7: Oyarzabal ghi cú đúp, Tây Ban Nha thắng đậm Áo

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Tây Ban Nha thắng đậm Áo 3-0 tại vòng 32 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục đặt khung thành Áo vào trạng thái báo động sau tiếng còi khai cuộc trên sân SoFi. Sức ép của La Roja được chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 36 khi Cucurella căng ngang cho Oyarzabal dứt điểm cận thành.

Nếu may mắn hơn, Tây Ban Nha đã nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ khi cú sút phạt của Baena đưa bóng dội xà ngang còn pha đá bồi của Yamal bị thủ môn cản phá ở phút 45+2. Ngoài ra, Tây Ban Nha còn có tình huống Cucurella đưa bóng vào lưới ở phút 30 nhưng bàn thắng không được công nhận do Curbasi đã phạm lỗi với thủ môn Schlager.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế trận áp đảo rồi ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Pedro Porro và Oyarzabal để ấn định chiến thắng 3-0 trước Áo.

Phút 66, Pedro Porro đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt của Baena. Phút 89, Cucurella tung đường chuyền dọn cỗ cho Oyarzabal hạ gục thủ môn Schlager trong pha đối mặt.

Đánh bại Áo, Tây Ban Nha tiến bước vào vòng 16 đội World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Tây Ban Nha thắng một trận đấu knock-out tại World Cup kể từ năm 2010.

Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 36. (Ảnh: Reuters)

Thủ môn Schlager chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới sau cú sút của Oyarzabal. (Ảnh: Reuters)

Pedro Porro nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha ở phút 66. (Ảnh: Reuters)

Pedro Porro đánh đầu tung lưới Áo sau pha kiến tạo của Baena. (Ảnh: Reuters)

Oyarzabal ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha ở phút 89. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)