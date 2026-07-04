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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7: Ai Cập thắng Australia sau loạt sút luân lưu

Thứ Bảy, 03:54, 04/07/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7: Ai Cập thắng Australia sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2 để giành quyền vào thi đấu vòng 16 đội.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7: Ai Cập thắng Australia sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2 để giành quyền vào thi đấu vòng 16 đội. 

ket qua world cup 2026 hom nay 4 7 ai cap thang australia sau loat sut luan luu hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Đây là trận đấu diễn ra hết sức cân bằng. Phút 13, Ai Cập được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 17m. Đội bóng châu Phi thực hiện pha phối hợp dứt điểm nhưng các hậu vệ Australia phá bóng ra. Ở tình huống bóng hai, Karim Hafez thực hiện quả tạt từ cánh phải để Emam Ashour bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Beach. 1-0 cho Ai Cập. 

Đến phút 55, Australia đã có bàn gỡ hòa. Từ quả đá phạt bên cánh trái, cầu thủ Australia tạt bóng vào vòng cấm Ai Cập. Các cầu thủ áo vàng gây sức ép khiến hậu vệ Hany của Ai Cập lúng túng đánh đầu phản lưới nhà. 

Trong khoảng thời gian còn lại, tính cả 30 phút hiệp phụ, không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu. 

Trong loạt đá quyết định, Ai Cập thắng Australia sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2 để giành quyền vào thi đấu vòng 16 đội. 

04:05
ket qua world cup 2026 hom nay 4 7 ai cap thang australia sau loat sut luan luu hinh anh 2
Sự thất vọng của cổ động viên Australia tại công viên Tumbalong ở trung tâm thành phố Sydney khi ĐT Australia phải nhận thất bại và bị loại ở World Cup 2026. (Ảnh: Việt Nga/VOV - Australia). 
13:57
13:58
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13:58
 

 

14:00

Ngày 4/7, những trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra. Vào lúc 1h, Australia sẽ chạm trán Ai Cập ở sân AT&T, Airlington, Dallas (Mỹ).

ket qua world cup 2026 hom nay 4 7 ai cap thang australia sau loat sut luan luu hinh anh 6

Để có mặt ở trận đấu này, Ai Cập giành ngôi nhì bảng G với thành tích bất bại (1 thắng, 2 hòa) trong khi Australia có được ngôi nhì bảng D với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua).

Lúc này, Australia là đại diện duy nhất còn lại của AFC. Do đó, phần lớn các CĐV châu Á đều kỳ vọng Australia sẽ có thể tiến sâu ở giải đấu năm nay mà trước mắt là đánh bại Ai Cập ở vòng 32 đội.

Trong quá khứ, Australia đã nhiều lần giành quyền tham dự vòng knock-out của một kỳ World Cup nhưng họ chưa từng giành chiến thắng. Do đó, nếu đánh bại được Ai Cập ở trận đấu tới, đó sẽ là kết quả lịch sử của đội bóng này.

Australia vẫn luôn thể hiện sự khó lường ở sân chơi World Cup. Họ có thể thua những đội bóng bị đánh giá thấp hơn đôi chút nhưng lại có thể vượt qua các đối thủ ngang tầm hoặc chơi ngang ngửa với các đội bóng mạnh hơn.

Australia đang thể hiện lối chơi pressing mạnh mẽ cùng khả năng "chịu đòn" đáng nể. Đội bóng này cho thấy sự hiệu quả tối đa trong cách chơi dưới thời HLV Tony Popovic.

Chắc chắn ở trong trận đấu tới, Australia sẽ lại thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt và chờ đợi cơ hội để phản công. Kinh nghiệm và sự già dơ ở đấu trường World Cup sẽ là điểm tựa để Australia nghĩ đến việc vượt qua Ai Cập ở màn so tài sắp tới.

Về phần Ai Cập, đội bóng này không tham dự World Cup nhiều bằng Australia và đây cũng là lần đầu tiên họ vượt qua được vòng bảng của một kỳ World Cup.

Tuy nhiên, trong đội hình của đội bóng châu Phi có những nhân tố không thể xem thường như Mohamed Salah hay Omar Marmoush. Đặc biệt Salah đã có dấu hiệu tìm lại phong độ ở vòng bảng với những tình huống đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của ĐT Ai Cập.

Xét về tổng quan, Australia và Ai Cập được đánh giá không quá chênh lệch về trình độ. Thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA phần nào thể hiện rõ điều đó. Trong khi Australia hạng 27 thì Ai Cập cũng đứng hạng 29. Vì thế, trận đấu tới sẽ rất khó đoán và rất có thể một ngôi sao dù đã qua thời đỉnh cao như Salah cũng có thể là điểm khác biệt.

19:06

 

19:50
 

 

19:51
20:46

Theo PV Đỗ Việt Nga/VOV - Australia phản ánh, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định người dân nước này có thể được nghỉ làm 1 tuần nếu ĐT Australia vô địch World Cup 2026. 

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Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Reuters).
00:49
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
00:50

PV Đỗ Việt Nga/VOV - Australia phản ánh không khí các CĐV Australia đến công viên Tumbalong ở trung tâm thành phố Sydney để cổ vũ cho các cầu thủ Australia thông qua những màn hình lớn. 

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00:55
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Hình ảnh trước trận từ sân AT&T ở Dallas, Texas (Mỹ) - Ảnh: AP. 
01:00

1' Trận đấu bắt đầu. Australia giao bóng trước. 

01:04
Các CĐV Australia đốt pháo sáng tại công viên Tumbalong ở trung tâm thành phố Sydney. Clip được thực hiện bởi PV Đỗ Việt Nga/VOV - Australia.

 

01:05

5' Cú đá đầu tiên trong trận thuộc về Australia. Sau tình huống phối hợp khá tốt của đội bóng áo vàng, Volpato tung ra cú sút xa tù khoảng cách hơn 20m, đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành của Ai Cập. 

01:07

7' Australia đang chủ động có những pha lên bóng để uy hiếp khung thành Ai Cập. Jordan Bos xâm nhập vòng cấm đại diện châu Phi và trung vệ Rabia phải vất vả mới có thể cản phá. 

01:09
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Đội hình xuất phát của 2 đội. (Ảnh: AP). 
01:10
01:14

13' VÀO OOO !!!! Ai Cập được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 17m. Đội bóng châu Phi thực hiện pha phối hợp dứt điểm nhưng các hậu vệ Australia phá bóng ra. Ở tình huống bóng hai, Karim Hafez thực hiện quả tạt từ cánh phải để Emam Ashour bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Beach. 1-0 cho Ai Cập. 

01:17
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CĐV Australia tại công viên Tumbalong ở trung tâm thành phố Sydney buồn bã khi chứng kiến ĐT Australia nhận bàn thua. (Ảnh: Việt Nga/VOV - Australia). 
01:20

20' Australia sau khi bị thủng lưới đã có những nỗ lực tấn công nhưng chưa hiệu quả. Thầy trò HLV Popovic cũng chưa thực sự đẩy cao đội hình. 

01:28

28' Ai Cập đang chủ động chơi chậm, chắc khi có lợi thế nhằm buộc Australia phải dâng cao đội hình. 

01:33

33' Australia được hưởng quả đá phạt và tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Ai Cập nhưng cuối cùng Irvine của Australia đã bị trọng tài thổi phạt. 

01:35
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Bàn thắng của Emam Ashour vẫn là pha lập công duy nhất tính đến phút 34. (Ảnh: AP). 
01:39

39' Australia vẫn đang rất kiên nhẫn trong việc triển khai tấn công. Đội bóng áo vàng chọn thời điểm để gây áp lực chứ không dồn ồ ạt đội hình lên phần sân Ai Cập.

01:45

Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!!

01:50

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Ai Cập. 

01:51
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Ảnh: AP. 
01:59
02:05

Hiệp 2 bắt đầu !!! Australia tổn thất lực lượng khi hậu vệ Bos bị chấn thương nặng không thể tiếp tục thi đấu. 

02:08

46' Ngay đầu hiệp 2, Ai Cập đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 nhưng Omar Marmoush trong nỗ lực băng xuống đã dứt điểm không thành công. 

02:14

52' Australia liên tục dùng bóng bổng để uy hiếp khung thành Ai Cập nhưng độ chuẩn xác trong những tình huống cuối cùng là chưa cao. 

02:15
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Ảnh: AP. 
02:18

55' VÀO OOOOO!!! Từ quả đá phạt bên cánh trái, cầu thủ Australia tạt bóng vào vòng cấm Ai Cập. Các cầu thủ áo vàng gây sức ép khiến hậu vệ Hany của Ai Cập lúng túng đánh đầu phản lưới nhà. 

02:21
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CĐV Australia tại công viên Tumbalong ở trung tâm thành phố Sydney ăn mừng bàn gỡ hòa của Socceroos. (Ảnh: Việt Nga/VOV - Australia). 
02:25

63' Australia đang là đội chủ động hơn sau bàn gỡ hòa. Hàng thủ Ai Cập đang gặp nhiều khó khăn trước những pha treo bổng liên tiếp từ đại diện AFC. 

02:27
Các CĐV Australia tại công viên Tumbalong ở trung tâm thành phố Sydney ăn mừng bàn gỡ hòa của ĐT Australia. Clip được thực hiện bởi PV Đỗ Việt Nga/VOV - Australia.

 

02:34

72' Trận đấu trở lại sau ít phút nghỉ tiếp nước. Thế trận trên sân là khá cân bằng. Ai Cập cũng không còn lép vế như ít phút trước đó. 

02:40

78' Cả hai đội đều có những sự thay đổi người để hướng đến những phút cuối cùng rất quan trọng. 

02:40
ket qua world cup 2026 hom nay 4 7 ai cap thang australia sau loat sut luan luu hinh anh 28
Ảnh: Reuters. 
02:46

85' Trận đấu trôi dần về những phút cuối thời gian thi đấu chính thức. Trận đấu vẫn đang có tỷ số 1-1. 

02:52

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ !!!!

02:57

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức. Hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. 

02:58
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Ảnh: Reuters. 
03:03

Hiệp phụ đầu tiên bắt đầu !!!! 

03:07

93' Ai Cập có pha ban bật ấn tượng đưa bóng đến chân Salah. Số 10 của Ai Cập tung ra cú đá ngay nhưng bóng đi chệch khung thành Australia. 

03:12

99' Ai Cập vẫn đang là đội chủ động hơn, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Australia. Dù vậy, đại diện châu Phi chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng. 

03:13
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Ảnh: Reuters. 
03:19

Hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Tỷ số vẫn là 1-1. 

03:21

Hiệp phụ thứ hai bắt đầu !!!!

03:25

109' Attia (Ai Cập) có khoảng trống và tung ra cú đá ngay, bóng chạm chân Souttar (Australia) đổi hướng nhưng không gây ra được khó khăn cho thủ môn Beach. 

03:26
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Ảnh: Reuters. 
03:32

116' Ai Cập với niềm cảm hứng Salah đang dồn ép và gây ra rất nhiều khó khăn cho Australia. Tuy nhiên, bàn thắng tiếp theo chưa đến. 

03:35

119' Australia có toan tính đến loạt luân lưu khi thủ thành Ryan vào sân thay thủ môn Beach. 

03:36

Hiệp phụ thứ hai có 1 phút bù giờ !!!!

03:37
ket qua world cup 2026 hom nay 4 7 ai cap thang australia sau loat sut luan luu hinh anh 32
Ảnh: Reuters. 
03:38

Hiệp phụ thứ hai kết thúc. Australia và Ai Cập bước vào loạt đá luân lưu. 

03:41
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Các CĐV Australia tại công viên Tumbalong ở trung tâm thành phố Sydney chờ đợi loạt sút luân lưu. (Ảnh: Việt Nga/VOV - Australia). 
03:45

LOẠT SÚT THỨ NHẤT: 0-1

Australia: Souttar sút hỏng.
Ai Cập: Mahmoud Saber sút chính xác. 

03:47

LOẠT SÚT THỨ HAI: 1-2

Australia: Irvine sút chính xác.
Ai Cập: Rabia sút chính xác.

03:49

LOẠT SÚT THỨ BA: 2-3

Australia: Mabil sút chính xác.
Ai Cập: Salah sút chính xác. 

03:52

LOẠT SÚT THỨ TƯ: 2-4

Australia: Herrington sút hỏng.
Ai Cập: Abdelmaguid sút chính xác. 

ĐT Ai Cập giành chiến thắng chung cuộc. 

ket qua world cup 2026 hom nay 4 7 ai cap thang australia sau loat sut luan luu hinh anh 34
Trần Tiến/VOV.VN
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