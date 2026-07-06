Kết quả World Cup 2026 hôm nay 6/7: Na Uy thắng Brazil, vào tứ kết nhờ Haaland
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 6/7: Na Uy thắng Brazil 2-1 để giành vé vào tứ kết nhờ cú đúp của tiền đạo Haaland.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 6/7: Na Uy thắng Brazil 2-1 để giành vé vào tứ kết nhờ cú đúp của tiền đạo Haaland.
Đây là trận đấu đôi bên thể hiện sự cân bằng. Cả Na Uy lẫn Brazil đều có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sự xuất sắc của thủ môn Alisson và Nyland khiến bàn thắng không thể sớm đến.
Sự khác biệt chỉ xảy ra ở phút 80. Schjelderup có bóng bên cánh trái. Cầu thủ này tung ra quả tạt chuẩn mực để Haaland đánh đầu tung lưới Brazil. 1-0 cho Na Uy.
Đến phút 90, Na Uy có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Schjelderup lại là người có pha kiến tạo để Haaland tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, tung lưới Brazil.
Trong khoảng thời gian bù giờ, Brazil gỡ được 1 bàn nhờ cú đá phạt đền thành công của Neymar nhưng cuối cùng Na Uy vẫn là đội chiến thắng 2-1 để giành quyền vào tứ kết.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brazil vs Na Uy World Cup 2026
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brazil vs Na Uy thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 6/7.
Nhận định Brazil vs Na Uy vòng 16 đội World Cup 2026: Trận cầu đỉnh cao
VOV.VN - Nhận định Brazil vs Na Uy vòng 16 đội World Cup 2026, diễn ra lúc 3h rạng sáng 6/7 theo giờ Việt Nam.
Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 5/7: Anh, Brazil ra sân
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 5/7 rạng sáng 6/7, Brazil đối đầu Na Uy, trong khi Anh chạm trán Mexico ở vòng 16 đội.
Nhận định Mexico vs Anh vòng 16 đội World Cup 2026: Harry Kane lại “cứu” Tam sư?
VOV.VN - Thông tin và nhận định Mexico vs Anh thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 07h00 ngày 6/7 trên sân vận động Azteca tại Mexico.
Mbappe nâng tầm kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup
VOV.VN - Mbappe nâng tầm kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup sau khi giúp ĐT Pháp đánh bại Paraguay với tỉ số tối thiểu để giành vé vào vòng tứ kết.
Ở màn thư hùng giữa Brazil vs Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026, người hâm mộ có quyền chờ đợi một bữa tiệc bàn thắng đúng nghĩa khi cả hai đội đều sở hữu những “họng pháo” đáng sợ.
Brazil và áp lực từ quá khứ
Việc chưa từng đánh bại Na Uy trong lịch sử đối đầu là một chi tiết đáng chú ý, đặc biệt khi Brazil luôn được xem là biểu tượng của bóng đá tấn công. Những ký ức không vui từ các lần chạm trán trước, đặc biệt là thất bại tại World Cup 1998, vẫn là lời nhắc nhở rằng Selecao không được phép chủ quan.
Dù vậy, Brazil hiện tại vẫn sở hữu một trong những hàng công đáng sợ nhất giải đấu, với Vinicius Junior đang đạt phong độ cao và trở thành điểm tựa lớn nhất trên mặt trận tấn công. Sự linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật của Ancelotti, đặc biệt là khả năng chuyển đổi sơ đồ khi cần thiết, giúp đội bóng Nam Mỹ luôn duy trì được sự nguy hiểm.
Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Brazil chính là chiều sâu đội hình, khi họ có thể tạo ra sự khác biệt từ băng ghế dự bị. Bàn thắng quyết định của Gabriel Martinelli trước Nhật Bản là minh chứng rõ ràng cho khả năng “kết liễu” trận đấu ở những thời điểm quyết định.
Tuy nhiên, vấn đề của Brazil lại nằm ở sự cân bằng giữa công và thủ, khi họ đôi lúc để lộ khoảng trống phía sau trong những tình huống chuyển trạng thái. Trước một đối thủ chơi trực diện như Na Uy, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá đắt.
Na Uy và giấc mơ viết tiếp lịch sử
Trái ngược với Brazil, Na Uy bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ thách thức nhưng không hề e ngại. Những chiến binh Bắc Âu đã gây ấn tượng mạnh khi ghi bàn trong tất cả các trận đấu tại giải, cho thấy sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi tấn công.
Erling Haaland đang là cái tên nổi bật nhất với 5 bàn thắng, trở thành mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất mà hàng thủ Brazil phải dè chừng. Không chỉ có Haaland, Na Uy còn sở hữu những nhân tố sáng tạo như Martin Odegaard, giúp họ duy trì áp lực liên tục lên đối phương.
Điểm đặc trưng trong lối chơi của Na Uy là sự trực diện và tốc độ, khi họ không ngần ngại đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, chính cách chơi này cũng khiến họ bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ, đặc biệt trước những đội bóng có khả năng phản công nhanh như Brazil.
Dù vậy, việc chưa từng thua Brazil trong quá khứ chắc chắn mang lại sự tự tin lớn cho thầy trò HLV Stale Solbakken. Họ hiểu rằng chỉ cần tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự kỷ luật chiến thuật, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.
Trận đấu này vì thế hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, khi cả hai đội đều có xu hướng chơi tấn công thay vì thăm dò. Những pha ăn miếng trả miếng liên tục nhiều khả năng sẽ tạo nên thế trận cởi mở và giàu cảm xúc.
Cục diện và dự đoán trận đấu
Xét về tổng thể, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và chất lượng đội hình vượt trội. Tuy nhiên, Na Uy không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt khi họ đang sở hữu một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới.
Nếu Brazil chơi đúng sức, Selecao có đủ khả năng giành chiến thắng và tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch. Nhưng nếu để Na Uy cuốn vào lối chơi tốc độ và mất kiểm soát thế trận, Selecao hoàn toàn có thể phải trả giá bằng một cú sốc lớn tại World Cup 2026.
Đội hình dự kiến:
Brazil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vini Jr.
Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa
1' Trận đấu bắt đầu !! Na Uy giao bóng trước.
3' Na Uy chọc thủng lưới Brazil sau cú sút của Berg nhưng không có bàn thắng cho đội bóng Bắc Âu khi trước đó Sorloth đã việt vị trước khi chuyền bóng.
8' Na Uy đang chơi rất tự tin với sự cơ động của hàng tiền vệ. Các cầu thủ Brazil trải qua những phút giây gần như không thể lên bóng.
11' Brazil lên bóng nhanh, Cunha bứt tốc tiếp cận trái bóng sớm hơn một nhịp so với Ajer của Na Uy. Pha va chạm dẫn đến tình huống ngã của Cunha trong vòng cấm Na Uy. Trọng tài tham khảo VAR để xác định xem có phạt đền cho Brazil hay không.
12' Sau hơn 1 phút check VAR, trọng tài cho Brazil hưởng phạt đền.
14' KHÔNG VÀO OOOOO!!! Trên chấm 11m, Bruno Guimaraes đã sút bóng không quá hiểm và thủ môn Nyland của Na Uy đã cản phá thành công.
22' Brazil đang chủ động chơi phòng ngự, chờ thời cơ để phản công, đồng thời nhường thế trận cho Na Uy.
31' Vinicius chồng cánh với Martinelli tạo nên pha bóng rất nguy hiểm cho khung thành Na Uy nhưng thủ môn Nyland đã kịp thời cản phá bằng chân để giải nguy.
35' Na Uy có tình huống lên bóng, Odegaard thực hiện cú đá bằng chân trái, đưa bóng đi chệch khung thành Brazil.
40' Vinicius nhận bóng từ Martinelli, đảo một nhịp rồi sút chân trái rất mạnh nhưng thủ môn Nyland vẫn kịp thời hạ thấp người để cản phá bằng chân.
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ !!!!
45+3' Thủ môn Nyland phát bóng lên rất mạnh, Haaland gây sức ép khiến Gabriel lúng túng, Odegaard nhanh chân tung ra cú sút nhưng thủ thành Alisson của Brazil đã xuất sắc cứu thua.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
Hiệp 2 bắt dầu !!!
54' Trận đấu đang diễn ra với sự cân bằng. Chưa bên nào có dược lợi thế rõ ràng.
59' Vinicius có pha xử lý thông minh trước khi chọc khe tinh tế để Endrick thoát xuống. Trong tư thế đối mặt với thủ môn Nyland, cầu thủ mới vào sân của Brazil đã xử lý tệ và dứt điểm chệch khung thành.
67' Trung vệ Ajer của Na Uy dâng cao và tung ra pha căng ngang cho Haaland băng vào nhưng tiền đạo số 9 đã không thể tiếp cận trái bóng.
74' Sau khi vào sân, Neymar khá tích cực di chuyển nhưng chưa tạo được dấu ấn quá lớn. Ở phần sân đối diện, Schjelderup tung ra cú đá góc hẹp khiến thủ môn Alisson bên phía Brazil vất vả cản phá.
80' VÀO OOOO!!!! Schjelderup có bóng bên cánh trái. Cầu thủ này tung ra quả tạt chuẩn mực để Haaland đánh đầu tung lưới Brazil. 1-0 cho Na Uy.
85' Brazil có những nỗ lực tấn công, cầu thủ áo vàng xanh dứt điểm kỹ thuật nhưng thủ thành Nyland vẫn chơi xuất sắc để đẩy bóng đi đến cột dọc. Sau đó, Casemiro nỗ lực căng ngang nhưng Neymar đã không thể tiếp cận.
90' VÀO OOOO!!!! Na Uy có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Schjelderup lại là người có pha kiến tạo để Haaland tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, tung lưới Brazil.
Trận đấu có 7 phút bù giờ !!!!
90+8' Østigård phạm lỗi với cầu thủ Brazil trong vòng cấm Na Uy, trọng tài cho đại diện Nam Mỹ được hưởng thêm một quả phạt đền.
90+10' VÀO OO!!! Neymar ghi bàn trên chấm 11m để rút ngắn tỷ số cho ĐT Brazil.
Hết giờ !!! Na Uy giành chiến thắng 2-1 trước Brazil.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brazil vs Na Uy World Cup 2026
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Brazil vs Na Uy thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 6/7.