Kết quả World Cup 2026 hôm nay 7/7: Thắng đậm Mỹ, Bỉ vào tứ kết gặp Tây Ban Nha
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 7/7, Bỉ thắng đậm đà 4-1 trước chủ nhà Mỹ để tiến vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.
Dù nhận được nhiều kỳ vọng trước trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026, nhưng các cầu thủ Mỹ lại tỏ ra tâm lý sau tiếng còi khai cuộc trên sân vận động Seattle. Ngược lại, Bỉ nhập cuộc đầy khí thế và nhanh chóng đẩy cao tốc độ tấn công.
Đòn phủ đầu của Bỉ được chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9. De Ketelaere dứt điểm vào lưới trống sau khi Raskin tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Mỹ.
Trong thế trận bất lợi, Mỹ gỡ hòa 1-1 ở phút 30 sau tình huống có phần may mắn. Cú sút phạt của Tillman đưa bóng đập hàng rào đổi hướng và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Courtois.
Dẫu vậy, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài 3 phút. Bỉ đẩy cao tốc độ tấn công và tái lập thế dẫn bàn khi Trossard tạt bóng cho De Ketelaere đánh đầu tung lưới Mỹ.
Sang hiệp 2, Bỉ thi đấu chắc chắn, đẩy đối phương vào thế bế tắc và có thêm 2 bàn thắng sau những sai lầm tai hại của hàng phòng ngự Mỹ.
Phút 57, Vanaken ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau pha để mất bóng vô duyên của thủ môn Freese. Phút 90+3, Lukaku ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ sau khi đoạt bóng từ chân trung vệ Richards.
Với chiến thắng đậm đà này, Bỉ tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Trong khi đó, Mỹ nối gót các đội đồng chủ nhà Mexico và Canada rời giải đấu sau vòng 16 đội.
Hết giờ!!! Bỉ giành chiến thắng 4-1 trước Mỹ tại vòng 16 đội World Cup 2026 và tiến vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.
90'+3: VÀO!!! Bỉ 4-1 Mỹ
Trung vệ Richards mắc sai lầm và bị Lukaku cướp bóng ngay sát vòng cấm. Sau vài nhịp dẫn bóng, Lukaku tung cú sút chéo góc thành bàn.
88' Bỉ thay người!!! Witsel, Saelemaekers vào thay Trossard, Raskin.
82': Mỹ tiếp tục tạo ra cơ hội!!! Balogun đoạt bóng sau sai lầm của hậu vệ Bỉ rồi tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Courtois.
79': KHÔNG VÀO!!! Berhalter tung cú sút uy lực đưa bóng đi chệch cột dọc Bỉ trong gang tấc. Pha dứt điểm này cũng thổi bùng bầu không khí trên các khán đài sân vận động Seattle sau những phút trầm lắng.
74': Nỗ lực bất thành!!! Doku cố gắng càn lướt trước sự đeo bám của hậu vệ Mỹ nhưng không thể kiếm về quả phạt góc.
72': Mỹ tăng cường sức tấn công sau quãng nghỉ tiếp nước!!! Tiền đạo Pepi vào thay tiền vệ Adams.
67': Người hùng của Bỉ rời sân ngay trước quãng nghỉ tiếp nước!!! Tác giả cú đúp vào lưới Mỹ là De De Ketelaere nhường chỗ cho Lukaku. Trong khi đó, Doku vào thay Lukebakio.
64': Mỹ bế tắc!!! Đội chủ nhà không thể đẩy cao nhịp độ tấn công và tỏ ra thiếu ý tưởng trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Bỉ.
59': Pulisic rời sân!!! Mỹ rút ngôi sao tấn công số 1 ra nghỉ và đưa Berhalter vào thế chỗ.
57': VÀO!!! Bỉ 3-1 Mỹ
Thủ môn Freese băng ra ngoài vòng cấm để ngăn chặn pha thoát xuống của De Ketelaere nhưng sau đó lại để mất bóng vô duyên. Vanaken chớp thời cơ dứt điểm vào khung thành bỏ trống để nới rộng cách biệt cho Bỉ.
52': Sân vận động Seattle dậy sóng!!! CĐV Mỹ la ó phản đối khi Pulisic nằm sân đau đớn nhưng trọng tài không thổi phạt. Tuy nhiên, tình huống quay chậm cho thấy trọng tài đã chính xác khi Tielemans có pha cướp bóng hợp lệ.
50': Mỹ quyết tâm tìm bàn gỡ!!! Đội chủ nhà lập tức dâng cao đội hình sau khi hiệp 2 bắt đầu. Tuy nhiên, Bỉ giữ cự ly đội hình kín kẽ và không cho đối phương đẩy nhanh tốc độ tấn công.
46': Mỹ tăng cường sức tấn công sau giờ nghỉ!!! Tiền đạo Reyna vào thay cầu thủ chạy cánh Dest.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Mỹ là đội giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! Bỉ nắm lợi thế dẫn trước Mỹ 2-0 khi bước vào giờ nghỉ.
45'+4: KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Courtois kịp thời lao lên và chiến thắng Balogun trong pha đối mặt.
45': Mỹ đáp trả!!! Balogun dứt điểm vọt xà ngang trong tình huống phạt góc.
42': Dứt điểm!!! Bỉ được hưởng quả phạt bên cánh trái, De Cruyper treo bóng, Lukebakio bay người đánh đầu chệch cột dọc.
39': Nguy hiểm!!! Thủ môn Freese cứu thua cho Mỹ trước pha dứt điểm của Raskin.
33': VÀO!!! Bỉ 2-1 Mỹ
Bỉ đẩy cao tốc độ tấn công và tái lập thế dẫn bàn ngay sau khi bị đội chủ nhà gỡ hòa. De Ketelaere đánh đầu tung lưới Mỹ sau quả tạt từ cánh trái của Trossard.
30': VÀO!!! Mỹ 1-1 Bỉ
Tillman đá phạt thành bàn, gỡ hòa cho Mỹ. Thủ môn Courtois đã bị lỡ trớn khi bóng đập hàng rào đổi hướng đi vào lưới.
28': Cơ hội cho Mỹ!!! De Cruyper lĩnh thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Balogun và Mỹ được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm.
23': Quãng thời gian nghỉ tiếp nước!!! Khoảng thời gian quý báu để HLV Pochettino xốc lại tinh thần và điều chỉnh lối chơi cho đội chủ nhà sau nửa đầu hiệp 1 thi đấu lúng túng.
20': Thay người bất đắc dĩ!!! Bỉ chịu tổn thất lực lượng khi Onana dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Vanaken.
15': Bỉ tiếp tục gia tăng sức ép!!! Trong khi Mỹ chưa hết choáng váng sau bàn thua sớm, Bỉ liên tục đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra cơ hội dứt điểm của Trossard.
9': VÀO!!! Bỉ 1-0 Mỹ
De Ketelaere đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Bỉ. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Raskin với tình huống đột phá vào vòng cấm rồi tung đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Mỹ.
2': Bỉ tiếp tục uy hiếp khung thành!!! De Cuyper đá phạt góc, De Ketelaere đánh đầu. Tuy nhiên, thủ môn Freese đã bắt gọn bóng.
1': Cơ hội đầu tiên thuộc về Bỉ!!! Castagne tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Freese bay người cản phá.
Trận đấu bắt đầu!!! Bỉ là đội giao bóng
Đội hình xuất phát
Mỹ: Freese; Ream, Richards, Freeman; A. Robinson, Dest; Adams, McKennie, Tillman; Pulisic, Balogun
Bỉ: Courtois; De Cuyper, Ngoy, Mechele, Castagne; Raskin, Onana; Trossard, Tielemans, Lukebakio; De Ketelaere
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ tại vòng 16 đội vào lúc 7h ngày 7/7 trên sân vận động Seattle. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng đây là trận đấu mà thầy trò HLV Mauricio Pochettino được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.
Trong quá khứ, Mỹ và Bỉ đã gặp nhau 7 lần, đại diện châu Âu áp đảo với 6 chiến thắng và 1 trận thua. Đáng chú ý, cả 6 lần gặp nhau gần đây, Mỹ đều gục ngã trước “Quỷ đỏ” châu Âu.
Tuy nhiên, tuyển Bỉ vừa trải qua một trận đấu vắt kiệt thể lực và cảm xúc trước Senegal. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia, "Quỷ đỏ" tạo nên màn lội ngược dòng kinh điển dù bị dẫn trước hai bàn.
Tuyển Mỹ cũng đang sở hữu phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng ở World Cup 2026. Tuyển Mỹ thiết lập kỷ lục trở thành đội bóng ngoài châu Âu và Nam Mỹ đầu tiên ghi ít nhất hai bàn trong bốn trận đấu liên tiếp tại World Cup. Vũ khí bóng chết cũng được "chú Sam" tận dụng triệt để với 4 pha lập công từ các tình huống cố định.
Theo tính toán của Opta, Mỹ có 37,2% cơ hội dành chiến thắng trong 90 phút thi đấu. Khả năng Bỉ chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức là 36,5%. Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 26,3%.
Trực tiếp Mỹ vs Bỉ vòng 16 đội World Cup 2026
Merino gieo sầu cho Ronaldo, Bồ Đào Nha chia tay World Cup 2026
VOV.VN - Merino ghi bàn thắng ở phút 90+1, Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 6-7: FIFA gây chấn động, Ronaldo phát biểu bất ngờ
VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 6/7 có những nội dung chính sau đây: FIFA gây chấn động, Balogun được xóa án treo giò trước trận gặp Bỉ; Ronaldo nói điều bất ngờ trước trận đấu với Tây Ban Nha; Neymar tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế…