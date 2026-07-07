Kết quả World Cup 2026 hôm nay 7/7: Thắng đậm Mỹ, Bỉ vào tứ kết gặp Tây Ban Nha

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Dù nhận được nhiều kỳ vọng trước trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026, nhưng các cầu thủ Mỹ lại tỏ ra tâm lý sau tiếng còi khai cuộc trên sân vận động Seattle. Ngược lại, Bỉ nhập cuộc đầy khí thế và nhanh chóng đẩy cao tốc độ tấn công.

Đòn phủ đầu của Bỉ được chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9. De Ketelaere dứt điểm vào lưới trống sau khi Raskin tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Mỹ.

Trong thế trận bất lợi, Mỹ gỡ hòa 1-1 ở phút 30 sau tình huống có phần may mắn. Cú sút phạt của Tillman đưa bóng đập hàng rào đổi hướng và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Courtois.

Dẫu vậy, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài 3 phút. Bỉ đẩy cao tốc độ tấn công và tái lập thế dẫn bàn khi Trossard tạt bóng cho De Ketelaere đánh đầu tung lưới Mỹ.

Sang hiệp 2, Bỉ thi đấu chắc chắn, đẩy đối phương vào thế bế tắc và có thêm 2 bàn thắng sau những sai lầm tai hại của hàng phòng ngự Mỹ.

Phút 57, Vanaken ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau pha để mất bóng vô duyên của thủ môn Freese. Phút 90+3, Lukaku ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ sau khi đoạt bóng từ chân trung vệ Richards.

Với chiến thắng đậm đà này, Bỉ tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Trong khi đó, Mỹ nối gót các đội đồng chủ nhà Mexico và Canada rời giải đấu sau vòng 16 đội.