Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển

12:11

Sau lượt trận mở màn của bảng F tại World Cup 2026, cục diện đã thay đổi nhanh hơn nhiều người tưởng. Trước ngày khai mạc, Hà Lan được xem là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng. Thế nhưng trận hòa 2-2 trước Nhật Bản đã khiến thầy trò Ronald Koeman tự đẩy mình vào thế khó. Giờ đây, cuộc đối đầu với Thụy Điển không còn đơn thuần là trận đấu tranh ngôi đầu, mà đã mang dáng dấp của một trận chung kết sớm đối với Cơn lốc màu cam.

Nhìn vào đội hình, Hà Lan sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, nhưng việc Jeremie Frimpong không thể góp mặt vì chấn thương đã phần nào hạn chế khả năng tạo đột biến bên cánh phải. Gánh nặng vì thế sẽ đặt nhiều hơn lên vai Dumfries và Frenkie de Jong trong việc tạo ra khác biệt. Thành tích bất bại tại vòng loại với 6 chiến thắng và 2 trận hòa, cùng 27 bàn thắng ghi được, cho thấy Cơn lốc màu cam vẫn là tập thể sở hữu sức công phá rất đáng gờm.

Tuy nhiên, trận hòa Nhật Bản cũng phơi bày những vấn đề không dễ giải quyết. Hà Lan kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu sự sắc bén ở những thời điểm quyết định. Quan trọng hơn, hàng thủ của họ đã để lộ những khoảng trống đáng lo ngại, đặc biệt trong các tình huống cố định. Đó là tín hiệu không mấy tích cực trước khi phải đối đầu với một Thụy Điển đang đạt trạng thái hưng phấn cao nhất.

Chiến thắng 5-1 trước Tunisia không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng Bắc Âu có được sự tự tin rất lớn khi đối đầu với Hà Lan. Dưới sự dẫn dắt của Graham Potter, Thụy Điển đang cho thấy sự cân bằng giữa tổ chức phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái. Đáng chú ý nhất là phong độ bùng nổ của bộ đôi Viktor Gyokeres - Alexander Isak. Cả hai đều ghi bàn ở trận ra quân và tiếp tục chứng minh vì sao họ được xem là một trong những cặp tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu hiện tại.

Lợi thế tâm lý rõ ràng đang thuộc về Thụy Điển. Họ có 3 điểm trong tay và hiểu rằng một chiến thắng nữa sẽ mở toang cánh cửa vào vòng knock-out. Ngược lại, Hà Lan gần như không còn quyền được mắc sai lầm. Với áp lực phải thắng và đối thủ sở hữu hàng công đang vào phom, đây được dự báo sẽ là 90 phút đầy thử thách với Koeman và các học trò.