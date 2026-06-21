Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển trên sân vận động Houston ở Texas, Mỹ.
Kết quả Hà Lan vs Thụy Điển
Sau lượt trận đầu tiên, Thụy Điển đã có 3 điểm sau trận thắng đậm Tunisia trong khi Hà Lan mới có 1 điểm khi bị Nhật Bản cầm hòa, Điều đó có nghĩa rằng Thụy Điển sẽ chiếm ưu thế nếu giành 1 điểm đêm nay trong khi nếu tiếp tục bị cầm hòa, Hà Lan sẽ rơi vào thế không dễ dàng.
Nhìn vào đội hình, Hà Lan sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, nhưng việc Jeremie Frimpong không thể góp mặt vì chấn thương đã phần nào hạn chế khả năng tạo đột biến bên cánh phải. Gánh nặng vì thế sẽ đặt nhiều hơn lên vai Dumfries và Frenkie de Jong trong việc tạo ra khác biệt.
Hà Lan kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu sự sắc bén ở những thời điểm quyết định. Quan trọng hơn, hàng thủ của họ đã để lộ những khoảng trống đáng lo ngại, đặc biệt trong các tình huống cố định. Đó là tín hiệu không mấy tích cực cho thầy trò HLV Koeman khi Thụy Điển đang ở trạng thái tâm lý hưng phấn và cũng rất giỏi trong các pha tận dụng tình huống cố định.
Chiến thắng 5-1 trước Tunisia không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng Bắc Âu có được sự tự tin rất lớn khi đối đầu với Hà Lan. Dưới sự dẫn dắt của Graham Potter, Thụy Điển đang cho thấy sự cân bằng giữa tổ chức phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái.
Trong trận đấu với Tunisia, bộ đôi Viktor Gyokeres - Alexander Isak đã thể hiện sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi cả hai đều đã ghi bàn. Bên cạnh đó, một Ayari có khả năng chớp thời cơ tốt từ những cú sút xa cũng sẽ là điều khiến hàng thủ Hà Lan lo lắng.