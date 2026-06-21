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Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển

Chủ Nhật, 02:00, 21/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển trên sân vận động Houston ở Texas, Mỹ.

02:06

Bước vào trận đấu thứ hai tại vòng bảng, Hà Lan nhập cuộc đặc biệt tốt ở cả hai hiệp đấu. Nếu như cú đúp của Brobbey trong vòng 12 phút từ phút thứ 5 đến 17 giúp Hà Lan nhập cuộc như mơ trước Thụy Điển trong hiệp thi đấu đầu tiên thì cú đúp trong vỏn vẹn 7 phút của Gakpo (47', 54') đã giúp cơn lốc màu da cam cuốn phăng đối phương.

ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 1
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 2
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 3
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 4
Ảnh: Reuters

Gyökeres có quyền tiếc nuối khi không dưới 3 lần bị thủ môn Verbruggen từ chối các pha dứt điểm thành bàn trong hiệp một. Elanga thậm chí còn đánh bại được cả thủ môn Verbruggen để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho Thụy Điển ở phút 59 nhưng đó là tất cả các cầu thủ của đại diện đến từ Bắc Âu làm được ở trận đấu này.

ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 5
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 6
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 7
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 8
Ảnh: Reuters

Bởi ở phút 89, Summervilla ấn định thắng lợi chung cuộc với tỷ số 5-1 cho Hà Lan trước Thụy Điển với một pha dứt điểm quyết đoán.

12:08

Đội hình dự kiến:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Virgil van Dijk, van Hecke, Van de Ven; Reijnders, De Jong, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Thụy Điển (4-4-2): Nordfeldt; Gudmundsson, Hien, Lindelof, Lagerbielke; Ayari, Karlstrom, Svanberg, Bergvall; Gyokeres, Isak.

12:09
12:11

Sau lượt trận mở màn của bảng F tại World Cup 2026, cục diện đã thay đổi nhanh hơn nhiều người tưởng. Trước ngày khai mạc, Hà Lan được xem là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng. Thế nhưng trận hòa 2-2 trước Nhật Bản đã khiến thầy trò Ronald Koeman tự đẩy mình vào thế khó. Giờ đây, cuộc đối đầu với Thụy Điển không còn đơn thuần là trận đấu tranh ngôi đầu, mà đã mang dáng dấp của một trận chung kết sớm đối với Cơn lốc màu cam.

Nhìn vào đội hình, Hà Lan sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, nhưng việc Jeremie Frimpong không thể góp mặt vì chấn thương đã phần nào hạn chế khả năng tạo đột biến bên cánh phải. Gánh nặng vì thế sẽ đặt nhiều hơn lên vai Dumfries và Frenkie de Jong trong việc tạo ra khác biệt. Thành tích bất bại tại vòng loại với 6 chiến thắng và 2 trận hòa, cùng 27 bàn thắng ghi được, cho thấy Cơn lốc màu cam vẫn là tập thể sở hữu sức công phá rất đáng gờm.

Tuy nhiên, trận hòa Nhật Bản cũng phơi bày những vấn đề không dễ giải quyết. Hà Lan kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu sự sắc bén ở những thời điểm quyết định. Quan trọng hơn, hàng thủ của họ đã để lộ những khoảng trống đáng lo ngại, đặc biệt trong các tình huống cố định. Đó là tín hiệu không mấy tích cực trước khi phải đối đầu với một Thụy Điển đang đạt trạng thái hưng phấn cao nhất.

Chiến thắng 5-1 trước Tunisia không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng Bắc Âu có được sự tự tin rất lớn khi đối đầu với Hà Lan. Dưới sự dẫn dắt của Graham Potter, Thụy Điển đang cho thấy sự cân bằng giữa tổ chức phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái. Đáng chú ý nhất là phong độ bùng nổ của bộ đôi Viktor Gyokeres - Alexander Isak. Cả hai đều ghi bàn ở trận ra quân và tiếp tục chứng minh vì sao họ được xem là một trong những cặp tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu hiện tại.

Lợi thế tâm lý rõ ràng đang thuộc về Thụy Điển. Họ có 3 điểm trong tay và hiểu rằng một chiến thắng nữa sẽ mở toang cánh cửa vào vòng knock-out. Ngược lại, Hà Lan gần như không còn quyền được mắc sai lầm. Với áp lực phải thắng và đối thủ sở hữu hàng công đang vào phom, đây được dự báo sẽ là 90 phút đầy thử thách với Koeman và các học trò.

12:11
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12:14
 

 

22:49
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Các cầu thủ Thụy Điển có mặt ở sân Houston từ rất sớm (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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HLV Ronald Koeman và các học trò cũng đã tới sân Houston (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
23:00

Đội hình ra sân:

Hà Lan: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven, Gravenberch, de Jong, Reijnders, Malen, Brobbey, Gakpo. 

Dự bị: Flekken, Roefs, Ake, Geertruida, Hato, Kluivert, Koopmeiners, Lang, Depay, de Roon, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer.

Thụy Điển: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelof, Karlstrom, Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson, Gyokeres, Isak. 

Dự bị: Zetterstrom, Viktor Johansson, Herman Johansson, Bergvall, Svensson, Elanga, Sema, Ekdal, Starfelt, Svanberg, Smith, Zeneli, Stroud, Nilsson, Ali.

Trọng tài chính: Michael Oliver (Anh)

23:21
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Cơn cuồng phong màu da cam đổ bộ sân Houston (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 22
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 23
Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
00:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Hà Lan ra sân trong trang phục áo cam - quần đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Thụy Điển mặc áo xanh - quần vàng.

00:07

5': VÀOOOOOOOOOOOOO !!! Bóng được Cody Gakpo căng ngang sau màn bứt tốc bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Hà Lan và Brobbey áp sát rất nhanh, đệm bóng chân phải cận thành tung lưới thủ môn Nordfeldt bên phía Thụy Điển, mở tỷ số cho Hà Lan !!!

00:07

7': Nguy hiểm !!! Gyökeres bắt volley một chạm rất nhanh trong vòng cấm khiến thủ môn Verbruggen phải đấm bóng cứu thua cho Hà Lan.

00:09
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Brobbey mở tỷ số cho Hà Lan trước Thụy Điển (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 26
Ảnh: Reuters
00:12

11': Đánh đầu !!! Malen bứt tốc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Hà Lan trước khi treo bóng vào vòng cấm Thụy Điển để Cody Gakpo bật cao dứt điểm bằng đầu nhưng thủ môn Nordfeldt đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng cứu thua.

00:18

17': VÀOOOOOOO !!! Dumfries thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Hà Lan trước khi căng ngang sệt vào vòng cấm để Brobbey rướn người chạm bóng cận thành, tung lưới Thụy Điển. nhân đôi cách biệt cho cơn lốc màu da cam !!!

00:22
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 27
Brobbey nhân đôi cách biệt cho Hà Lan trước Thụy Điển (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 28
Ảnh: Reuters
00:28

26': Cơ hội !!! Bóng được ném vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Điển để Isak đánh đầu chuyền cho Ayari bắt volley chân phải nhưng bóng trúng người đồng đội Lindelöf bật ra.

00:30

29': Không được !!! Gyökeres treo bóng vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Điển, Ayari thoải mái khống chế bóng trong vòng cấm Hà Lan nhưng lại đẩy bóng đi quá dài và không thể dứt điểm khi trước mặt chỉ còn thủ môn Verbruggen.

00:31
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 29
Ảnh: Reuters
00:34

33': Dứt điểm !!! Gyökeres thoát xuống xâm nhập vòng cấm và đón đường chuyền của đồng đội trước khi tung ra cú sút chân phải nhưng hụt tâm bóng và thiếu lực trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Verbruggen bên phía Hà Lan.

00:37

37': Nguy hiểm !!! Ayari chọc khe tinh tế để Gyökeres xâm nhập vòng cấm và dứt điểm 1 chạm bằng chân phải khiến thủ môn Verbruggen phải bay người đấm bóng cứu thua cho Hà Lan.

00:37
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 30
Ảnh: Reuters
00:40

38': Đột phá !!! Cody Gakpo đi bóng dũng mãnh từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Hà Lan trước khi bẻ vào trung lộ và tung ra cú sút chân phải đầy uy lực khiến thủ môn Nordfeldt chỉ ôm gọn bóng sau hai nhịp khống chế.

00:41

41': Không vào !!! Ayari đột phá trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải đầy uy lực đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Verbruggen bên phía Hà Lan.

00:42
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 31
Ảnh: Reuters
00:45

45': VÀOOOOOOO !!! Lagerbielke bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Verbruggen nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng của các cầu thủ Thụy Điển vì lỗi việt vị.

00:49

45'+3: Cơ hội !!! Gyökeres sút chân phải từ chấm đá phạt trực tiếp đưa bóng lượn cong chìm vào góc xa khung thành Hà Lan nhưng thủ môn Verbruggen đã bay người đấm bóng cứu thua cho cơn lốc màu da cam.

00:51
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Lagerbielke đánh đầu tung lưới thủ môn Verbruggen của Hà Lan... (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 33
... nhưng ăn mừng hụt vì lỗi việt vị (Ảnh: Reuters)
00:51

45'+5: Hết hiệp một !!! Hà Lan tạm dẫn trước Thụy Điển với tỷ số 2-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Houston ở bang  Texas, Mỹ.

01:06

46': Hiệp hai bắt đầu !!!

01:07
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 34
Gyökeres tiếc nuối vì không thể ghi bàn trong 3 cơ hội ngon ăn ở cuối hiệp một (Ảnh: Reuters)
01:09

47': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Tài năng trẻ Summerville sau khi vào sân ở đầu hiệp hai đã có màn đột phá trung lộ khéo léo trước khi trả bóng xuống cho Dumfries thoát xuống ở cánh phải và căng ngang dọn cỗ để Cody Gakpo dễ dàng đệm bóng cận thành, tung lưới Thụy Điển, nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Lan !!!

01:16

54': VÀOOOOOO !!! Isak để mất bóng và Hà Lan tổ chức phản công nhanh. Summerville đột phá trung lộ trước khi chọc khe tinh tế để Cody Gakpo đi bóng qua hai hậu vệ Thụy Điển trước khi dứt điểm chân phải tung lưới Thụy Điển, nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Lan !!!

01:19
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 35
Cody Gakpo lập cú đúp trong vòng chưa đầy 10 phút đầu hiệp hai (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 36
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 37
Ảnh: Reuters

 

01:21

59': VÀOOOOOO !!! Pha phản công 3 đánh 3 của Thụy Điển. Elanga thoát xuống nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, trước khi hạ gục thủ môn Verbruggen trong thế đối mặt với cú dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân trái, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Thụy Điển trước Hà Lan !!!

01:44

83': Trận đấu đang bị cắt vụn bởi những pha phạm lỗi liên tục ở khu vực giữa sân của cầu thủ cả hai đội.

01:45
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 38
Elanga thắp lửa hi vọng cho Thụy Điển (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 39
Ảnh: Reuters
01:46

84': Dứt điểm !!! Isak đột phá trung lộ trước khi tung ra cú sút chân phải kĩ thuật khiến thủ môn Verbruggen phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Hà Lan.

01:52

89': VÀOOOOOO !!! Summerville tung ra cú dứt điểm đầy uy lực trước vòng cấm tung lưới Thụy Điển, nâng tỷ số lên 5-1 cho Hà Lan !!!

01:55
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 40
Summerville nâng tỷ số lên 5-1 cho Hà Lan trước Thụy Điển (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 41
Ảnh: Reuters
01:58

90'+5: HẾT GIỜ !!! Hà Lan đè bẹp Thụy Điển với thắng lợi 5-1 trong khuôn khổ bảng F World Cup 2026 trên sân Houston ở bang Texas, Mỹ.

Kết quả Hà Lan vs Thụy Điển

Sau lượt trận đầu tiên, Thụy Điển đã có 3 điểm sau trận thắng đậm Tunisia trong khi Hà Lan mới có 1 điểm khi bị Nhật Bản cầm hòa, Điều đó có nghĩa rằng Thụy Điển sẽ chiếm ưu thế nếu giành 1 điểm đêm nay trong khi nếu tiếp tục bị cầm hòa, Hà Lan sẽ rơi vào thế không dễ dàng.

Nhìn vào đội hình, Hà Lan sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, nhưng việc Jeremie Frimpong không thể góp mặt vì chấn thương đã phần nào hạn chế khả năng tạo đột biến bên cánh phải. Gánh nặng vì thế sẽ đặt nhiều hơn lên vai Dumfries và Frenkie de Jong trong việc tạo ra khác biệt.

ket qua world cup 2026 rang sang 21-6 con cuong phong cam cuon phang thuy Dien hinh anh 42

Hà Lan kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu sự sắc bén ở những thời điểm quyết định. Quan trọng hơn, hàng thủ của họ đã để lộ những khoảng trống đáng lo ngại, đặc biệt trong các tình huống cố định. Đó là tín hiệu không mấy tích cực cho thầy trò HLV Koeman khi Thụy Điển đang ở trạng thái tâm lý hưng phấn và cũng rất giỏi trong các pha tận dụng tình huống cố định.

Chiến thắng 5-1 trước Tunisia không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng Bắc Âu có được sự tự tin rất lớn khi đối đầu với Hà Lan. Dưới sự dẫn dắt của Graham Potter, Thụy Điển đang cho thấy sự cân bằng giữa tổ chức phòng ngự và khả năng chuyển đổi trạng thái.

Trong trận đấu với Tunisia, bộ đôi Viktor Gyokeres - Alexander Isak đã thể hiện sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi cả hai đều đã ghi bàn. Bên cạnh đó, một Ayari có khả năng chớp thời cơ tốt từ những cú sút xa cũng sẽ là điều khiến hàng thủ Hà Lan lo lắng.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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