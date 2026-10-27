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Kết thúc vòng bảng U15 World Cup: U15 Việt Nam xếp thứ 2 Đông Nam Á

Thứ Ba, 09:42, 27/10/2026
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VOV.VN - Kết thúc vòng bảng U15 World Cup 2026: U15 Việt Nam có thành tích xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Malaysia.

Kết thúc vòng bảng U15 World Cup 2026: U15 Việt Nam giành vị trí thứ 3 bảng R. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua U15 Bosnia 3-6, sau đó lần lượt đánh bại U15 Brunei 6-0 và U15 Mauritius 4-1, trước khi thua U15 Iran 3-4 và thắng Guyana 2-1. 

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Ảnh: VFF. 

Với vị trí này, U15 Việt Nam xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Malaysia, đội bóng giành được 10 điểm và xếp thứ 2 ở bảng đấu của mình. Các đội Indonesia, Thái Lan cũng có được vị trí thứ 3 ở bảng đấu của mình nhưng xếp sau U15 Việt Nam do kém hơn về điểm số và hiệu số.

Theo thể thức FIFA U15 World Cup 2026, thứ hạng tại giai đoạn vòng loại quyết định nhóm thi đấu của các đội ở giai đoạn tiếp theo. Các đội được phân vào những hạng đấu tương ứng với thứ hạng đạt được, sau đó tiếp tục thi đấu theo thể thức phân nhánh để xác định thứ hạng chung cuộc. Tất cả các đội đều được thi đấu đến ngày cuối cùng của giải, tạo thêm cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

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Thứ hạng của các đội bóng Đông Nam Á sau vòng bảng U15 World Cup. (Ảnh: ASEAN Football). 

Với việc góp mặt tại Tier C, U15 Việt Nam sẽ cạnh tranh các vị trí từ 65 đến 96 chung cuộc của giải đấu. Ở vòng đấu này, U15 Việt Nam sẽ có cơ hội chạm trán các đối thủ quen thuộc như Nhật Bản, Thái Lan hay Indonesia. 

Các trận đấu tiếp theo của U15 Việt Nam sẽ diễn ra ngày 28/10. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được FIFA công bố tối nay 27/10. 

Danh sách 32 đội tuyển tranh tài ở Tier C của U15 World Cup 2026: 

Pháp, Malawi, Nicaragua, Tunisia, Chile, Liberia, Indonesia, Hungary, Scotland, Nhật Bản, Ấn Độ, Benin, Thái Lan, Yemen, Belarus, Honduras, Luxembourg, Việt Nam, Trinidad và Tobago, Mozambique, Uganda, Gibraltar, Kazakhstan, Moldova, Rwanda, Panama, New Caledonia, Cuba, Namibia, Nigeria, Afghanistan, Azerbaijan

PV/VOV.VN
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