Khán giả Hà Nội ăn mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT UAE

Khán giả trên sân Mỹ Đình vỡ òa sung sướng

Chiến thắng vào tối qua (14/11) của đội tuyển Việt Nam đã tạo ra hàng loạt cột mốc mới: tái lập thành tích đánh bại đội tuyển UAE sau 12 năm, lần đầu tiên vươn lên hạng 94 thế giới trong hơn chục năm qua, tiếp tục củng cố thành tích tốt nhất từ trước đến nay tại vòng loại World Cup…Hàng chục nghìn cổ động viên có mặt trên sân Mỹ Đình đã vỡ oà sung sướng và càng thêm tự tin với "giấc mơ" World Cup.



Người hâm mộ tuyển Việt Nam đã được chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của đội tuyển Việt Nam trước các đối thủ UAE tại sân vận động Mỹ Đình.

Đội khách đứng trên đội chủ nhà tới 30 bậc ở bảng xếp hạng FIFA và trước trận đấu tối qua, đội tuyển Việt Nam mới chỉ thắng đội tuyển UAE đúng 1 lần, ở Asian Cup 2007, sau đó là mạch 4 trận thua liên tiếp. Thế nên từ khi Tiến Linh lập nên siêu phẩm bàn thắng ở phút 44 cho đến lúc trận đấu khép lại bằng tỷ số 1-0 giành cho các cầu thủ áo đỏ, các khán giả trên sân Mỹ Đình cảm thấy rất hạnh phúc,

“Trên cả tuyệt vời, hiện tại không thể nào mà diễn tả được! Mình đã chiến thắng 1 đối thủ rất là mạnh”, đó là chia sẻ của anh Lê Tuấn Hải, cổ động viên từ Hải Phòng lên Mỹ Đình xem trận đấu.

Hạnh phúc của các CĐV như được nhân đôi khi ở trận đấu gần như cùng thời điểm ở Malaysia, đội tuyển Thái Lan đã thua ngược 1-2. Như vậy là khép lại lượt đi của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu với 10 điểm, tiếp theo là Thái Lan được 7 điểm, UAE và Malaysia hiện có cùng 6 điểm, trong khi Indonesia đang trắng tay.

Anh Nguyễn Ngọc Khoa – CĐV từ Bắc Giang cho biết: “Khi xem trận đấu giữa 2 đội tuyển Việt Nam và UAE trên sân Mỹ Đình thì tôi cũng theo dõi trên điện thoại trận Malaysia với Thái Lan. Và chúng ta có 1 trận đấu tương đương với 6 điểm. Chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Một lần nữa thì chúng ta lại khẳng định được vị thế của mình trên đấu trường châu Á. Tôi rất hài lòng với chiến thuật của ông Park Hang seo”.

Đặc biệt, HLV Park Hang seo với dấu ấn đậm nét từ toan tính chiến thuật và tiền đạo trẻ Tiến Linh với pha lập công đẹp mắt – chính là 2 gương mặt nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà.

“Với những gì mà 2 năm vừa qua thầy Park đã làm thì đã là quá tuyệt vời rồi. Tôi tin rằng với sự khát khao và tình yêu của thầy Park giành cho bóng đá Việt Nam thì thầy Park sẽ làm hết khả năng của mình để cho bóng đá Việt Nam tiến xa hơn. Và Tiến Linh cũng là một cầu thủ mà thầy Park muốn mài dũa để là 1 trung phong cắm cho bóng đá Việt Nam đang thiếu”, anh Trần Phúc Đạt - CĐV từ Hưng Yên nói.

Cờ hoa rợp trời mừng chiến thắng sau trận đấu

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE vang lên trên sân vận động Mỹ Đình, người hâm mộ Hà Nội đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, một bầu không khí lễ hội lan tỏa khắp Thủ đô.

Mặc dù đã muộn nhưng dòng người đổ về các tuyến phố vẫn đông.

Đoàn người đi hầu hết các con phố lớn ở Hà Nội như Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Phố Huế... Các cổ động viên vừa đi vừa cầm cờ đỏ sao vàng hô vang "Việt Nam vô địch" và dùng kèn, trống làm huyên náo các tuyến phố.

Một khung cảnh náo nhiệt đã được các cổ động viên tạo nên. Ai ai cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc sau chiến thắng của đội nhà. Các cổ động viên chia sẻ.

“Tôi rất vui mừng vì đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ngày hôm nay. Cảm xúc vẫn còn dâng trào. Tôi rất thích các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu ngày hôm nay, họ thi đấu đúng là một chiến binh quả cảm. Cảm ơn các anh, cảm ơn huấn luyện viên, cám ơn mọi người; hôm nay tôi rất vui, Việt Nam chiến thắng...”, Tuấn Linh, sinh viên Đại học Xây dựng nói.

Trên các tuyến phố khác, các trục chính đi vào trung tâm thành phố luôn trong tình trạng ùn tắc bởi lượng cổ động viên ra đường ngày một đông. Mặc dù đường phố chật cứng nhưng không ai cảm thấy khó chịu.

“Hôm nay mình thấy các cầu thủ đá rất nhiệt tình và làm cho người hâm mộ rất tự hào về các cầu thủ…cho dù thua hay thắng cổ động viên lúc nào cũng đứng sau ông Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam”, Lan Anh, một cổ động viên Đại học GTVT Hà Nội cho hay.

Do lượng người đổ ra các tuyến phố trung tâm tăng đột biến, lực lượng chức năng đã phải quây barie chắn ngang nhiều tuyến phố quanh Hồ Gươm nhằm hạn chế phương tiện.

Để đảm bảo an toàn cho người dân ra đường mừng chiến thắng và ngăn chặn các đối tượng quá khích tổ chức đua xe trái phép, hàng trăm chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đã được điều động lập chốt trên tất cả các tuyến đường trung tâm thành phố để phân luồng và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Lực lượng CSGT khá vất vả để điều tiết giao thông.

Như vậy, ĐT Việt Nam đang có lợi thế rất lớn trước cuộc đón tiếp ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới đây và các CĐV lại háo hức chờ đợi 1 tin vui lớn.

“Trận đấu gặp Thái Lan luôn luôn là trận đấu rất là được mong chờ, gọi là El Clasico của Đông Nam Á. Tôi tin là thầy Park cũng đã có những chiến lược để cho trận đấu sắp tới và tôi hy vọng sẽ có 1 kết quả đẹp như ngày hôm nay. Trận sau tiếp đón Thái Lan trên sân Mỹ Đình thì chúng ta có quyền tự quyết, người Thái buộc phải chơi tấn công để giành điểm, chúng ta lại có cơ hội chơi phản công, lại ghi bản, vẫn là 3 điểm tại sân Mỹ Đình. Tôi tin là đội tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-0 trước người Thái”, một cổ động viên chia sẻ.

Hơn 90 triệu con tim sẽ mong Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối trước Thái Lan để chúng ta tiến sâu vào vòng tiếp theo./.