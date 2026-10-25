English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khép lại chương trình đặc biệt do UEFA và AFC hỗ trợ bóng đá Việt Nam

Chủ Nhật, 20:54, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 25/10, tại Cần Thơ, khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc Chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 – Magic Moves (Những bước chân nhiệm màu) do UEFA và AFC hỗ trợ đã bế mạc sau 3 ngày học tập, thực hành.

Dự lễ bế mạc có ông Đỗ Minh Trưởng – Chủ tịch LĐBĐ Cần Thơ; ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên VFF; hai giảng viên Đỗ Thị Ngọc Châm và Huỳnh Việt Nam.

Đại diện VFF, ông Lưu Quang Điện Biên chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, đồng thời cảm ơn LĐBĐ Cần Thơ đã phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức; cảm ơn các giảng viên đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần vào thành công của khóa đào tạo.

khep lai chuong trinh dac biet do uefa va afc ho tro bong da viet nam hinh anh 1
Ảnh: VFF

Ông Lưu Quang Điện Biên bày tỏ mong muốn các học viên vận dụng hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu để tổ chức các buổi tập vui tươi, an toàn, giúp các em gái phát triển kỹ năng cơ bản, tự tin tham gia và nuôi dưỡng niềm yêu thích bóng đá.

Đại diện VFF cũng kỳ vọng các học viên tiếp tục kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng VFF trong quá trình triển khai chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần “Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu”, đưa bóng đá đến gần hơn với các em gái tại trường học, câu lạc bộ và cộng đồng.

Trước lễ bế mạc, trong buổi thực hành sáng 25/10 tại sân cỏ nhân tạo đa năng thành phố Cần Thơ, các học viên đã trực tiếp triển khai những giáo án được xây dựng trong quá trình học tập, với sự tham gia của các em gái từ 6 đến 9 tuổi đến từ Trường Tiểu học Cái Khế.

Ở lứa tuổi mới làm quen với bóng đá, nhiều em còn bỡ ngỡ và thiếu tự tin khi tham gia các hoạt động tập thể. Vì vậy, thông qua những trò chơi vận động kết hợp kể chuyện, các học viên đã tạo không khí gần gũi, khơi gợi sự hứng thú, giúp các em gái tự tin hòa nhập và từng bước hình thành niềm yêu thích với trái bóng.

khep lai chuong trinh dac biet do uefa va afc ho tro bong da viet nam hinh anh 2
Ảnh: VFF

Các nội dung thực hành được triển khai linh hoạt, bắt đầu bằng câu chuyện “Những bước chân nhiệm màu” kể về Nàng tiên Ốc nhằm thu hút sự chú ý của các em, tiếp nối là những trò chơi vận động và các bài tập di chuyển, sút cầu môn, khống chế bóng… Không khí buổi tập diễn ra sôi nổi, các em tích cực tham gia, mạnh dạn thể hiện bản thân và hào hứng trải nghiệm những hoạt động bóng đá đầu tiên.

Sau buổi thực hành, nhiều em nhỏ bày tỏ niềm vui, sự thích thú và mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì để ngày càng có nhiều bạn gái được tham gia, trải nghiệm bóng đá.

Đánh giá kết quả khóa học, hai giảng viên Đỗ Thị Ngọc Châm và Huỳnh Việt Nam ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, sự chủ động của các học viên trong các nội dung lý thuyết, thảo luận nhóm và thực hành xây dựng, trình bày giáo án trên sân.

Phát biểu tại lễ bế mạc, giảng viên Huỳnh Việt Nam cho biết phương pháp tiếp cận bóng đá thông qua những câu chuyện là hướng đi mới, được triển khai trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UEFA và AFC.

Ông đánh giá các học viên đã hoàn thành tốt các nội dung khóa học, đặc biệt là buổi thực hành trên sân, khi mang đến cho các em gái cơ hội lần đầu làm quen với trái bóng trong môi trường vui vẻ, thân thiện. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng với sự đồng hành của VFF, bóng đá nữ trẻ sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực cho phong trào bóng đá tại Cần Thơ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

khep lai chuong trinh dac biet do uefa va afc ho tro bong da viet nam hinh anh 3
Ảnh: VFF

Thay mặt các học viên, lớp trưởng Lê Nguyễn Hải Đăng cảm ơn hai giảng viên đã tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và tạo động lực cho các học viên trong suốt 3 ngày học tập. Anh cho biết những kiến thức thu nhận được từ khóa học, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sẽ là nền tảng quan trọng để các học viên vận dụng vào công tác hướng dẫn, giảng dạy trong thời gian tới, góp phần phát triển phong trào bóng đá cộng đồng và bóng đá nữ tại địa phương.

Kết thúc khóa đào tạo, VFF đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 32 học viên. Đây là hoạt động góp phần nâng cao năng lực đội ngũ hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng, đồng thời thúc đẩy việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em gái, hướng tới xây dựng môi trường bóng đá an toàn, tích cực và bình đẳng.

vff-trien-khai-chuong-trinh-dac-biet-do-uefa-va-afc-ho-tro-1.jpg

VFF triển khai chương trình đặc biệt do UEFA và AFC hỗ trợ

VOV.VN - Sáng 23/10, tại Cần Thơ, VFF phối hợp với LĐBĐ Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc Chương trình phát triển bóng đá dành cho trẻ em gái 6-9 tuổi năm 2026 – Magic Moves (Những bước chân nhiệm màu) do UEFA và AFC hỗ trợ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi
Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi

VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi - U15 Mauritius với tỷ số 4-1.

Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi

Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi

VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi - U15 Mauritius với tỷ số 4-1.

Thua CLB CA TP.HCM ở phút bù giờ, Ninh Bình chính thức mất ngôi đầu V-League
Thua CLB CA TP.HCM ở phút bù giờ, Ninh Bình chính thức mất ngôi đầu V-League

VOV.VN - Ninh Bình chính thức mất ngôi đầu V-League sau khi thủng lưới ở phút bù giờ và nhận thất bại 0-1 trong cuộc tiếp đón CLB CA TP.HCM.

Thua CLB CA TP.HCM ở phút bù giờ, Ninh Bình chính thức mất ngôi đầu V-League

Thua CLB CA TP.HCM ở phút bù giờ, Ninh Bình chính thức mất ngôi đầu V-League

VOV.VN - Ninh Bình chính thức mất ngôi đầu V-League sau khi thủng lưới ở phút bù giờ và nhận thất bại 0-1 trong cuộc tiếp đón CLB CA TP.HCM.

Kết quả V-League: CLB CA TP.HCM thắng kịch tính Ninh Bình, Hà Nội FC thua Đà Nẵng
Kết quả V-League: CLB CA TP.HCM thắng kịch tính Ninh Bình, Hà Nội FC thua Đà Nẵng

VOV.VN - Kết quả V-League 2026/2027 ngày 25/10, CLB CA TP.HCM thắng kịch tính 1-0 trong chuyến làm khách của Ninh Bình, Hà Nội FC thua Đà Nẵng 0-1 sau khi phải chơi thiếu người.

Kết quả V-League: CLB CA TP.HCM thắng kịch tính Ninh Bình, Hà Nội FC thua Đà Nẵng

Kết quả V-League: CLB CA TP.HCM thắng kịch tính Ninh Bình, Hà Nội FC thua Đà Nẵng

VOV.VN - Kết quả V-League 2026/2027 ngày 25/10, CLB CA TP.HCM thắng kịch tính 1-0 trong chuyến làm khách của Ninh Bình, Hà Nội FC thua Đà Nẵng 0-1 sau khi phải chơi thiếu người.

Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 ở U15 World Cup 2026
Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 ở U15 World Cup 2026

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 trước U15 Brunei ở lượt trận thứ hai vòng bảng U15 World Cup 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 ở U15 World Cup 2026

Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 ở U15 World Cup 2026

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng 6-0 trước U15 Brunei ở lượt trận thứ hai vòng bảng U15 World Cup 2026.

Hạ màn mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Công bố các danh hiệu, sôi nổi lễ trao giải
Hạ màn mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Công bố các danh hiệu, sôi nổi lễ trao giải

VOV.VN - Mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026 khép lại với lễ trao giải thưởng cho các tập thể và danh hiệu cá nhân trong ngày thi đấu 23/10.

Hạ màn mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Công bố các danh hiệu, sôi nổi lễ trao giải

Hạ màn mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Công bố các danh hiệu, sôi nổi lễ trao giải

VOV.VN - Mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2026 khép lại với lễ trao giải thưởng cho các tập thể và danh hiệu cá nhân trong ngày thi đấu 23/10.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế