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Khoa học dinh dưỡng đồng hành cùng mục tiêu Olympic của thể thao Việt Nam

Thứ Hai, 17:56, 09/11/2026
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VOV.VN - Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức tập huấn dinh dưỡng và hồi phục cho các môn sức bền, sức mạnh.

Ngày 8/11, Herbalife Việt Nam đã phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh” tại Hà Nội. Chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác lâu năm giữa VOC và Herbalife Việt Nam, nhằm cập nhật kiến thức khoa học dinh dưỡng và hồi phục cho vận động viên và đội ngũ chuyên môn thể thao thành tích cao.

Buổi tập huấn có sự tham dự trực tiếp của khoảng 200 đại biểu là vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý đến từ nhiều môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic. Chương trình đồng thời được kết nối trực tuyến qua nền tảng Zoom Webinar tới các trung tâm huấn luyện thể thao và công chúng quan tâm đến thể thao.

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Các chuyên gia chia sẻ tại sự kiện

Trực tiếp chia sẻ tại chương trình là hai chuyên gia của Herbalife toàn cầu: Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch, Văn phòng Sức khỏe và Thể chất, Herbalife, đồng thời là Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife (Bác sĩ Y khoa, Thạc sĩ Y tế Công cộng, có chứng nhận chuyên khoa của Hội đồng Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ) và Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng, Herbalife (Tiến sĩ Khoa học Sức khỏe, Chuyên gia Dinh dưỡng Thể thao được Hội đồng chứng nhận - CSSD, với gần 20 năm kinh nghiệm). Bên cạnh đó, chương trình còn có sự đồng hành của Huấn luyện viên Josh Tuerpe, Giám đốc Vận hành kiêm Huấn luyện viên Cấp cao về Hiệu suất Thể thao tại Proactive Sports Performance (Mỹ), đối tác chuyên môn của Herbalife, với các ví dụ ứng dụng thực tiễn về thể lực và hồi phục.

Xuất phát từ quan điểm không có công thức dinh dưỡng chung cho mọi vận động viên, các diễn giả đã phân tích sự khác biệt trong ưu tiên dinh dưỡng và hồi phục giữa các nhóm môn sức mạnh, sức bền, đồng đội và vận động ngắt quãng, từ ngày tập đến ngày thi đấu: lượng carbohydrate tương xứng với cường độ tập luyện, protein phân bổ đều trong ngày (khoảng 20 – 40 g mỗi bữa, cách nhau 3 – 4 giờ), cùng vai trò của chất béo lành mạnh và omega-3.

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Đông đảo HLV và VĐV của các đội tuyển thể thao Việt Nam tham gia sự kiện

Học viên cũng được giới thiệu “đĩa ăn thành tích” cho ngày tập nhẹ, vừa và nặng. Qua tình huống của một vận động viên cử tạ và một vận động viên đua xe đạp đường dài, các chuyên gia cho thấy hai vận động viên cần lượng carbohydrate khác nhau và đối mặt với những rủi ro chính khác nhau, từ giảm cân cấp tốc đến năng lượng khả dụng thấp; kế hoạch ngày thi đấu được xây dựng từ những món ăn quen thuộc của người Việt như cháo gà và bánh mì.

Bên cạnh đó, chương trình đề cập đến lộ trình bù nước thực tế theo hướng dẫn của Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM), an toàn thực phẩm bổ sung và phòng, chống doping, cùng chuyên đề “Hồi phục tốt hơn, thi đấu tốt hơn” do Huấn luyện viên Josh Tuerpe dẫn dắt, với các phương pháp hồi phục chủ động và thụ động. Ở phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng cho môn thể thao của mình và kế hoạch hồi phục cho ngày trước, trong và sau thi đấu.

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư Ký Ủy ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh: “Trong thể thao thành tích cao hiện đại, khoa học dinh dưỡng và hồi phục giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của vận động viên. Buổi tập huấn hôm nay là một trong những nỗ lực liên tục của VOC nhằm chuẩn bị nền tảng thể lực tốt nhất cho các đội tuyển trước các giải đấu quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Herbalife. Những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế đã giúp đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên và y bác sĩ thể thao Việt Nam cập nhật xu hướng khoa học thể thao hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.”

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Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao cho biết: "Sự hỗ trợ về chuyên gia dinh dưỡng, giải pháp phục hồi, đào tạo chuyên môn và các nguồn lực cần thiết sẽ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo điều kiện để vận động viên Việt Nam phát huy tốt nhất khả năng tại các đấu trường quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng Herbalife không chỉ tiếp tục là nhà tài trợ mà còn trở thành đối tác đồng hành chiến lược, góp sức cùng thể thao Việt Nam hướng tới những mục tiêu thành tích cao hơn, trong đó có mục tiêu chinh phục huy chương Olympic 2028".

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Herbalife tự hào tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam trong các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn cho thể thao nước nhà. Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc do VOC đề cử, chúng tôi mong muốn mang đến những kiến thức và kinh nghiệm quốc tế thiết thực mà huấn luyện viên và đội ngũ chuyên môn có thể ứng dụng ngay trong công việc hằng ngày, góp phần vào sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam. Chương trình hợp tác này cũng phù hợp với cam kết nuôi dưỡng sức khỏe và thể chất của con người và cộng đồng tại Việt Nam”.

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Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia phát biểu tại sự kiện

Herbalife Việt Nam là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012. Trong hơn một thập kỷ đồng hành, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên xuất sắc do VOC đề cử, Herbalife còn phối hợp cùng VOC tổ chức các chương trình tập huấn dinh dưỡng do chuyên gia quốc tế thực hiện, góp phần đưa kiến thức khoa học thể thao đến gần hơn với đội ngũ huấn luyện viên, y bác sĩ và vận động viên Việt Nam. Buổi tập huấn chuyên đề lần này là hoạt động tiếp nối trong chuỗi hợp tác đó.

Tiếp nối chương trình, ngày 10/11/2026, Herbalife sẽ đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi tập huấn “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá”.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho Thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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