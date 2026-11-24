Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải, tặng hoa cho đại diện các Đoàn tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, do UBND TP.HCM, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức.

Mùa giải năm nay mang tính lịch sử khi lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được tích hợp vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc bốn năm mới tổ chức một lần. Từ sự thay đổi đó, giải đấu là sân chơi để các golfer khẳng định đẳng cấp cá nhân và chinh phục danh hiệu Quốc gia, đồng thời mang trọng trách cạnh tranh huy chương vì màu cờ sắc áo của các địa phương, đơn vị trên cả nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết, giải đấu được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là cuộc tranh tài nhằm xác định những nhà vô địch quốc gia, mà còn là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn, chiều sâu lực lượng và sự phát triển của môn golf tại các địa phương, đơn vị trên cả nước.

“Ban Tổ chức kỳ vọng những cuộc tranh tài tại giải sẽ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, sự chuyên nghiệp, trung thực và quyết tâm chinh phục thành tích. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào golf, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, tạo nền tảng để golf Việt Nam tiếp tục vươn lên, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại đấu trường khu vực và quốc tế”, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh.

BTC chụp ảnh lưu niệm với khách mời và các VĐV tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), có bốn nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Chín đoàn góp mặt gồm Hà Nội, Công an nhân dân, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An và Cần Thơ. Danh sách tranh tài quy tụ đầy đủ những gương mặt hàng đầu của golf Việt Nam hiện nay, tạo nên màn so tài hấp dẫn giữa các nhà vô địch dày dạn kinh nghiệm và thế hệ tài năng đang lên của golf Việt.

Các VĐV đánh tập, sẵn sàng cho ngày tranh tài.

Các VĐV đánh tập, sẵn sàng cho ngày tranh tài.

Ở nội dung nam, đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh sẽ đối đầu với những golfer đáng chú ý như Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn, Trần Lê Duy Nhất và Nguyễn Trọng Hoàng. Nội dung nữ cũng hứa hẹn cạnh tranh quyết liệt với sự góp mặt của Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Viết Gia Hân và Đoàn Xuân Khuê Minh.

Lần đầu tiên Vinpearl Golf Léman đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia, ông Đặng Quốc Cường - Tổng quản lý Vinpearl Golf Leman nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng đối với sân, đồng thời là niềm tự hào của toàn thể đội ngũ nhân sự.

"Việc được lựa chọn đăng cai giải đấu là sự ghi nhận về chất lượng sân và năng lực vận hành. Chúng tôi mong muốn góp phần tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò của Vinpearl Golf trong việc đồng hành và phát triển golf Việt Nam", ông Đặng Quốc Cường chia sẻ.

Vẻ đẹp của sân Vinpearl Golf Léman.

Theo lịch trình, các nội dung cá nhân nam, nữ thi đấu đấu gậy qua ba vòng 18 hố, từ ngày 24 đến 26/11, tổng cộng 54 hố, không áp dụng điểm chấp và không cắt loại. Golfer có tổng số gậy thực thấp nhất giành chức vô địch Quốc gia.

Kết quả 54 hố cũng được dùng để xếp hạt giống đồng đội, tính thành tích của ba golfer nam tốt nhất và hai golfer nữ tốt nhất mỗi đoàn. Tám đội dẫn đầu ở mỗi nội dung vào vòng loại trực tiếp. Các trận đồng đội diễn ra theo thể thức đối kháng: tứ kết và bán kết vào ngày 27/11, các trận tranh huy chương vào ngày 28/11.