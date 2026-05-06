Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?

VCK giải U17 nữ châu Á 2026 đã trôi qua được hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Sau 12 trận đấu, đã xác định được 6 đội giành quyền vào tứ kết là Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Triều Tiên.

Hai vé còn lại vào tứ kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng. U17 nữ Việt Nam là một trong những đội sẽ cạnh tranh cho những tấm vé còn lại.

Sau các trận đã đấu, thầy trò HLV Masahiko Okiyama có 1 điểm cùng hiệu số -3. Theo những diễn biến đã qua, đội bóng nào giành được 4 điểm trở lên sẽ chính thức có mặt ở tứ kết.

Như vậy, chỉ cần thắng U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng với bất cứ tỷ số nào, U17 nữ Việt Nam cũng sẽ giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu khác.

Đây là nhiệm vụ được xem khả thi với U17 nữ Việt Nam khi U17 nữ Myanmar đã toàn thua sau những lượt trận đầu tiên (0-6 trước chủ nhà Trung Quốc) và 0-1 trước Thái Lan.

Trong trường hợp hòa Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ cần chờ kết quả của các bảng đấu còn lại để xác định xem có thể giành vé vượt qua vòng bảng hay không. Trong khi đó, nếu thua Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ bị loại.

Theo lịch, trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar diễn ra lúc 18h30 ngày 7/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.