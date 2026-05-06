中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kịch bản nào để U17 nữ Việt Nam vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026?

Thứ Tư, 14:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những kịch bản giúp U17 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

VCK giải U17 nữ châu Á 2026 đã trôi qua được hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Sau 12 trận đấu, đã xác định được 6 đội giành quyền vào tứ kết là Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Triều Tiên.

kich ban nao de u17 nu viet nam vao tu ket u17 nu chau A 2026 hinh anh 1
Ảnh: AFC. 

Hai vé còn lại vào tứ kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng. U17 nữ Việt Nam là một trong những đội sẽ cạnh tranh cho những tấm vé còn lại.

Sau các trận đã đấu, thầy trò HLV Masahiko Okiyama có 1 điểm cùng hiệu số -3. Theo những diễn biến đã qua, đội bóng nào giành được 4 điểm trở lên sẽ chính thức có mặt ở tứ kết.

Như vậy, chỉ cần thắng U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng với bất cứ tỷ số nào, U17 nữ Việt Nam cũng sẽ giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu khác.

Đây là nhiệm vụ được xem khả thi với U17 nữ Việt Nam khi U17 nữ Myanmar đã toàn thua sau những lượt trận đầu tiên (0-6 trước chủ nhà Trung Quốc) và 0-1 trước Thái Lan.

Trong trường hợp hòa Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ cần chờ kết quả của các bảng đấu còn lại để xác định xem có thể giành vé vượt qua vòng bảng hay không. Trong khi đó, nếu thua Myanmar, U17 nữ Việt Nam sẽ bị loại.

Theo lịch, trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar diễn ra lúc 18h30 ngày 7/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
Tag: U17 nữ Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026
U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Jeddah (Saudi Arabia). Đây là bước chạy đà cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen ở U17 châu Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Jeddah (Saudi Arabia). Đây là bước chạy đà cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5
Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5, các trận đấu đầu tiên tại giải sẽ diễn ra ở Saudi Arabia.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 5/5, các trận đấu đầu tiên tại giải sẽ diễn ra ở Saudi Arabia.

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng
Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất nhận được sự chú ý khi U17 nữ Việt Nam cần giành chiến thắng để có cơ hội vào tứ kết.

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng

Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất: U17 nữ Việt Nam cần chiến thắng

VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 nữ châu Á 2026 mới nhất nhận được sự chú ý khi U17 nữ Việt Nam cần giành chiến thắng để có cơ hội vào tứ kết.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế