Tối 24/11, Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân đội) tạo dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khi giành HCV nội dung 100 m bơi ngửa nữ với thành tích 1 phút 02 giây 75. Kết quả này giúp cô phá kỷ lục đại hội cũ do chính mình thiết lập năm 2018, với thông số 1 phút 03 giây 71.

Ánh Viên xuất sắc phá kỷ lục Đại hội (Ảnh: Gia Cát)

Đây cũng là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Ánh Viên tại kỳ đại hội năm nay. Đáng chú ý, ở vòng loại buổi sáng cùng ngày, nữ kình ngư chỉ đạt 1 phút 07 giây 83, xếp sau Nguyễn Ngọc Huyền Trân (đoàn Vĩnh Long), tay bơi mới 15 tuổi.

Trước đó, Ánh Viên đã cùng đội tiếp sức nữ Quân đội giành HCV nội dung 4x200 m tự do nữ. Cô cũng đoạt HCB nội dung 200 m ếch tối 22/11, xếp sau Võ Thị Mỹ Tiên.

Với 2 HCV và 1 HCB, Ánh Viên đang có màn tái xuất đáng chú ý tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Trong đó, chiến thắng ở cự ly 100 m ngửa cùng kỷ lục mới là dấu ấn nổi bật nhất của nữ kình ngư sau 4 năm vắng bóng.

Hành trình của Ánh Viên vẫn còn ba nội dung cá nhân phía trước, gồm 50 m ngửa (25/11), 200 m tự do (26/11) và 200 m ngửa (27/11). Đây là cơ hội để cô tiếp tục cải thiện thành tích, đồng thời hướng đến những tấm huy chương tiếp theo tại đấu trường thể thao toàn quốc.