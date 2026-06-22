Lamine Yamal trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng 4-0 của ĐT Tây Ban Nha trước Saudi Arabia tại lượt trận 2 bảng H World Cup 2026. Tài năng trẻ 18 tuổi không chỉ mở tỷ số mà còn ghi dấu bằng một cột mốc lịch sử đáng nhớ.

Lamine Yamal phá kỷ lục của Lionel Messi, tái lập chiến tích của Pele. (Ảnh: Reuters)

Pha lập công sớm ở phút thứ 10 giúp Yamal trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử, ở độ tuổi 18 trở xuống, ghi bàn mở tỷ số tại một trận World Cup, sánh ngang kỳ tích của “Vua bóng đá” Pele năm 1958. Khi đó, Pele mới 17 tuổi và đã mở ra chương huyền thoại cho sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Không dừng lại ở đó, Yamal còn vượt qua Lionel Messi trong danh sách những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup. Ở tuổi 18 và 343 ngày, sao trẻ của Barcelona vươn lên vị trí thứ 8 trong lịch sử, đẩy Lionel Messi xuống sau với cột mốc 18 tuổi 357 ngày.

Bàn thắng sớm của Lamine Yamal giúp ĐT Tây Ban Nha giải tỏa áp lực sau trận hòa thất vọng trước Cabe Verde, đồng thời mở ra thế trận áp đảo hoàn toàn. Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã ghi liền 3 bàn với cú đúp của Mikel Oyarzabal để sớm định đoạt trận đấu.

Dù chỉ thi đấu một hiệp, Yamal vẫn để lại dấu ấn đậm nét cả về chuyên môn lẫn lịch sử. Với màn trình diễn chói sáng này, ngôi sao tuổi teen đã chính thức ghi tên mình vào hàng ngũ những tài năng trẻ xuất sắc nhất từng tỏa sáng ở sân khấu World Cup.

Những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử World Cup: Pele – 17 tuổi 239 ngày Manuel Rosas – 18 tuổi 93 ngày Gavi – 18 tuổi 110 ngày Ibrahim Mbaye – 18 tuổi 142 ngày Michael Owen – 18 tuổi 190 ngày Nicolae Kovacs – 18 tuổi 197 ngày Dmitri Sychev – 18 tuổi 231 ngày Lamine Yamal – 18 tuổi 343 ngày Lionel Messi – 18 tuổi 357 ngày Julian Green – 19 tuổi 25 ngày