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Lamine Yamal và Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục khi vào bán kết World Cup 2026

Thứ Bảy, 08:29, 11/07/2026
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VOV.VN - Đội tuyển Tây Ban Nha thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau chiến thắng trước Bỉ với tỉ số 2-1 để ghi tên vào vòng bán kết World Cup 2026.

Sáng nay (11/7), Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ để ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026. Không chỉ giành vé vào vòng 4 đội mạnh nhất, người hùng Mikel Merino và Tây Ban Nha còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử.

Theo thống kê của Opta, Merino là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha ghi hai bàn thắng quyết định từ phút 80 trở đi tại các kỳ World Cup. Trước đó, tiền vệ của Arsenal cũng ghi bàn thắng ở phút bù giờ giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha tại vòng 1/8.

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Mikel Merino tỏa sáng giúp Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, đây cũng là hai lần hiếm hoi một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ghi bàn quyết định cho Tây Ban Nha ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup và cả hai đều thuộc về Merino.

Chiến thắng trước Bỉ giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente nâng chuỗi bất bại lên 36 trận liên tiếp (27 thắng, 9 hòa), thiết lập kỷ lục dài nhất lịch sử đội tuyển. Nếu đánh bại Pháp ở bán kết, La Roja sẽ cân bằng kỷ lục 37 trận bất bại của Italy.

HLV Luis de la Fuente cũng tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng khi bất bại cả 13 trận tại World Cup và EURO (12 thắng, 1 hòa), trở thành nhà cầm quân có số trận liên tiếp không thua nhiều nhất trong lịch sử hai giải đấu lớn này.

Một thống kê khác cho thấy sự vượt trội của Tây Ban Nha là việc họ đã kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ trong 28 trận World Cup liên tiếp, gấp đôi kỷ lục trước đó của Brazil (14 trận giai đoạn 1966-1974).

lamine yamal va tay ban nha lap hang loat ky luc khi vao ban ket world cup 2026 hinh anh 2
Lamine Yamal đi vào lịch sử World Cup sau trận thắng Bỉ (Ảnh: Reuters).

Về cá nhân, Lamine Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có hơn 5 lần ra sân tại World Cup khi mới 18 tuổi, trong khi Rodri thực hiện 62 đường chuyền xuyên tuyến ở 1/3 cuối sân, cân bằng thành tích tốt nhất kể từ Toni Kroos tại World Cup 2014.

Trí Minh/VOV.VN
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