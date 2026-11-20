U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

U17 Việt Nam chỉ mất 4 phút để có được bàn thắng trong lần đầu tiên ra sân thi đấu ở U17 World Cup. Tiền đạo Lê Sỹ Bách có pha đánh gót ngẫu hứng tung lưới U17 Bỉ sau tình huống đá phạt góc của tiền vệ Nguyễn Minh Thủy.

Bàn thắng này cũng là thành quả từ cách nhập cuộc táo bạo của U17 Việt Nam khi tự tin đẩy cao đội hình và liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự U17 Bỉ.

Tuyệt phẩm của Lê Sỹ Bách khiến các CĐV Việt Nam trên sân và khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ vỡ òa cảm xúc. Đây cũng có thể là ứng viên trong các cuộc bình chọn bàn thắng đẹp của FIFA tại U17 World Cup 2026.

Tiền đạo Lê Sỹ Bách. (Ảnh: VFF)

Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. (Ảnh: FIFA)

Đáng chú ý, pha ghi bàn của Lê Sỹ Bách cũng là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại World Cup ở sân đấu 11 người. Trước đó, U20 Việt Nam đã không thể ghi bàn trong 3 trận vòng bảng tại U20 World Cup 2017 và ĐT nữ Việt Nam cũng không thể chọc thủng lưới đối phương trong 3 trận vòng bảng tại World Cup nữ 2023.

Lê Sỹ Bách trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Tiền đạo sinh năm 2009 chỉ cao 1m66 nhưng sở hữu tốc độ cùng kỹ thuật ấn tượng và là quân bài tấn công ưa thích của HLV Cristiano Roland bên cánh phải trong đội hình U17 Việt Nam.