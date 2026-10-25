Lịch sử đối đầu Barca vs Real Madrid trước vòng 10 La Liga 2026/2027

Trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid là tâm điểm chú ý tại vòng 10 La Liga 2026/2027. Đây cũng là khúc cua định mệnh trong cuộc đua vô địch mùa này khi Barca đang đứng đầu bảng với 27 điểm còn Real Madrid đang đứng thứ 3 với 21 điểm.

Ngoài lợi thế về điểm số, Barca còn được chơi trên sân nhà Camp Nou. Trong khi đó, Real Madrid buộc phải thắng nếu muốn rút ngắn khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng và nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch La Liga mùa này.

Barca đã thắng Real Madrid 2-0 trong lần gặp nhau gần nhất. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Barca và Real Madrid đang có thành tích đối đầu cân bằng hoàn hảo trước trận Siêu kinh điển thứ 265 trong lịch sử. Cụ thể, mỗi đội có 106 lần giành chiến thắng và 52 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa theo thống kê của BTC La Liga.

Tuy nhiên, Real Madrid chưa giành chiến thắng trong những chuyến làm khách của Barca kể từ năm 2023. Đáng chú ý, trong lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, Barca đã giành chiến thắng 2-0 trước Real Madrid để lên ngôi vô địch La Liga 2025/2026.

Trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid trong khuôn khổ vòng 10 La Liga 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 03h00 ngày 26/10 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.