English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch sử đối đầu Barca vs Real Madrid trước vòng 10 La Liga 2026/2027

Chủ Nhật, 11:21, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch sử đối đầu Barca vs Real Madrid trước trận Siêu kinh điển tại vòng 10 La Liga 2026/2027 diễn ra lúc 03h00 ngày 26/10 theo giờ Việt Nam.

Trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid là tâm điểm chú ý tại vòng 10 La Liga 2026/2027. Đây cũng là khúc cua định mệnh trong cuộc đua vô địch mùa này khi Barca đang đứng đầu bảng với 27 điểm còn Real Madrid đang đứng thứ 3 với 21 điểm.

Ngoài lợi thế về điểm số, Barca còn được chơi trên sân nhà Camp Nou. Trong khi đó, Real Madrid buộc phải thắng nếu muốn rút ngắn khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng và nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch La Liga mùa này.

lich su doi dau barca vs real madrid truoc vong 10 la liga 2026 2027 hinh anh 1
Barca đã thắng Real Madrid 2-0 trong lần gặp nhau gần nhất. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Barca và Real Madrid đang có thành tích đối đầu cân bằng hoàn hảo trước trận Siêu kinh điển thứ 265 trong lịch sử. Cụ thể, mỗi đội có 106 lần giành chiến thắng và 52 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa theo thống kê của BTC La Liga.

Tuy nhiên, Real Madrid chưa giành chiến thắng trong những chuyến làm khách của Barca kể từ năm 2023. Đáng chú ý, trong lần gặp nhau gần nhất giữa đôi bên, Barca đã giành chiến thắng 2-0 trước Real Madrid để lên ngôi vô địch La Liga 2025/2026.

Trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid trong khuôn khổ vòng 10 La Liga 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 03h00 ngày 26/10 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Brighton
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Brighton

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Brighton vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Anfield.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Brighton

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Brighton

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Brighton vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Anfield.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Bournemouth vòng 8 Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Bournemouth vòng 8 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Bournemouth thuộc khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10 trên sân vận động Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Bournemouth vòng 8 Ngoại hạng Anh

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Bournemouth vòng 8 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Bournemouth thuộc khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10 trên sân vận động Old Trafford.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal so kè quyết liệt với Man City
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal so kè quyết liệt với Man City

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal so kè quyết liệt với Man City ở những vị trí dẫn đầu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal so kè quyết liệt với Man City

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal so kè quyết liệt với Man City

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal so kè quyết liệt với Man City ở những vị trí dẫn đầu.

Kết quả bóng đá hôm nay 22/10: Real Madrid hạ Leipzig, Inter Milan thắng kịch tính
Kết quả bóng đá hôm nay 22/10: Real Madrid hạ Leipzig, Inter Milan thắng kịch tính

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 22/10, Real Madrid hạ đẹp Leipzig 4-1, Inter Milan thắng kịch tính Shakhtar Donetsk 1-0 dù phải chơi thiếu người.

Kết quả bóng đá hôm nay 22/10: Real Madrid hạ Leipzig, Inter Milan thắng kịch tính

Kết quả bóng đá hôm nay 22/10: Real Madrid hạ Leipzig, Inter Milan thắng kịch tính

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 22/10, Real Madrid hạ đẹp Leipzig 4-1, Inter Milan thắng kịch tính Shakhtar Donetsk 1-0 dù phải chơi thiếu người.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca trong trận cầu siêu hạng
Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca trong trận cầu siêu hạng

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca với tỷ số 4-2 trong trận cầu siêu hạng ở giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB.

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca trong trận cầu siêu hạng

Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca trong trận cầu siêu hạng

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 21/10: PSG thắng Barca với tỷ số 4-2 trong trận cầu siêu hạng ở giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế