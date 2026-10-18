Lịch sử đối đầu CAHN vs Hà Nội FC trước vòng 4 V-League 2026/2027

Lịch sử đối đầu CAHN vs Hà Nội FC

Theo lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026/2027, CAHN sẽ đối đầu với Hà Nội FC tại Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 18/10. Đây là màn thư hùng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.

Lịch sử đối đầu giữa CAHN vs Hà Nội FC trước vòng 4 V-League 2026/2027 cũng nhận được sự chú ý. Theo đó, trong 10 lần gặp nhau gần nhất trên mọi mặt trận, CAHN giành 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua.

Trận đấu giữa CAHN với Hà Nội FC diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/10.

Nếu tính ở 5 lần gặp nhau gần đây, thành tích đối đầu cần bằng khi mỗi đội giành 2 chiến thắng và 1 hòa. Lần gặp nhau gần đây nhất, Hà Nội FC đã đánh bại CAHN với tỉ số 2-0.

Hiện tại, phong độ của CAHN đang rất tốt khi toàn thắng 3 trận ở V-League 2026/2027. Trong khi đó, Hà Nội FC thua 2 trận và thắng 1, đứng ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng.

Mặc dù CAHN không có sự phục vụ của Văn Hậu vì thẻ phạt, nhưng đội bóng của HLV Polking vẫn còn những gương mặt thay thế chất lượng. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC không có Hoàng Hên vì chấn thương.

Trong trận cầu đỉnh cao, lịch sử đối đầu chỉ mang tính chất tham khảo. Với tính chất quan trọng của trận đấu, CAHN và Hà Nội FC chắc chắn sẽ cống hiến cho khán giả trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Trận đấu giữa CAHN vs Hà Nội FC tại vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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