Lịch sử đối đầu HAGL vs Hà Nội FC

Theo lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027, HAGL sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà. Đây là trận đấu mà đội bóng phố Núi quyết tâm giành điểm để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu giữa HAGL vs Hà Nội FC trước vòng 7 V-League 2026/2027 đang khá cân bằng. Theo đó, trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất trên mọi đấu trường, đội bóng của bầu Đức giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua.

Tính ra trong 2 lần gặp nhau gần đây, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi duy trì thành tích bất bại với 1 chiến thắng, 1 trận hòa. Lần gặp nhau gần nhất tại Pleiku, HAGL thắng Hà Nội FC với tỉ số 3-1.

Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng phong độ của HAGL ở thời điểm hiện tại không tốt. Đội bóng phố Núi mới giành được 3 điểm, đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Nội FC có 9 điểm và đang hưng phấn sau chiến thắng trước Ninh Bình ở vòng 6. Do đó, cuộc so tài tại Pleiku lần này, HAGL được dự đoán gặp nhiều khó khăn.

Lịch sử đối đầu HAGL - Hà Nội FC trước vòng 7 V-League 2026/2027.

Trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội FC tại vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 17h ngày 7/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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