Lịch thi đấu AFF Cup 2022 hôm nay (6/1): ĐT Việt Nam quyết đấu Indonesia

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2022 hôm nay (6/1), ĐT Việt Nam sẽ làm khách của Indonesia trong trận bán kết lượt đi. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 16h30 chiều nay trên sân vận động Gelora Bung Karno.

So với kế hoạch ban đầu của AFF là thi đấu lúc 19h30, giờ bóng lăn đã được đẩy sớm lên 3 tiếng. Nguyên nhân là bởi yêu cầu của cảnh sát Indonesia để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu

Tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam tiến vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng B sau khi thắng Lào 6-0, thắng Malaysia 3-0, hoà Singapore 0-0 và thắng Myanmar 3-0.

Phía bên kia chiến tuyến, Indonesia đứng nhì bảng A sau khi thắng Campuchia 2-1, thắng Brunei 7-0, hoà Thái Lan 1-1 và thắng Philippines 2-1.

Sau trận bán kết lượt đi trên sân Gelora Bung Karno vào chiều nay, đôi bên sẽ đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối 9/1.

Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và chủ nhà Indonesia diễn ra lúc 16h30 hôm nay. Kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.