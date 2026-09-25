Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 25/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ thi đấu ở 9 môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết bóng đá nam vào hôm nay. (Ảnh: Reuters).

Sau thất bại trong ngày 24/9, Phạm Quang Huy sẽ bước vào nội dung đồng đội nam nữ kết hợp 10m súng ngăn hơi môn bắn súng. Quang Huy sẽ thi đấu cặp cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh với kỳ vọng có thể chạm tay vào tấm huy chương.

Môn điền kinh với 2 VĐV chạy Hoàng Thị Minh Hạnh và Tạ Ngọc Tưởng cũng được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương với điểm khởi đầu là các nội dung thi đấu vòng loại.

Ngoài ra, Quàng Thị Tâm ở môn cử tạ hứa hẹn cũng có thể cạnh tranh huy chương ở hạng cân 57kg nữ khi các VĐV Trung Quốc không đăng ký tham dự.

Bên cạnh đó, 2 trận đấu ở môn bóng đá của ĐT bóng đá nữ và U23 Việt Nam cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ dù chưa phải là các trận trực tiếp tranh chấp huy chương.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc trong trận tứ kết bóng đá nam diễn ra lúc 17h30 trong khi lúc 13h là trận ĐT nữ Việt Nam đấu ĐT nữ Trung Quốc cũng ở vòng tứ kết.