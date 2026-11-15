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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/11: Nhà ĐKVĐ World Cup chạm trán Tam Sư

Chủ Nhật, 07:00, 15/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/11 nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ với một loạt trận đấu tại UEFA Nations League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/11 được người hâm mộ chú ý với những màn so tài giữa các đội bóng hàng đầu châu Âu. Trong đó, trận đấu giữa nhà ĐKVĐ World Cup Tây Ban Nha và Anh đặc biệt được quan tâm khi những màn đọ sức giữa hai đội thời gian gần đây đều rất kịch tính.

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ĐT Tây Ban Nha vượt qua ĐT Anh trong lần gặp nhau gần nhất (Ảnh: UEFA)

ĐT Tây Ban Nha giành chiến thắng trong cả hai trận gần nhất. Tại chung kết Euro 2024, ĐT Tây Ban Nha lên ngôi vô địch sau khi vượt qua ĐT Anh với tỉ số 2-1. Gần nhất cũng tại UEFA Nations League mùa này, ĐT Anh dù được thi đấu trên sân nhà nhưng vẫn để thua với tỉ số 2-3 trước Tây Ban Nha.

Điều đó càng khiến ĐT Anh nỗ lực để giành chiến thắng dù phải làm khách của ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đây vẫn là nhiệm vụ rất khó khăn với Tam Sư khi Yamal cùng các đồng đội vẫn thể hiện phong độ rất ổn định.

Một màn so tài đáng chú ý khác là Bỉ gặp Italy, khi đội chiến thắng trong màn đối đầu này có cơ hội đứng đầu bảng A1. Trong màn gặp nhau gần nhất cũng tại UEFA Nations League, ĐT Bỉ từng vượt qua ĐT Italy với tỉ số 2-0 ngay trên sân khách.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 15/11:

UEFA Nations League

15/11 21h00 Cyprus - Montenegro

15/11 21h00 Latvia - Armenia

16/11 0h00 Belarus - Albania

16/11 0h00 Phần Lan - San Marino

16/11 2h45 Bỉ - Italy

16/11 2h45 Croatia - Séc

16/11 2h45 Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

16/11 2h45 Tây Ban Nha - Anh

Giao hữu

15/11 10h00 New Zealand - Ấn Độ

16/11 0h00 Suriname - Eswatini

Như Đạt/VOV.VN
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