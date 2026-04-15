Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4: Xác định hai đội vào bán kết cúp C1 châu Âu

Thứ Tư, 06:00, 15/04/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4 nhận được sự chú ý khi cả hai đội khách tại loạt trận tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26 đều đang ở thế khó.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/4 được người hâm mộ quan tâm với hai trận đấu tại lượt về tứ kết cúp C1 châu Âu 2025/26. Trong đó, cả hai đội làm khách là Sporting Lisbon và Real Madrid đều đang rơi vào thế khó khi để thua trong trận lượt đi diễn ra trên sân nhà.

lich thi dau bong da hom nay 15 4 xac dinh hai doi vao ban ket cup c1 chau Au hinh anh 1
Real Madrid sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán Bayern. Munich trên sân khách (Ảnh: Reuters).

Real Madrid để thua đầy đáng tiếc trên sân nhà khi chạm trán Bayern Munich bởi những sai lầm. Trên thực tế, Los Blancos chơi không hề tệ ở trận lượt đi nhưng lại thiếu đi sự sắc bén trong những tình huống tấn công, điều Bayern Munich làm tốt hơn hẳn khi tận dụng sai lầm của đối thủ để có được hai bàn thắng trên sân khách.

Real Madrid được đánh giá là đội bóng rất giàu kinh nghiệm thi đấu tại cúp C1 châu Âu nên dù ở thế bất lợi, “kền kền trắng” vẫn được đánh giá có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng. Bayern Munich ở trận lượt về nhiều khả năng vẫn sẽ thi đấu chắc chắn, đồng thời nỗ lực trừng phạt khi đối thủ mắc sai lầm.

Trong khi đó, Arsenal đang nắm lợi thế lớn trong việc giành vé đi tiếp. Chơi tốt hơn Sporting Lisbon để giành chiến thắng ngay trên sân khách, Arsenal rất muốn tiếp tục giành chiến thắng trên sân nhà để xốc lại tinh thần sau trận thua sốc tại ngoại hạng Anh cuối tuần vừa rồi.

Có lợi thế sân nhà cũng như được đánh giá cao hơn đối thủ, Arsenal hoàn toàn có thể giành vé vào bán kết nếu chơi đúng sức trước Sporting Lisbon.

Lịch thi đấu cúp C1 châu Âu tứ kết lượt về:

16/4 2h00 Arsenal - Sporting Lisbon

16/4 2h00 Bayern Munich - Real Madrid

Như Đạt/VOV.VN
Bóng đá Đông Nam Á trước cơ hội làm nên kỳ tích ở giải đấu châu lục
Bóng đá Đông Nam Á trước cơ hội làm nên kỳ tích ở giải đấu châu lục

VOV.VN - Bóng đá Đông Nam Á trước cơ hội làm nên thành tích chưa từng có ở giải đấu châu lục khi nhiều CLB tiến sâu ở các giải đấu mùa 2025/2026.

HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League
HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League

VOV.VN - HLV Popov nhận án phạt cực nặng trước vòng 19 V-League sau những phản ứng thái quá ở trận đấu vòng 18.

Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League
Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League

VOV.VN - Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng ở vòng 19 V-League 2025/2026 khi thiếu vắng ba cầu thủ trụ cột vì án treo giò.

