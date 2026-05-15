Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/5: Quyết đấu vì tấm vé dự cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/5 được người hâm mộ chú ý khi Liverpool chạm trán Aston Villa, hai đội bóng đang trực tiếp trong nhóm cạnh tranh suất dự cúp C1 châu Âu mùa sau. Cả hai đội trên thực tế đang có cơ hội rất lớn để nằm trong top 5 ngoại hạng Anh khi mùa giải kết thúc.

Liverpool cùng Aston Villa hiện lần lượt đứng thứ 4 và 5, hơn đội đứng sau khoảng cách 4 điểm. Vì vậy ngay cả khi để thua trong màn đối đầu trực tiếp nhau, đội thua trong trận đấu này vẫn còn cơ hội rất lớn để kết thúc mùa giải trong top 5.

Thành tích đối đầu giữa hai đội thời gian gần đây nghiêng hẳn về phía Liverpool. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất tại ngoại hạng Anh, Liverpool chưa thua lần nào với thành tích 7 chiến thắng cùng 3 trận hoà.

Aston Villa gần đây cũng không có được phong độ tốt khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh. Đó là trận thắng trong thế rượt đuổi tỉ số trước Sunderland, còn lại là 2 trận hoà cùng 2 thất bại.

Dù vậy, Aston Villa vẫn có thể hy vọng vào một chiến thắng khi có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu giữa Aston Villa vs Liverpool sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 16/5.

