Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/5: Xác định nhà vô địch FA Cup

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/5, FA Cup sẽ xác định nhà vô địch sau trận chung kết giữa Chelsea và Man City lúc 21h00 (giờ Việt Nam) trên sân Wembley. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử The Blues và The Citizens gặp nhau trong một trận chung kết FA Cup.

Ở mùa giải này, Man City đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh và đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu đăng quang tại FA Cup, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ có cơ hội tạo nên cú ăn ba danh hiệu quốc nội.

Trận chung kết FA Cup 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 21h ngày 16/5

Trong khi đó, Chelsea đang thể hiện phong độ trồi sụt và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, trận chung kết FA Cup là cơ hội để The Blues cứu vãn một mùa giải thất vọng và có vé tham dự Cúp C2 châu Âu mùa tới.

Bên cạnh trận chung kết FA Cup, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/5 còn có vòng đấu hạ màn mùa giải ở Bundesliga diễn ra lúc 20h30. Đây là giải đầu tiên trong số các giải VĐQG hàng đầu châu Âu kết thúc mùa giải 2025/2026.

Dù Bayern Munich đã sớm vô địch Bundesliga, nhưng các cuộc đua giành vị trí top 4 cùng tấm vé dự Cúp C1 châu Âu, tranh top 7 để dự Cúp C3 châu Âu và cuộc chiến trụ hạng đều rất căng thẳng.

Cụ thể, Stuttgart ở vị trí top 4 đang có cùng 61 điểm như Hoffeinheim đứng thứ 5, Freiburg đứng thứ 7 với 43 điểm nhưng chỉ hơn 1 điểm so với 2 đội bám đuổi là Frankfurt và Augsburg. Đặc biệt 3 đội cuối bảng là Wolsburg, Heidenheim và St.Pauli đều có 26 điểm, nhưng Wolsburg tạm giữ vị trí đá play-off nhờ chỉ số phụ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/5 Chung kết FA Cup 2025/2026 21h00 ngày 16/5: Chelsea – Man City Bundesliga 20h30 ngày 16/5: Leverkusen – Hamburger 20h30 ngày 16/5: Bayern Munich – Cologne 20h30 ngày 16/5: M’Gladbach – Hoffeinheim 20h30 ngày 16/5: Frankfurt – Stuttgart 20h30 ngày 16/5: Heidenheim – Mainz 05 20h30 ngày 16/5: Freiburg – Leipzig 20h30 ngày 16/5: St.Pauli – Wolsburg 20h30 ngày 16/5: Union Berlin – Augsburg 20h30 ngày 16/5: Werder Bremen – Dortmund