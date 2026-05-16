中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/5: Xác định nhà vô địch FA Cup

Thứ Bảy, 08:00, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/5 với tâm điểm chú ý là trận chung kết FA Cup 2025/2026 giữa Chelsea và Man City trên sân Wembley.

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/5, FA Cup sẽ xác định nhà vô địch sau trận chung kết giữa Chelsea và Man City lúc 21h00 (giờ Việt Nam) trên sân Wembley. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử The Blues và The Citizens gặp nhau trong một trận chung kết FA Cup.

Ở mùa giải này, Man City đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh và đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nếu đăng quang tại FA Cup, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ có cơ hội tạo nên cú ăn ba danh hiệu quốc nội.

lich thi dau bong da hom nay 16 5 xac dinh nha vo dich fa cup hinh anh 1
Trận chung kết FA Cup 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 21h ngày 16/5

Trong khi đó, Chelsea đang thể hiện phong độ trồi sụt và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, trận chung kết FA Cup là cơ hội để The Blues cứu vãn một mùa giải thất vọng và có vé tham dự Cúp C2 châu Âu mùa tới.

Bên cạnh trận chung kết FA Cup, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/5 còn có vòng đấu hạ màn mùa giải ở Bundesliga diễn ra lúc 20h30. Đây là giải đầu tiên trong số các giải VĐQG hàng đầu châu Âu kết thúc mùa giải 2025/2026.

Dù Bayern Munich đã sớm vô địch Bundesliga, nhưng các cuộc đua giành vị trí top 4 cùng tấm vé dự Cúp C1 châu Âu, tranh top 7 để dự Cúp C3 châu Âu và cuộc chiến trụ hạng đều rất căng thẳng.

Cụ thể, Stuttgart ở vị trí top 4 đang có cùng 61 điểm như Hoffeinheim đứng thứ 5, Freiburg đứng thứ 7 với 43 điểm nhưng chỉ hơn 1 điểm so với 2 đội bám đuổi là Frankfurt và Augsburg. Đặc biệt 3 đội cuối bảng là Wolsburg, Heidenheim và St.Pauli đều có 26 điểm, nhưng Wolsburg tạm giữ vị trí đá play-off nhờ chỉ số phụ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/5

Chung kết FA Cup 2025/2026

21h00 ngày 16/5: Chelsea – Man City

Bundesliga

20h30 ngày 16/5: Leverkusen – Hamburger

20h30 ngày 16/5: Bayern Munich – Cologne

20h30 ngày 16/5: M’Gladbach – Hoffeinheim

20h30 ngày 16/5: Frankfurt – Stuttgart

20h30 ngày 16/5: Heidenheim – Mainz 05

20h30 ngày 16/5: Freiburg – Leipzig

20h30 ngày 16/5: St.Pauli – Wolsburg

20h30 ngày 16/5: Union Berlin – Augsburg

20h30 ngày 16/5: Werder Bremen – Dortmund

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Lịch thi đấu bóng đá FA Cup Chelsea Man City
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hạ gục Leeds, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Man City
Hạ gục Leeds, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Man City

VOV.VN - Enzo Fernandez ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Leeds 1-0 để tiến vào chung kết FA Cup 2025/2026 gặp Man City.

Hạ gục Leeds, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Man City

Hạ gục Leeds, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Man City

VOV.VN - Enzo Fernandez ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Leeds 1-0 để tiến vào chung kết FA Cup 2025/2026 gặp Man City.

Kết quả bóng đá hôm nay 14/5: Man City thắng đậm Crystal Palace
Kết quả bóng đá hôm nay 14/5: Man City thắng đậm Crystal Palace

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 14/5, Man City giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace ở trận đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 14/5: Man City thắng đậm Crystal Palace

Kết quả bóng đá hôm nay 14/5: Man City thắng đậm Crystal Palace

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 14/5, Man City giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace ở trận đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 26/4: Man City vào chung kết FA Cup 2025/2026
Kết quả bóng đá hôm nay 26/4: Man City vào chung kết FA Cup 2025/2026

VOV.VN - Trận bán kết FA Cup 2025/2026 giữa Man City và Southampton khép lại với chiến thắng kịch tính 2-1, qua đó giúp Man City chính thức giành vé vào chung kết.

Kết quả bóng đá hôm nay 26/4: Man City vào chung kết FA Cup 2025/2026

Kết quả bóng đá hôm nay 26/4: Man City vào chung kết FA Cup 2025/2026

VOV.VN - Trận bán kết FA Cup 2025/2026 giữa Man City và Southampton khép lại với chiến thắng kịch tính 2-1, qua đó giúp Man City chính thức giành vé vào chung kết.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế