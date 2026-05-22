Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5 được người hâm mộ quan tâm với trận chung kết U17 châu Á 2026. Đó là màn tái đấu giữa U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản, khi hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng.

U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc tái đấu trong trận chung kết U17 châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

U17 Nhật Bản đang có màn thể hiện rất ấn tượng tại giải đấu với thành tích toàn thắng tại giải đấu năm nay. Sau trận thắng nhọc nhằn ở bán kết, HLV Shingi Ono nhấn mạnh rằng điều quan trọng là giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

HLV Shingi Ono chia sẻ: “Vào chung kết và có thêm một trận đấu ở đẳng cấp thế này là trải nghiệm rất tốt với các cầu thủ. Nhưng chúng tôi cũng phải tìm ra một số điều cần cải thiện, cũng như học hỏi từ những trận đấu đã qua”.

U17 Trung Quốc thi đấu không thực sự tốt ở vòng bảng khi từng thua U17 Nhật Bản và U17 Indonesia, tiến vào vòng loại trực tiếp nhờ lách qua khe cửa hẹp. Tuy nhiên khi vào vòng loại trực tiếp, U17 Trung Quốc lại có màn thể hiện rất ấn tượng.

Điều đó khiến màn tái đấu giữa U17 Trung Quốc và U17 Nhật Bản ở chung kết được đánh giá sẽ rất kịch tính. Trận chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào 0h00 ngày 23/5.