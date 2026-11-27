Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/11 được người hâm mộ quan tâm với trận đấu sớm nhất tại vòng 12 ngoại hạng Anh 2026/27. Đó là màn so tài giữa Nottingham Forest và Chelsea, hai đội bóng không có được phong độ thực sự ổn định trong giai đoạn đầu mùa.

Màn so tài giữa Nottingham Forest vs Chelsea là trận đấu sớm nhất vòng 12 ngoại hạng Anh 2026/27.

Được thi đấu trên sân nhà, Nottingham Forest có cơ hội để giành điểm nhằm tránh xa nhóm cuối bảng. Vị trí thứ 17 khiến Nottingham Forest sẽ rất quyết tâm trong mọi trận đấu thời gian tới nhằm tránh khỏi việc tiếp tục rơi xuống vị trí thấp hơn.

Chelsea cũng không có phong độ tốt dưới thời HLV Xabi Alonso, trận thua Leeds ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước khiến The Blues rơi vào trạng thái khó khăn. Đó cũng là trận thua thứ 4 của Chelsea trong 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Sự chắc chắn ở hàng thủ được đánh giá là vấn đề lớn nhất đối với The Blues thời điểm hiện tại.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Chelsea đang có lợi thế hơn khi giành chiến thắng 3 lần, hoà 1 trận. Dù vậy ở lần gặp nhau gần nhất, Chelsea từng để thua ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest vào cuối mùa trước.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 27/11:

Ngoại hạng Anh

28/11 3h00 Nottingham Forest – Chelsea

Serie A

28/11 2h45 Venezia - Bologna

La Liga

28/11 3h00 Levante - Racing Santander

Bundesliga

28/11 2h30 Werder Bremen - Borussia M’gladbach

Ligue 1

28/11 2h45 Stade Brestois - Paris FC

Saudi Pro League

27/11 19h15 Al Kholood - Al Khaleej

27/11 21h20 Al Qadsiah - Al Fayha

28/11 0h30 Al Ittihad - Neom SC

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