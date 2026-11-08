Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/11: MU gặp đối thủ khó, Atletico đại chiến Barca

Người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều cuộc đọ sức hấp dẫn trong loạt trận tối 8/11 rạng sáng 9/11

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 8/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh sẽ có 4 cặp đấu diễn ra cùng thời điểm 21h00 (giờ Việt Nam) gồm: Brighton tiếp đón Brentford, Chelsea làm khách của Sunderland, Crystal Palace gặp Liverpool và Ipswich đối đầu Bournemouth.

Vào 23h30 đêm 8/11, MU sẽ tiếp đón Aston Villa trên sân Old Trafford. Quỷ đỏ vừa chấm dứt chuỗi 9 trận không biết mùi chiến thắng khi lội ngược dòng đánh bại AS Roma 3-2 ở Cúp C1 châu Âu, nhưng cuộc chạm trán Aston Villa tại Ngoại hạng Anh sẽ là thử thách khó nhằn với thầy trò HLV Michael Carrick.

Rạng sáng mai 9/11, trận đấu tâm điểm vòng 12 La Liga giữa Atletico Madrid và Barca sẽ diễn ra lúc 03h00. Đây là màn đối đầu giữa 2 đội đang cạnh tranh quyết liệt trên đường đua vô địch. Barca sẽ giữ được ngôi đầu bảng nếu không thua, trong khi Atletico Madrid sẽ vươn lên dẫn đầu nếu giành chiến thắng.

Ở Serie A, Inter Milan sẽ có trận quyết đấu với Como lúc 00h00 rạng sáng 9/11. Hai đội đều đang thăng hoa với những chiến thăng tưng bừng ở Cúp C1 châu Âu hồi giữa tuần. Nếu như Inter Milan vừa đè bẹp Feyenoord 3-0 thì Como vừa tạo nên địa chấn khi vùi dập Lens 9-1.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 8/11 rạng sáng mai 9/11 còn có một số trận đấu đáng chú ý khác như: Napoli - Lazio tại Serie A, Elche - Betis tại La Liga, Koln – Leverkusen tại Bundesliga hay Lens – Marseille tại Ligue 1.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB