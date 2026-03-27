Lịch thi đấu chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu: Ngóng chờ Italia

Loạt trận bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã khép lại với nhiều diễn biến kịch tính. Qua đó, bốn cặp đấu cuối cùng tranh vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức lộ diện.

Ở nhánh A, Bosnia đã rất vất vả mới vượt qua Xứ Wales sau loạt luân lưu cân não. Trong khi đó, Italia thể hiện đẳng cấp khi đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 2-0.

Tại nhánh B, Thụy Điển gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Ukraine. Cùng lúc, Ba Lan cũng vượt qua Albania với tỷ số 2-1 trong trận đấu đầy khó khăn.

Nhánh C chứng kiến phong độ ấn tượng của Thổ Nhĩ Kỳ khi thắng tối thiểu Romania. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất thuộc về Kosovo với chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Slovakia.

Ở nhánh D, Đan Mạch thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập Bắc Macedonia 4-0. Trong khi đó, CH Czech phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới có thể vượt qua CH Ireland sau khi hòa 2-2.

Như vậy, 4 trận chung kết play-off đã chính thức được xác định với các cặp đấu hấp dẫn. Tâm điểm là màn đối đầu giữa Italia và Bosnia, bên cạnh các cuộc so tài Thụy Điển gặp Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán Kosovo và Đan Mạch đối đầu CH Séc.

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu 1/4 01h45 Thụy Điển vs Ba Lan 1/4 01h45 Bosnia vs Italia 1/4 01h45 Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ 1/4 01h45 CH Séc vs Đan Mạch