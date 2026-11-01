Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN quyết thắng, Ronaldo vắng mặt

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất, CLB CAHN sẽ có trận đấu trên sân nhà Hàng Đẫy gặp Kyoto Sanga của Nhật Bản. Đây là màn so tài diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11.

Ảnh: AFC.

CLB CAHN đã chủ động để một số trụ cột nghỉ ngơi hoặc vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với SLNA hôm 31/10. Do đó, thầy trò HLV Polking đang rất quyết tâm giành được kết quả có lợi trước đội bóng J-League.

Hy vọng đạt thành tích khả quan của CLB CAHN trong màn đọ sức tới là có cơ sở khi Kyoto Sanga là đội bóng được đánh giá yếu nhất trong số 5 CLB Nhật Bản mà đại diện V-Leagu phải đối đầu ở Cúp C1 châu Á năm nay.

Ảnh: Reuters.

Trong khi đó ở khu vực miền Tây, Al Nassr làm khách của Pakhtakor (Uzbekistan) trong trận đấu diễn ra lúc 20h45 ngày 2/11.

Trước trận đấu, HLV Ange Postecoglou đã quyết định không điền tên Ronaldo vào danh sách cầu thủ lên đường tới Uzbekistan. Hai cái tên đáng chú ý khác cũng vắng mặt là trung vệ Mohamed Simakan và tiền đạo Kingsley Coman.

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất, lượt trận thứ tư vòng bảng.