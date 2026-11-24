Theo lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu 2026/27 hôm nay 24/11 rạng sáng 25/11, lượt trận thứ 5 vòng bảng (League Phase) sẽ sôi động diễn ra với 9 cặp đấu hấp dẫn.

Vào lúc 03h00 rạng sáng 25/11, Arsenal sẽ tiếp đón Dortmund trên sân nhà Emirates. Sau bốn lượt trận vòng phân hạng, đoàn quân của Mikel Arteta bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, giành 10 điểm, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. trong khi đó, Dortmund đang có 9 điểm sau 4 trận ở Cúp C1 châu Âu, tức chỉ kém Pháo thủ đúng 1 điểm.

Arsenal vs Dormund đối đầu ở lượt trận 5 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/27 (Ảnh: Reuters)

Ở Emirates, Arsenal rõ ràng có nhiều lợi thế hơn. Nhưng Dortmund không phải kiểu đối thủ dễ đánh bại. Arsenal có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng nếu không tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, Pháo thủ sẽ gặp khó khăn trước một đối thủ giàu khả năng phản công và đang có sự tự tin lớn.

Cũng vào lúc 03h00, Man City sẽ chạm trán Napoli ở trận đấu diễn ra trên sân vận động Etihad. Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Man City. Đội bóng thành Manchester toàn thắng trong 3 lần chạm trán gần nhất với Napoli, đồng thời đều ghi ít nhất 2 bàn ở những trận đấu đó.

Trong khi đó, Napoli không có phong độ tốt tại Cúp C1 châu Âu. Đại diện bóng đá Italia đã thua 3 trong 4 trận gần nhất ở đấu trường này. Trong bối cảnh phong độ của Napoli đang sa sút, Man xanh hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm trước đối thủ.

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu 2026/27 hôm nay 24/11 rạng sáng 25/11 25/11 00:45 Galatasaray vs Aston Villa 25/11 00:45 Bodo Glimt vs LASK 25/11 03:00 Feyenoord vs Porto 25/11 03:00 Arsenal vs Dortmund 25/11 03:00 Slovan Bratislava vs Real Betis 25/11 03:00 Real Madrid vs PSV 25/11 03:00 Leipzig vs Lens 25/11 03:00 Como vs AEK 25/11 03:00 Man City vs Napoli