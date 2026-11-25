Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu 2026/27 hôm nay 25/11 rạng sáng 26/11 tiếp tục sôi động với 9 cặp đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng (League Phase). Tâm điểm chú ý là chuyến làm khách của MU trên sân Sporting Lisbon, nơi thầy trò HLV Pochettino đứng trước cơ hội tìm lại niềm tin sau chuỗi kết quả đáng thất vọng.

MU sẽ hành quân đến sân José Alvalade của Sporting lại lượt 5 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/27 (Ảnh: Reuters)

Trận đấu giữa Sporting và MU sẽ diễn ra lúc 03h00 ngày 26/11 trên sân José Alvalade. Đội chủ nhà đang có phong độ khá ấn tượng tại Cúp C1 châu Âu khi giành 3 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại sau 4 lượt trận.

Ở chiều ngược lại, MU đang tiếp tục phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đáng lo ngại sau thất bại 0-4 trước Liverpool. Kết quả này khiến Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ 19 tại Ngoại hạng Anh với 8 điểm sau 11 trận.

Hàng phòng ngự MU đã nhận 34 bàn thua sau 16 trận trên mọi đấu trường, nhiều nhất trong số các đội thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, đồng thời chỉ thắng 1 trong 11 chuyến làm khách gần nhất tại Cúp C1 châu Âu (hòa 3, thua 7).

Lịch sử đối đầu mang đến đôi chút hy vọng cho đội khách khi MU thắng 3 và thua 1 trong 4 lần chạm trán Sporting. Tuy nhiên, quá khứ không thể che lấp những vấn đề hiện tại của MU.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định hơn, Sporting được đánh giá có nhiều cơ hội giành chiến thắng, trong khi hàng thủ mong manh của Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn.

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu 2026/27 hôm nay 25/11 rạng sáng 26/11 26/11 00:45 Slavia vs Villarreal 26/11 00:45 Sabah vs Barca 26/11 03:00 PSG vs Roma 26/11 03:00 Shakhtar vs Fenerbahce 26/11 03:00 Inter Milan vs Stuttgart 26/11 03:00 Sporting vs MU 26/11 03:00 Atletico Madrid vs Viking 26/11 03:00 Lille vs Bayern 26/11 03:00 Club Brugge vs Liverpool