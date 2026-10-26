Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất: Đại diện V-League gặp ĐKVĐ Hàn Quốc

Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất, lượt trận thứ ba vòng bảng diễn ra từ 27/10 đến 29/10 với 16 trận đấu. Đại diện V-League là CLB Thể Công Viettel sẽ có màn so tài với ĐKVĐ Hàn Quốc - FC Seoul vào lúc 19h15 ngày 28/10 trên sân Hàng Đẫy.

Ảnh: Hoài Thương.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, Thể Công Viettel đang xếp trên FC Seoul. Đội bóng Việt Nam đã có 1 điểm trong khi CLB của Hàn Quốc chưa có điểm nào.

Tuy nhiên không vì thế mà Thể Công Viettel có thể dễ dàng nghĩ tới chiến thắng. Sau khi chính thức vô địch K-League, FC Seoul dự kiến sẽ mang sang Hà Nội đội hình mạnh nhất nhằm níu giữ hy vọng đi tiếp thay vì sử dụng đội hình dự bị và nhận 2 trận thua ở các trận đấu đã qua.

FC Seoul vừa vô địch K-League trước ngày gặp Thể Công Viettel. (Ảnh: FC Seoul).

Bên cạnh đó, phong độ của Thể Công Viettel trong thời gian gần đây rất không tốt khi họ đã trải qua chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Cũng theo lịch thi đấu Cúp C2 châu Á mới nhất, một số đại diện của các nền bóng đá trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia cũng sẽ ra sân trận thứ ba, hứa hẹn mang đến những trận đấu đáng chú ý.

Trong đó, đại diện Campuchia là Phnom Penh Crown sẽ hướng đến trận thắng thứ ba liên tiếp khi chỉ phải tiếp đón Kitchee của Hong Kong (Trung Quốc) trên sân nhà.

Lịch thi đấu chi tiết lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/2027.