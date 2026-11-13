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Lịch thi đấu MLP Asia 2026: Đại diện pickleball Việt Nam tranh danh hiệu châu Á

Thứ Sáu, 10:00, 13/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu MLP Asia 2026, đại diện pickleball Việt Nam là Viet Panthers sẽ tham gia cuộc đua danh hiệu tại giải đấu pickleball đồng đội chuyên nghiệp đầu tiên ở châu Á.

Hôm nay 13/11, giải Major League Pickleball Asia 2026 (MLP Asia 2026) sẽ khởi tranh với chặng đấu tại Nhật Đây là giải đấu pickleball đồng đội chuyên nghiệp đầu tiên ở châu Á, đồng thời là mùa giải đầu tiên của hệ thống MLP ngoài nước Mỹ.

MLP Asia 2026 có 6 đội tham dự gồm: Team Tokyo (Nhật Bản), Dragon Warriors (Trung Quốc), Hong Kong Cannons (Hong Kong, Trung Quốc), Manila Helios (Philippines), Malayan Stripes (Malaysia) và Viet Panthers (Việt Nam).

Đại diện pickleball Việt Nam sở hữu đội hình gồm đội trưởng Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần và Hồ Thị Trúc Tâm.

lich thi dau mlp asia 2026 Dai dien pickleball viet nam tranh danh hieu chau A hinh anh 1
Lịch trình tổ chức MLP Asia 2026. (Ảnh: MLP Asia)
lich thi dau mlp asia 2026 Dai dien pickleball viet nam tranh danh hieu chau A hinh anh 2
Viet Panthers quy tụ những tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam. (Ảnh: MLP)

Vòng bảng MLP Asia 2026 sẽ diễn ra 6 chặng đấu tại Nhật Bản, Hong Kong, Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Malaysia. Mỗi chặng sẽ có 3 đội tham dự, nhưng đội chủ nhà sẽ thi đấu 2 trận còn đội khách chỉ thi đấu 1 trận.

Theo thể thức thi đấu, mỗi trận tại MLP Asia 2026 gồm 1 ván đôi nam, 1 ván đôi nữ và 2 ván đôi nam nữ; nếu đôi bên hòa 2-2 thì sẽ phân thắng bại bằng DreamBreaker - đánh đơn luân phiên tới 21 điểm. Đội thắng trong thời gian chính thức được 3 điểm, còn đội thắng bằng DreamBreaker được 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Cụ thể, ở chặng mở màn ngày 13/11, chủ nhà Team Tokyo sẽ gặp Manila Helios và Malayan Stripes. Ở chặng Hong Kong ngày 14/11, chủ nhà Hong Kong Cannons sẽ gặp Viet Panthers và Dragon Warriors.

Tại chặng đấu ở Việt Nam ngày 21/11, chủ nhà Viet Panthers sẽ gặp Malayan Stripes và Team Tokyo. Trước đó, vào ngày 20/11, tại chặng Philippines, chủ nhà Manila Helios sẽ gặp Hong Kong Cannons và Dragon Warriors.

Vào ngày 27/11, chặng đấu tại Trung Quốc sẽ chứng kiến chủ nhà Dragon Warriors gặp Viet Panthers và Team Tokyo. Chặng đấu cuối cùng tại vòng bảng diễn ra ngày 28/11 ở Malaysia, khi chủ nhà Malayan Stripes gặp Hong Kong Cannons và Manila Helios.

Bốn đội đứng đầu sau giai đoạn vòng bảng sẽ giành quyền vào giai đoạn knock-out. Dự kiến, vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 11/12 và trận chung kết sẽ diễn ra ngày 12/12, với địa điểm thi đấu ở Malaysia.

 

PV/VOV.VN
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