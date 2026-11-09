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Lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11: MU lâm nguy

Thứ Hai, 16:00, 09/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11 nhận được sự chú ý khi MU nhiều khả năng tiếp tục chuỗi trận không thắng khi phải làm khách của Liverpool.

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11 được người hâm mộ quan tâm với trận đại chiến giữa Liverpool vs MU trên sân Anfield. Nếu để thua trong trận đấu này, MU hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí bét bảng sau vòng 11.

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Thầy trò HLV Carrick gặp khó khi nhìn vào lịch thi đấu ngoại hạng Anh 2026/27 vòng 11 (Ảnh: Reuters)

Trận hoà Aston Villa vừa qua khiến chuỗi trận không thắng của MU kéo dài lên thành con số 8, đồng thời rơi xuống vị trí thứ 18 trong bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. HLV Carrick nhấn mạnh sẽ không từ chức, đồng thời khẳng định MU hoàn toàn có thể trở lại nhưng thử thách ở vòng 11 là quá lớn.

Không những phải thi đấu trên sân khách, MU còn gặp “đại kình địch” Liverpool đang có phong độ tốt tại ngoại hạng Anh mùa này. Trong trường hợp để thua Liverpool, Sunderland có điểm và Crystal Palace giành chiến thắng, MU sẽ rơi thẳng xuống đáy bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, kịch bản này không dễ xảy ra khi Crystal Palace và Sunderland đều phải làm khách trước những đối thủ khó chơi. Dù vậy, HLV Carrick cần giúp MU giành được ít nhất một điểm trên sân Anfield nếu muốn giữ ghế để tiếp tục nuôi hy vọng đưa “quỷ đỏ” trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Lịch thi đấu vòng 11 ngoại hạng Anh 2026/27:

21/11 19h30 Man City - Fulham

21/11 22h00 Bournemouth - Nottingham Forest

21/11 22h00 Coventry - Crystal Palace

21/11 22h00 Tottenham - Ipswich

21/11 22h00 Chelsea - Leeds United

21/11 22h00 Aston Villa - Sunderland

22/11 0h30 Newcastle - Arsenal

22/11 21h00 Hull - Brighton

22/11 23h30 Liverpool - MU

24/11 3h00 Brentford - Everton

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Như Đạt/VOV.VN
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