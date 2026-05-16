Lịch thi đấu pickleball hôm nay 16/5: Trương Vinh Hiển đại chiến Nguyễn Hùng Anh

Theo lịch thi đấu giải pickleball hôm nay 16/5, vòng bán kết PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sẽ bắt đầu nội dung đơn nữ từ 7h sáng (giờ Việt Nam), nội dung đơn nam bắt đầu từ 9h, nội dung đôi nữ bắt đầu từ 11h, nội dung đôi nam bắt đầu từ 13h và nội dung đôi nam nữ bắt đầu từ 15h.

Đáng chú ý, pickleball Việt Nam chắc chắn sẽ có đại diện vào chung kết nội dung đơn nam PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 khi Trương Vinh Hiển gặp Nguyễn Hùng Anh ở bán kết.

Nếu như Trương Vinh Hiển là hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam, thì Nguyễn Hùng Anh đang sắm vai “ngựa ô” khi liên tiếp gây bất ngờ. Người thắng trong cặp bán kết này sẽ tranh chức vô địch với người thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Will Shaffer và Nasa Hatakeyama.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay 16/5, Trương Vinh Hiển sẽ cùng Đỗ Minh Quân tranh vé vào chung kết nội dung đôi nam khi chạm trán cặp Len Yang - Collin Johns ở bán kết.

Trong trường hợp vào chung kết, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân sẽ gặp những người chiến thắng trong trận bán kết giữa cặp Eunggwon Kim - Hong Kit Wong với cặp Tama Shimabukuro - Armaan Bhatia.

Tay vợt Việt kiều Alix Trương sẽ cùng Chao Yi Wang gặp cặp Kara Wheatley - Nok Yiu Tang ở nội dung đôi nữ. Ngoài ra, Alix Trương sẽ cùng Tama Shimabukuro tranh vé vào chung kết nội dung đôi nam nữ với cặp Vanshik Kapadia - Jamie Haas.

