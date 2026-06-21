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Lịch thi đấu pickleball hôm nay 21/6: Vinh Hiển và Minh Quân săn chức vô địch

Chủ Nhật, 06:30, 21/06/2026
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VOV.VN - Theo lịch thi đấu pickleball hôm nay 21/6, pickleball Việt Nam chắc chắn có huy chương tại Beijing Open 2026 khi Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân gặp Kenta Miyoshi - Robert Stirling ở chung kết nội dung đôi nam.

Theo lịch thi đấu pickleball hôm nay 21/6, giải PPA Asia 500 Beijing Open 2026 sẽ diễn ra các trận tranh hạng ba vào buổi sáng và các trận chung kết vào buổi chiều ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Đáng chú ý, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân sẽ tham dự chung kết nội dung đôi nam, qua đó pickleball Việt Nam chắc chắn có huy chương tại Beijing Open 2026. Ngoài ra, Trương Vinh Hiển sẽ tranh hạng ba tại nội dung đơn nam.

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Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: PPA Asia)

Ở nội dung đơn nam, trận tranh hạng ba giữa Trương Vinh Hiển và Harrison Brown dự kiến sẽ bắt đầu từ 9h sáng theo giờ Việt Nam. Trận chung kết giữa Zane Ford và Hong Kit Wong dự kiến sẽ bắt đầu từ 15h.

Ở nội dung đôi nam, trận chung kết giữa Trương Vinh Hiển - Đỗ Minh Quân gặp Kenta Miyoshi - Robert Stirling dự kiến sẽ bắt đầu từ 17h. Trước đó, trận tranh hạng ba giữa Eunggwon Kim - Hong Kit Wong gặp Zefeng Li - Nicholas Wiseman dự kiến bắt đầu từ 11h.

Ở nội dung đơn nữ, trận tranh hạng ba giữa Yufei Long và Lingwei Kong dự kiến bắt đầu từ 8h, trận chung kết giữa Chao Yi Wang và Sahra Dennehy dự kiến bắt đầu từ 14h.

Ở nội dung đôi nữ, trận tranh hạng ba giữa Xiao Yi Wang - Nok Yiu Tang và Albie Huang - Christa Gecheva dự kiến bắt đầu từ 10h, trận chung kết giữa Aiko Yoshitomi - Chao Yi Wang và Sahra Dennehy - Yufei Long dự kiến bắt đầu từ 16h.

Ở nội dung đôi nam nữ, trận tranh hạng ba giữa Nok Yiu Tang - Eunggwon Kim và Kwan Wun Man - Chenyuan Ma dự kiến bắt đầu từ 12h, trận chung kết giữa Chao Yi Wang - Len Yang và Sahra Dennehy - Joseph Wild dự kiến bắt đầu từ 18h.

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Hoàng Long/VOV.VN
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