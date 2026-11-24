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Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 mới nhất

Theo lịch thi đấu U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội giành quyền vào vòng knock-out của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Mali diễn ra vào lúc 20h ngày 26/11/2026. Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm, xếp thứ ba bảng G. Trong khi đó, U17 Mali dẫn đầu bảng với 6 điểm và đã chắc chắn giành quyền đi tiếp.

U17 Việt Nam bước vào trận đấu này sau trận hòa kịch tính 3-3 trước U17 New Zealand. Dù ba lần bị dẫn bàn, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn kiên cường chiến đấu và giành lại 1 điểm nhờ bàn thắng của Duy Khang ở phút 90+2. Trước đó, U17 Việt Nam để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3.

Bảng xếp hạng của bảng G.

Với 1 điểm hiện có, U17 Việt Nam đang đứng thứ tám trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo thể thức giải đấu, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cùng 12 đội nhất bảng và 12 đội nhì bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Vì vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland cần hướng tới kết quả tích cực trước U17 Mali để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và nuôi hy vọng đi tiếp. Đây được dự báo là thử thách lớn khi đối thủ đã thể hiện phong độ ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp. Trận U17 Việt Nam vs U17 Mali hứa hẹn quyết liệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình của đại diện Đông Nam Á tại U17 World Cup 2026.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu với U17 Mali, HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi sẽ làm công việc quen thuộc là phân tích đối thủ, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ đã có hai trận đấu tuyệt vời. Tôi luôn nói với các em rằng dù kết quả thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh để hỗ trợ quá trình phát triển của từng người. Mục tiêu ở trận cuối là giúp các em tiếp tục tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và tất cả những người đang dõi theo đội tuyển”.