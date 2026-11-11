Lịch thi đấu U23 Quốc tế 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp U23 Singapore

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải U23 Quốc tế 2026 mới nhất

Theo lịch thi đấu U23 Quốc tế 2026 mới nhất, U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Singapore trong lượt trận thứ 2 diễn ra vào lúc 19h ngày 12/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 3-0 để tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau trận đấu này, HLV Đinh Hồng Vinh đã dành những lời khen cho học trò của mình.

Lịch thi đấu lượt trận 2 giải U23 Quốc tế 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Tôi đánh giá cao tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ. Toàn đội đã có một trận đấu rất tuyệt vời. Tôi cảm ơn các học trò vì đã giành chiến thắng trong trận đấu này, như một món quà dành tặng khán giả Gia Lai và người hâm mộ Việt Nam. Đây cũng là bước đệm để các cầu thủ tiếp tục hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai”.

Nếu như U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan thì U23 Singapore cũng gây bất ngờ khi cầm hòa 0-0 trước U23 Qatar ở trận ra quân. Do đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần để cao cảnh giác.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Singapore tại lượt trận 2 giải U23 Quốc tế 2026 diễn ra vào lúc 19h ngày 12/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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