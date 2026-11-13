Lịch thi đấu U23 Quốc tế 2026 mới nhất: U23 Việt Nam với U23 Qatar tranh vô địch

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Lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Theo lịch thi đấu U23 Quốc tế 2026, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar ở lượt trận cuối vào lúc 19h ngày 14/11 trên sân Pleiku. Đây là trận đấu mà hai đội sẽ tranh chức vô địch.

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam có 6 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm. Do đó, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần không thua là sẽ lên ngôi vô địch ở giải U23 Quốc tế 2026.

Lịch thi đấu giải U23 Quốc tế 2026.

Chia sẻ với truyền thông về cơ hội vô địch giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, ông chưa muốn đặt nặng kết quả. Thay vào đó, ông yêu cầu các cầu thủ tập trung hồi phục thể lực, phân tích chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với U23 Qatar.

“Trong bóng đá, khó có thể nói trước điều gì khi luôn có những bất ngờ xảy ra trước khi bóng lăn. Điều quan trọng lúc này là sau trận đấu, các cầu thủ sẽ tập trung hồi phục và nghỉ ngơi thật tốt.

Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar. Tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Qatar tại U23 Quốc tế 2026 diễn ra vào lúc 19h ngày 14/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.