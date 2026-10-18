Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026 mới nhất

Bốn đội tuyển tham dự Gia Lai VTV Cup 2026

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 có sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Với sự hiện diện của những đại diện đến từ Đông Nam Á và châu Á, giải đấu hứa hẹn mang đến những trận đấu có tính cạnh tranh, đồng thời giúp các đội tuyển đánh giá chất lượng đội hình trước những mục tiêu tiếp theo.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giải đấu được tổ chức với sự phối hợp giữa VFF, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Theo kế hoạch dự kiến, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8/11 để chuẩn bị cho giải đấu.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 có sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Gia Lai VTV Cup 2026 là cơ hội để U23 Việt Nam thử nghiệm nhân sự, hoàn thiện lối chơi và đánh giá phong độ của các cầu thủ thông qua những trận đấu quốc tế. Việc lần lượt đối đầu U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar sẽ giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, khả năng phối hợp cũng như bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ.

Đáng chú ý, giải đấu nằm trong quá trình chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo của U23 Việt Nam, trong đó có Vòng loại U23 châu Á 2028. Kết quả thi đấu không phải yếu tố duy nhất được quan tâm; khả năng vận hành chiến thuật, sự gắn kết giữa các tuyến và mức độ thích nghi của cầu thủ cũng là những tiêu chí quan trọng đối với ban huấn luyện.

Tiền thưởng tại U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, Gia Lai VTV Cup 2026 còn có cơ cấu giải thưởng đáng chú ý. Theo thông tin được công bố, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng Cúp và huy chương vàng. Đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc, trong khi đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD cùng huy chương đồng.

Ở các hạng mục cá nhân, cầu thủ xuất sắc nhất giải nhận 2.000 USD. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài xuất sắc đều nhận mức thưởng 1.000 USD. Những giải thưởng này góp phần tăng sức cạnh tranh, khuyến khích các đội tuyển và cá nhân thể hiện năng lực trong suốt giải đấu.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026

Theo lịch thi đấu Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận khai mạc lúc 19h ngày 10/11. Đây được xem là cuộc đối đầu đáng chú ý khi hai đội có nhiều lần chạm trán tại các giải đấu trẻ khu vực. Sau trận ra quân, U23 Việt Nam tiếp tục gặp U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11, trước khi khép lại hành trình tại giải bằng màn so tài với U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Các trận đấu đều được tổ chức tại sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lịch thi đấu cụ thể của U23 Việt Nam như sau: ngày 10/11, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h; ngày 12/11, U23 Singapore đối đầu U23 Việt Nam lúc 19h; ngày 14/11, U23 Việt Nam chạm trán U23 Qatar lúc 19h.