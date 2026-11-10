Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 sẽ trở lại trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 với tâm điểm là loạt trận thứ 5. Tổng cộng 26 cuộc so tài thuộc 14 bảng đấu diễn ra từ ngày 13/11 đến 15/11, hứa hẹn mang đến nhiều màn đối đầu đáng chú ý giữa các đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Ngay trong ngày 13/11, người hâm mộ sẽ được chứng kiến ba trận cầu đáng chú ý cùng diễn ra lúc 02h45. Italia chạm trán Pháp, CH Séc đối đầu Tây Ban Nha, trong khi Anh có cuộc so tài với Croatia.

Anh đối đầu Croatia ở lượt trận 5 vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh những cặp đấu kể trên, lượt trận ngày 13/11 còn có các cuộc đối đầu giữa Armenia và Síp, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Bỉ, Albania chạm trán Phần Lan, San Marino đối đầu Belarus và Montenegro gặp Latvia. Đây là loạt trận mở màn cho đợt thi đấu kéo dài ba ngày của UEFA Nations League.

Sang ngày 14/11, Hà Lan gặp Hy Lạp, Serbia đối đầu Đức và Slovenia chạm trán Thụy Sĩ đều diễn ra lúc 02h45. Scotland, Slovakia, Bulgaria cùng nhiều đội tuyển khác cũng bước vào những trận đấu quan trọng trong cuộc đua tại bảng đấu của mình.

Tâm điểm ngày 15/11 là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch lúc 02h45. Trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt khi Cristiano Ronaldo đã chính thức chia tay đội tuyển quốc gia, khiến người hâm mộ chờ đợi diện mạo của Bồ Đào Nha dưới thời HLV Jesus khi không còn CR7.

Ngoài ra, ngày thi đấu cuối cùng còn có các cặp đấu đáng chú ý như Na Uy gặp Xứ Wales, Áo đối đầu Ireland, Bắc Ireland chạm trán Ukraina và Thụy Điển so tài Bosnia và Herzegovina. Với lịch thi đấu dày đặc, lượt trận thứ 5 hứa hẹn tạo ra những biến động đáng kể trước khi các đội bước vào chặng tiếp theo.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất Ngày 13/11 00h00: Armenia vs Síp 00h00: Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ 02h45: Italia vs Pháp 02h45: CH Séc vs Tây Ban Nha 02h45: Albania vs Phần Lan 02h45: San Marino vs Belarus 02h45: Anh vs Croatia 02h45: Montenegro vs Latvia Ngày 14/11 00h00: Moldova vs Kazakhstan 02h45: Slovenia vs Thụy Sĩ 02h45: Hà Lan vs Hy Lạp 02h45: Andorra vs Gibraltar 02h45: Luxembourg vs Estonia 02h45: Serbia vs Đức 02h45: Scotland vs Bắc Macedonia 02h45: Slovakia vs Quần đảo Faroe 02h45: Liechtenstein vs Azerbaijan 02h45: Bulgaria vs Iceland 21h00: Kosovo vs Israel Ngày 15/11 00h00: Georgia vs Hungary 00h00: Na Uy vs Xứ Wales 02h45: Áo vs Ireland 02h45: Bồ Đào Nha vs Đan Mạch 02h45: Bắc Ireland vs Ukraine 02h45: Thụy Điển vs Bosnia và Herzegovina 02h45: Romania vs Ba Lan