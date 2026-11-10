English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh vs Croatia

Thứ Ba, 07:00, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất: Italia đấu Pháp, Anh so tài Croatia, trong khi Bồ Đào Nha đối đầu Đan Mạch ở lượt trận 5.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 sẽ trở lại trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 với tâm điểm là loạt trận thứ 5. Tổng cộng 26 cuộc so tài thuộc 14 bảng đấu diễn ra từ ngày 13/11 đến 15/11, hứa hẹn mang đến nhiều màn đối đầu đáng chú ý giữa các đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Ngay trong ngày 13/11, người hâm mộ sẽ được chứng kiến ba trận cầu đáng chú ý cùng diễn ra lúc 02h45. Italia chạm trán Pháp, CH Séc đối đầu Tây Ban Nha, trong khi Anh có cuộc so tài với Croatia.

lich thi dau uefa nations league 2026 27 moi nhat italia dau phap, anh vs croatia hinh anh 1
Anh đối đầu Croatia ở lượt trận 5 vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh những cặp đấu kể trên, lượt trận ngày 13/11 còn có các cuộc đối đầu giữa Armenia và Síp, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Bỉ, Albania chạm trán Phần Lan, San Marino đối đầu Belarus và Montenegro gặp Latvia. Đây là loạt trận mở màn cho đợt thi đấu kéo dài ba ngày của UEFA Nations League.

Sang ngày 14/11, Hà Lan gặp Hy Lạp, Serbia đối đầu Đức và Slovenia chạm trán Thụy Sĩ đều diễn ra lúc 02h45. Scotland, Slovakia, Bulgaria cùng nhiều đội tuyển khác cũng bước vào những trận đấu quan trọng trong cuộc đua tại bảng đấu của mình.

Tâm điểm ngày 15/11 là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch lúc 02h45. Trận đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt khi Cristiano Ronaldo đã chính thức chia tay đội tuyển quốc gia, khiến người hâm mộ chờ đợi diện mạo của Bồ Đào Nha dưới thời HLV Jesus khi không còn CR7.

Ngoài ra, ngày thi đấu cuối cùng còn có các cặp đấu đáng chú ý như Na Uy gặp Xứ Wales, Áo đối đầu Ireland, Bắc Ireland chạm trán Ukraina và Thụy Điển so tài Bosnia và Herzegovina. Với lịch thi đấu dày đặc, lượt trận thứ 5 hứa hẹn tạo ra những biến động đáng kể trước khi các đội bước vào chặng tiếp theo.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Ngày 13/11

00h00: Armenia vs Síp

00h00: Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ

02h45: Italia vs Pháp

02h45: CH Séc vs Tây Ban Nha

02h45: Albania vs Phần Lan

02h45: San Marino vs Belarus

02h45: Anh vs Croatia

02h45: Montenegro vs Latvia

Ngày 14/11

00h00: Moldova vs Kazakhstan

02h45: Slovenia vs Thụy Sĩ

02h45: Hà Lan vs Hy Lạp

02h45: Andorra vs Gibraltar

02h45: Luxembourg vs Estonia

02h45: Serbia vs Đức

02h45: Scotland vs Bắc Macedonia

02h45: Slovakia vs Quần đảo Faroe

02h45: Liechtenstein vs Azerbaijan

02h45: Bulgaria vs Iceland

21h00: Kosovo vs Israel

Ngày 15/11

00h00: Georgia vs Hungary

00h00: Na Uy vs Xứ Wales

02h45: Áo vs Ireland

02h45: Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

02h45: Bắc Ireland vs Ukraine

02h45: Thụy Điển vs Bosnia và Herzegovina

02h45: Romania vs Ba Lan

Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất tính đến sáng 7/10, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng C với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, trong khi Anh đứng thứ 2 với 9 điểm.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất tính đến sáng 7/10, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng C với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận, trong khi Anh đứng thứ 2 với 9 điểm.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Pháp duy trì thành tích bất bại để dẫn đầu bảng A sau 4 lượt trận.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Pháp duy trì thành tích bất bại để dẫn đầu bảng A sau 4 lượt trận.

Kết quả Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10: Pháp thắng đậm Bỉ
Kết quả Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10: Pháp thắng đậm Bỉ

VOV.VN - Kết quả bóng đá UEFA Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10, ĐT Pháp ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Bỉ ở lượt trận thứ 4 bảng A.

Kết quả Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10: Pháp thắng đậm Bỉ

Kết quả Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10: Pháp thắng đậm Bỉ

VOV.VN - Kết quả bóng đá UEFA Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10, ĐT Pháp ngược dòng giành chiến thắng 4-1 trước Bỉ ở lượt trận thứ 4 bảng A.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Bồ Đào Nha gây ấn tượng
Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Bồ Đào Nha gây ấn tượng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Bồ Đào Nha gây ấn tượng với thành tích toàn thắng để vào tứ kết sớm.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Bồ Đào Nha gây ấn tượng

Bảng xếp hạng UEFA Nations League mới nhất: Bồ Đào Nha gây ấn tượng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Bồ Đào Nha gây ấn tượng với thành tích toàn thắng để vào tứ kết sớm.

Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha vào tứ kết Nations League
Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha vào tứ kết Nations League

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha vào tứ kết UEFA Nations League 2026/2027 sớm 2 lượt đấu sau chiến thắng 2-1 trươc Na Uy.

Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha vào tứ kết Nations League

Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha vào tứ kết Nations League

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha vào tứ kết UEFA Nations League 2026/2027 sớm 2 lượt đấu sau chiến thắng 2-1 trươc Na Uy.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế