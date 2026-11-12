Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 12/11: Anh, Pháp và Tây Ban Nha ra sân

Lịch thi đấu UEFA Nations League ngày 12/11 và rạng sáng 13/11

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/11 rạng sáng 13/11, UEFA Nations League 2026/2027 có 8 trận đấu đáng chú ý tranh tài. Theo đó, hai cuộc đối đầu Armenia vs Đảo Síp và Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ cùng diễn ra lúc 00h00 ngày 13/11.

Lịch thi đấu UEFA Nations League ngày 12/11 và rạng sáng 13/11.

Đến 02h45 ngày 13/11, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý đến loạt trận với sự góp mặt của nhiều đội tuyển đáng chú ý. Anh đối đầu Croatia, Italy chạm trán Pháp, còn CH Séc gặp Tây Ban Nha. Cùng khung giờ này, Albania thi đấu với Phần Lan, San Marino gặp Belarus và Montenegro đối đầu Latvia.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật diễn biến đáng chú ý của UEFA Nations League 2026/2027, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/2027 Ngày 13/11 00h00: Armenia vs Đảo Síp 00h00: Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ 02h45: Anh vs Croatia 02h45: Italy vs Pháp 02h45: CH Séc vs Tây Ban Nha 02h45: Albania vs Phần Lan 02h45: San Marino vs Belarus 02h45: Montenegro vs Latvia