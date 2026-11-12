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Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 12/11: Anh, Pháp và Tây Ban Nha ra sân

Thứ Năm, 05:30, 12/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu UEFA Nations League hôm nay 12/11 rạng sáng 13/11 thu hút sự chú ý với hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý. Anh chạm trán Croatia, Italy đối đầu Pháp, trong khi Tây Ban Nha gặp CH Séc.

Lịch thi đấu UEFA Nations League ngày 12/11 và rạng sáng 13/11

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 12/11 rạng sáng 13/11, UEFA Nations League 2026/2027 có 8 trận đấu đáng chú ý tranh tài. Theo đó, hai cuộc đối đầu Armenia vs Đảo Síp và Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ cùng diễn ra lúc 00h00 ngày 13/11.

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Lịch thi đấu UEFA Nations League ngày 12/11 và rạng sáng 13/11.

Đến 02h45 ngày 13/11, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý đến loạt trận với sự góp mặt của nhiều đội tuyển đáng chú ý. Anh đối đầu Croatia, Italy chạm trán Pháp, còn CH Séc gặp Tây Ban Nha. Cùng khung giờ này, Albania thi đấu với Phần Lan, San Marino gặp Belarus và Montenegro đối đầu Latvia.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật diễn biến đáng chú ý của UEFA Nations League 2026/2027, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/2027

Ngày 13/11

00h00: Armenia vs Đảo Síp

00h00: Thổ Nhĩ Kỳ vs Bỉ

02h45: Anh vs Croatia

02h45: Italy vs Pháp

02h45: CH Séc vs Tây Ban Nha

02h45: Albania vs Phần Lan

02h45: San Marino vs Belarus

02h45: Montenegro vs Latvia

 

PV/VOV.VN
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